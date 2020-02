Coronavirus: Dritte Infizierte in Hessen stammt aus der Nähe von Gießen

In Hessen gibt es einen dritten bestätigten Fall des Coronavirus. Die Infizierte stammt aus dem Landkreis Gießen.

Dritter Coronavirus -Fall in Hessen

-Fall in Erster Infizierter kommt aus Wetzlar im Lahn-Dill-Kreis und war in Italien unterwegs

kommt aus im Lahn-Dill-Kreis und war in unterwegs Der zweite Infizierte kommt aus dem Hochtaunuskreis, die dritte aus Gießen

>>>Artikel aktualisieren<<<

Update vom Samstag, 29.02.2020, 06.50 Uhr: Hessen hat einen dritten Corona-Fall. Die hessische Landesregierung vermeldete, dass eine 1996 geborene Frau aus dem Landkreis Gießen erkrankt sei. Sie zeige „milde Krankheitszeichen“, derzeit prüfe das Gesundheitsamt, mit welchen Personen sie Kontakt hatte. Am Samstag soll es um 13.00 Uhr in Gießen auf einer Pressekonferenz mehr Informationen geben - unter anderem von Landrätin Anita Schneider.

Der Fall stehe in Zusammenhang mit einem Infektionsfall in NRW. Derweil hieß es aus dem Lahn-Dill-Kreis, der 29-jährige Infizierte zeige milde Krankheitszeichen und sei häuslich isoliert. Er werde vom Gesundheitsamt betreut, sein Zustand regelmäßig kontrolliert.

Update vom Freitag, 28.02.2020, 21.33 Uhr: Zu dem zweiten bestätigten Fall von Coronavirus in Hessen kommen neue Details ans Licht. Bei dem 29-jährige Mann ist der Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Er zeigt aktuell laut Sozialministerium milde Krankheitszeichen und ist häuslich isoliert. Derzeit prüft das Gesundheitsamt nach eigenen Angaben, ob es Kontaktpersonen gibt, die der Mann angesteckt haben könnte. Der Fall steht in Zusammenhang mit dem Coronavirus-Fall im Lahn-Dill-Kreis, der am späten Donnerstagabend bekannt wurde.

Update vom Freitag, 28.02.2020, 21.04 Uhr: In Hessen breitet sich das Coronavirus aus. Jetzt ist eine zweite Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Betroffen ist ein 29-Jähriger aus dem Hochtaunuskreis, teilte das Sozialministerium am Freitagabend mit.

Coronavirus: Erster Infizierter in Hessen in Klinik – Konsequenzen für die Börse Frankfurt

Update vom Freitag, 28.02.2020, 16.35 Uhr: Die Angst vor dem Coronavirus hat zur ersten Absage einer Großveranstaltung im Landkreis Limburg-Weilburg geführt. Die für Sonntag geplante Weinmesse in der WERKStadt wird verschoben. Die Verantwortlichen des Limburger Rotary Clubs (RC) haben sich am Freitagnachmittag (28.02.2020) in einer kurzfristig anberaumten Krisensitzung zu diesem Schritt entschieden. „Wir können das Risiko nicht eingehen“, sagten RC-Präsident Volker Schwamborn und Organisationsleiter Bernd Holzbach. Die Veranstaltung soll stattdessen in den nächsten Monaten stattfinden; ein neuer Termin steht aber noch nicht fest. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Coronavirus in Hessen: Auch Börse in Frankfurt spürt Konsequenzen

Update vom Freitag, 28.02.2020, 15.56 Uhr: Das Coronavirus wirkt sich am Freitag (28.02.2020) auch auf auf die Börse Frankfurt* aus: Der wichtigste deutsche Leitindex Dax rauscht immer weiter in die Tiefe. Der Dax verlor fünf Prozent und unterschritt die 12.000-Punkte Marke, die von Experten als psychologisch wichtig erachtet wird. Für Anleger nicht nur in Deutschland war es die schwärzeste Woche seit Beginn der weltweiten Finanzkrise im Jahr 2008. Droht der Weltwirtschaft ein neuer Börsen-Crash?*

Die Sorge vor den #Coronavirus-Folgen macht sich weiter bei Anlegern bemerkbar: Der #Dowjones verliert über vier Prozent. Auch der #Dax ist weiter unter Druck. Die Ratingagentur #Moody' rechnet mit einer Rezession. #COVID19 https://t.co/F4FgxJS0zr — ZDF heute (@ZDFheute) February 28, 2020

Update vom Freitag, 28.02.2020, 14.35 Uhr: Am Vormittag lobte der Sozialminister Kai Klose (Grüne) noch den Ablauf im Fall des ersten Coronavirus-Patienten in Hessen: „Es ist hier alles wirklich beispielhaft gut abgelaufen, genauso wie wir uns das in einem solchen Fall vorstellen“, sagte Klose auf der Pressekonferenz in Wetzlar zum Fall im Lahn-Dill-Kreis. Ein Italien-Rückkehrer war am Donnerstagabend (27.02.2020) positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Nach dem ersten #COVID2019-Fall in #Hessen bekräftigte @StM_Klose: „Es ist verständlich, dass Menschen besorgt sind & Angst haben. Wir werden Sie deshalb stets transparent informieren. Es gibt keinen Grund zur Panik.“ Infos unter 0800 - 555 4 666 & hier: https://t.co/p6kpOvoaiD — Staatskanzlei Hessen (@RegHessen) February 28, 2020

Nach Informationen des Hessischen Rundfunks (HR) sei die Situation um den 31 Jahre alten Mann aus Wetzlar jedoch nicht so reibungslos wie dargestellt verlaufen. Ein HR-Reporter habe demnach in Hüttenberg Lahn-Dill-Kreis mit einer Kollegin des Mannes gesprochen. Sie habe demnach gesagt, der Mann sei am Flughafen in Italien negativ auf das Coronavirus getestet worden. Da er sich nach der Rückkehr nach Hessen jedoch weiterhin krank fühlte, habe er am Dienstag (25.02.2020) das Gespräch mit seinem Chef gesucht. Der habe ihm empfohlen, noch einmal einen Abstrich machen zu lassen. Daraufhin habe der Mann versucht, sich testen zu lassen, sei aber an mehreren Stellen abgewiesen worden.

Laut Gesundheitsamt wurde der Test des Betroffenen am Donnerstagvormittag durchgeführt, direkt nachdem er sich beim Gesundheitsamt gemeldet habe. Ob er zuvor von mehreren Stellen abgewiesen worden sei, könne das Amt nicht sagen, heißt es beim HR.

Coronavirus in Hessen: Infizierter arbeitete noch am Montag in Firma in Hüttenberg

Update vom Freitag, 28.02.2020, 13.15 Uhr: Aktuell informieren Vertreter des Gesundheitsamts und des Universitätsklinikums Frankfurt über die Forschung über und aktuelle Maßnahmen zum Coronavirus. Die Stadt Frankfurt sieht sich gut gerüstet. Die neuesten Informationen dazu können Sie hier verfolgen*.

Update vom Freitag, 28.02.2020, 12.26 Uhr: Der 31 Jahre alte Mann aus Wetzlar, der sich auf einer Italien-Reise mit dem Coronavirus infiziert haben soll, arbeitet laut Hessischem Rundfunk (HR) in einem kleinen Betrieb mit etwa 15 Mitarbeitern in Hüttenberg, einer Gemeinde mit gut 10.000 Einwohnern imLahn-Dill-Kreis südlich von Wetzlar und Gießen. Nach seiner Rückkehr aus der Lombardei nach Hessen sei er demnach am Montag noch auf der Arbeit gewesen, erzählte ein Mitarbeiter dem Hessischen Rundfunk. Die norditalienische Region Lombardei wurde am Donnerstag (27.02.2020) vom Robert-Koch-Institut (RKI) zum Risiko-Gebiet erklärt. Die Firma in Hüttenberg sei momentan geschlossen, teilte der HR mit. Auf einem Schild, dass laut HR an der Eingangstür des Firmengebäudes hängt, steht: „Aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend geschlossen.“

Erster Fall von #coronavirus in #Wetzar. 31 Jahre alt, arbeitet in #Hüttenberg. Kam am Sonntag aus der Lombardei. Hat noch gearbeitet, sich gestern gemeldet. Kontaktpersonen werden angesprochen. KEINE PANIK! pic.twitter.com/kgm1tugXbq — Hermann Schaus (@heschaus) February 28, 2020

Update vom Freitag, 28.02.2020, 10.58 Uhr: Am Donnerstagabend (27.02.2020) gegen 22 Uhr kam laut Chefin des Gesundheitsamtes des Lahn-Dill-Kreises, Gisela Ballmann, das positive Laborergebnis im ersten Coronavirus-Fall in Hessen: Ein 31 Jahre alter Mann aus Wetzlar ist infiziert. Seither laufe die Suche nach Kontaktpersonen: „Wir werden alle kontaktieren, befragen und dann entsprechende Maßnahmen ergreifen“, sagte Gisela Ballmann am Freitag (28.02.2020) in Wetzlar. Wie viele Kontaktpersonen es genau seien, stehe noch nicht fest. Es seien aber sicherlich mehr als 20. Ballmann verwies auf die Richtlinien des Robert Koch Instituts (RKI) in solchen Fällen. Diese sehen unter anderem eine Quarantäne für Personen vor, die einen sehr engen Kontakt zu dem Patienten hatten.

Coronavirus in Hessen: „Es wird nicht bei dem einen Fall bleiben.“

Hessens Minister für Soziales und Integration, Kai Klose (Grüne) machte deutlich, dass es mit Coronavirus-Fall in Wetzlar für Hessen nicht vorbei sei: „Es wird nicht bei dem einen Fall bleiben.“ Er gab Hinweise zum richtigen Vorgehen bei Verdachtsfällen: „Wenn Sie Symptome haben, gerade wenn Sie aus Risikogebieten zurückgekehrt sind, sollten Sie zunächst mal im Gesundheitsamt anrufen. Sie können auch erst mal Ihren Hausarzt anrufen.“ Der werde nach einem Gespräch entscheiden, ob es Anlass gibt, den Fall an das Gesundheitsamt abzugeben. Gisela Ballmann sagte, worauf es für die Bevölkerung nun ankomme, um einen großen Ausbruch zu verhindern. Sie appellierte: „Korrektes Händewaschen ist wichtig, Seife tötet das Virus ab.“

Wir beenden die Berichterstattung von der Pk. Eine hessenweite Hotline des Sozialministeriums zu dem Thema #Coronavirus ist unter der Nummer 0800-5554666 montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr erreichbar. — hessenschau (@hessenschau) February 28, 2020

Coronavirus in Hessen: Mann aus Wetzlar war in Italien

Update vom Freitag, 28.02.2020, 10.32 Uhr: Die mit dem Coronavirus infizierte Person aus Hessen war dienstlich in der Lombardei unterwegs und ist am Sonntag aus Italien nach Wetzlar zurückgekehrt. Das wurde bei der Pressekonferenz in Wetzlar mit Hessens Minister für Soziales und Integration, Kai Klose (Grüne), und Landrat Wolfgang Schuster (SPD) bekannt. Nach dem Nachweis des neuartigen Coronavirus im Lahn-Dill-Kreis sucht die zuständige Behörde nun die Kontaktpersonen des 31 Jahre alten Mannes. „Wir werden alle kontaktieren, befragen und dann entsprechende Maßnahmen ergreifen“, sagte die Chefin des Gesundheitsamtes des Lahn-Dill-Kreises, Gisela Ballmann. Es liege jedoch noch keine exakte Liste vor, allerdings seien derzeit rund 20 Kontaktpersonen ermittelt, die unter häusliche Quarantäne gestellt worden seien.

+ Pressekonferenz in Wetzlar zum ersten Coronavirus-Patienten aus Hessen. © picture all iance/dpa/Malte Glotz

Coronavirus in Hessen: Erster Infizierter kommt aus Wetzlar

Update vom Freitag, 28.02.2020, 10.16 Uhr: In Wetzlar beginnt die Pressekonferenz von Hessens Minister für Soziales und Integration, Kai Klose (Grüne), und Landrat Wolfgang Schuster (SPD) zum ersten Fall von Coronavirus in Hessen. Schuster informiert über die infizierte Person: „Der Patient ist 31 Jahre alt, wohnt in Wetzlar, arbeitet in Hüttenberg und war in der Lombardei.“ Er sei nicht schwersterkrankt, sein Gesundheitszustand stabil und er befinde sich in einer Isolierstation im Klinikum Wetzlar. „Der Patient hat alles richtig gemacht“, sagt Schuster. Nach der Rückkehr aus der Region, in der der Erreger Sars-CoV-2 häufig nachgewiesen wurde, habe sich der Mann im Gesundheitsamt gemeldet. Der Abstrich sei am Donnerstag im Institut für Virologie in Marburg positiv getestet worden. Nun gelte es, „wirksam die Kontaktpersonen“ zu identifizieren und zu informieren.

Klose zeigt sich über die Schnelligkeit des ersten bestätigten Fall von Coronavirus überrascht. „Das es so schnell sein würde, konnte niemand vorhersehen“, sagt er in Wetzlar über den Fall im Lahn-Dill-Kreis. Er appelliert an die Bevölkerung, „Solidarität mit den Patienten zu zeigen, die an diesem neuartigen Coronavirus erkranken.“ Und er mahnt zur Ruhe: „Es gibt keinen Grund für übermäßige Panik“, sagt Klose.

Schuster: „Patient ist 31 Jahre, wohnt in Wetzlar und arbeitet in Hüttenberg.“ — hessenschau (@hessenschau) February 28, 2020

Update vom Freitag, 28.02.2020, 06.00 Uhr: Jetzt ist auch in Hessen ein Fall des neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Bei einer Person im Lahn-Dill-Kreis sei der Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, teilte der Landkreis am Donnerstagabend mit.

Coronavirus in Hessen: Erster Fall in Wetzlar festgestellt

Hessens Minister für Soziales und Integration, Kai Klose (Grüne), und Landrat Wolfgang Schuster wollen am Freitagvormittag (10.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz in Wetzlar informieren. Laut einem Bericht der Gießener Allgemeinen* sollen im Laufe des Tages alle Bürgermeister des benachbarten Landkreises Gießen auf den neusten Stand über die Vorkehrungen gegen den Coronavirus gebracht werden. Es gebe einen Pandemieplan.

Es ist der erste Fall des Coronavirus in Hessen - abgesehen von Rückkehrern aus dem chinesischen Wuhan, die auf dem Frankfurter Flughafen gelandet waren.

Coronavirus: Hessen sieht sich gut vorbereitet

Erstmeldung vom Donnerstag, 27.02.2020, 11 Uhr: Wiesbaden - Das neueCoronavirus SARS-CoV-2 breitet sich auch in Deutschland weiter aus, mittlerweile sind auch Fälle in Hessens benachbarten Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen bekannt. In Hessen selbst würden täglich Verdachtsfälle geklärt, aber bisher seien alle unbegründet gewesen, versicherte Sozialminister Kai Klose am Mittwoch (26.2.2020) bei einer Pressekonferenz in Wiesbaden. Hessen sehe sich aber gut vorbereitet auf mögliche Coronavirus-Fälle.

Coronavirus SARS-CoV-2: Wie wird die Gefahr für Hessen eingeschätzt?

Das Robert Koch-Institut (RKI) stuft die Gefahr für die Menschen in Deutschland als "gering bis mäßig" ein, eine Pandemie könne aber nicht ausgeschlossen werden. Der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts, René Gottschalk, sagte auf der Pressekonferenz in Wiesbaden: "Es ist jederzeit mit einem Fall zu rechnen." Durch Einschätzungen wie diese könne Hessen bei den ersten positiven Fällen "gut vorbereitet" sein und angemessen reagieren, teilte das Sozialministerium mit.

Deshalb beobachte man die Lage in Deutschland, Italien und weltweit genau, sagte Sozialminister Kai Klose. Man stehe im ständigen Austausch mit allen im Gesundheitswesen Verantwortlichen. Der öffentliche Gesundheitsdienst sei wegen des Coronavirus in besonderer Bereitschaft.

Auch René Gottschalk sieht Hessen gut gewappnet: "Wir sind bei bestehendem Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung gut vorbereitet, um erforderliche Schutzmaßnahmen im Umgang mit Patienten und Kontaktpersonen durchzuführen, um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern."

#COVID19: Hessen ist gut vorbereitet. "Wir beobachten die Lage in Italien und Deutschland sehr genau. Der Öffentliche Gesundheitsdienst in Hessen ist in besonderer Bereitschaft“, sagt @StM_Klose. Mehr Infos: https://t.co/YrAKu7mqXn pic.twitter.com/iSbaXZhBBK — Hessisches Ministerium für Soziales u. Integration (@SozialHessen) February 26, 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: Wie bereitet sich Hessen vor?

Für den Fall, dass das Coronavirus bei einer Person in Hessen nachgewiesen wird, verfolge Hessen die gleiche Strategie wie ganz Deutschland:den Patienten isolieren, Kontaktpersonen ermitteln und in Quarantäne bringen. Gottschalk schloss nicht aus, bei einem triftigen Grund auch einzelne Kindergärten zu schließen oder eine Großveranstaltung abzusagen.

Dass in Deutschland einzelne Orte abgeriegelt werden, halte er aber für ausgeschlossen. Man lerne jeden Tag mehr über das neue Coronavirus und passe die Strategie an die gewonnenen Erkenntnisse an, sagte Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt. Es gibt in Hessen "keinen Grund zur Panik", so Ciesek.

Coronavirus SARS-CoV-2: Krankenhäuser in Hessen sind gewappnet

Krankenhäuser könnten – im Falle einer größeren Ausbreitung des Coronavirus in Hessen – bis zu 10 Prozent ihrer rund 35 000 Betten in Isolierbetten umfunktionieren, so Klose. Bei Schutzkleidung gebe es keine Engpässe und auch die Laborkapazitäten reichten aus, versicherte Ciesek. Sowohl in Frankfurt als auch in Marburg könnten täglich bis zu 200 Proben untersucht werden, nach vier Stunden lägen die Ergebnisse vor.

Auch mit dem Flughafen Frankfurt gibt es laut dem Sozialministerium eine enge Abstimmung. Dort kämen etablierte Verfahren zum Einsatz, um Infektionen zu erkennen und das Medical Assessment Center (MAC) stehe bereit, um mögliche Kontaktpersonen zu befragen und zu untersuchen.

Am Flughafen Frankfurt kommen laut Klose pro Tag rund 3600 Passagiere aus China an. Sie müssen noch vor der Landung eine Einreisekarte mit speziellen Fragen ausfüllen. Dieses Verfahren wolle man aber nicht auf Reisende aus anderen Ländern wie Italien ausweiten.

Schutz vor neuem Coronavirus: Wie kann ich mich schützen?

Die Gefahr, sich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 anzustecken, sei so groß wie bei einem Erkältungsvirus, sagte Sandra Ciesek. Es sei schon im Rachen- und Nasenraum nachweisbar. Deshalb sei Handhygiene so wichtig. Das Sozialministerium in Hessen rät:

Niesen und husten nur in die Armbeuge

Einmaltaschentücher benutzen und diese direkt entsorgen

Händeschütteln vermeiden

Hände gründlich und regelmäßig waschen

Nicht mit den Händen Mund-, Nasen- und Augenschleimhäute berühren

Außerdem habe sich gezeigt, dass ethanolbasiertes Desinfektionsmittel das Coronavirus SARS-CoV-2 zerstören kann, so Ciesek. "In wenigen Wochen werden wir erste Ergebnisse dazu haben."

Wo gibt es mehr Informationen zum neuen Coronavirus?

Das Sozialministerium hat eine hessenweite Hotline zum Thema Coronavirus eingerichtet: Unter der Nummer 0800-5554666 werden montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr Informationen zum Coronavirus bereitgestellt. Auch die 17 örtlichen Gesundheitsämter in Hessen informieren über das neue Coronavirus.

Außerdem informiert die Website des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration über das neue Coronavirus. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO), das European Centre for Disease Prevention and Control der Europäischen Union (ECDC) und das Robert Koch-Institut (RKI) liefern auf ihren Websites aktuelle Informationen. Im Fall einer Corona-Infektion sollte man unter anderem das örtliche Gesundheitsamt kontaktieren. Der erste Deutsche, der sich mit dem Coronavirus infizierte, äußerte sich erstmals. Die Zeit in Quarantäne sei sehr langweilig gewesen.

Von Ines Alberti

*Fr.de, fnp.de und die Gießener Allgemeine sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa/Arne Dedert