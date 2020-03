Coronavirus-Pandemie: Bürgermeister werben für Vernunft - Arzt des Klinikums positiv getestet

Im Werra-Meißner-Kreis gibt es einen neuen Corona-Fall. Die Bürgermeister im Landkreis bitten um Vernunft. Ein Arzt des Klinikums Werra-Meißner ist infiziert.

Bisher nur ein bestätigter Coronavirus -Fall im Werra-Meißner-Kreis

-Fall im Gesundheitliche Versorgung laut Kreisbeigeordneten sichergestellt

Eingeschränkter Publikumsverkehr im Amtsgericht in Eschwege



Update von Samstag, 21.03.2020, 08.51 Uhr: Mit einer kreativen Aktion reagierten jetzt die 16 Bürgermeister im Werra-Meißner-Kreis auf die Corona-Pandemie. In einer Bilder-Collage halten die Rathaus-Chefs Zettel in die Kamera, auf denen steht: „Wir Bürgermeister fordern Vernunft. Bleibt zu Hause! Haltet Abstand. Meidet Sozialkontakte. Schützt Euch und Eure Mitmenschen! Jeder kann Vorbild sein! Haltet Euch an die Regeln! Sonst droht die Ausgangssperre.“

Begeitet wird das Bild von den Worten „In Zeiten wie diesen ist entschlossenes Handeln unumgänglich – wir stehen zusammen.“

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Arzt des Klinikums positiv getestet

Update vom Freitag, 20.03.2020, 21.15 Uhr: Bei einem Mitarbeiter des ärztlichen Dienstes des Klinikums Werra-Meißner wurde am Freitagabend eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt. Das teilten Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Reuß sowie Michael Rimbach und Dr. Peter Schott aus der Geschäftsführung des Klinikums am Abend mit.

Zur Infektion kam es vermutlich während einer Urlaubsreise. Es handelte sich bei dem Urlaubsort um kein vom Robert-Koch Institut (RKI) definiertes Risikogebiet. „Im Verlauf kam es zur Erkrankung des Mitarbeiters mit für eine Coronavirus-Infektion untypischen Beschwerden“, sagt Michael Rimbach.

Dennoch wurde ein Abstrich mit letztlich positivem Nachweis des Virus veranlasst. Patienten des Klinikums sind informiert und werden vom Gesundheitsamt weiter betreut. Beim Personal des Klinikums erfolge die weitere Diagnostik.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Mann aus Landkreis infiziert

Update vom Freitag, 20.03.2020, 18.20 Uhr: Eine weitere Person aus dem Werra-Meißner-Kreis ist nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Der Mann befinde sich allerdings gerade in eine Krankenhaus in Jena (Thüringen). Er habe nur mit seiner Ehefrau Kontakt gehabt.

Derzeit werden weitere Verdachtsfälle geprüft, allerdings hätten sich positive Schnelltests bei der Überprüfung der Probe im Labor aber als falsch herausgestellt, erklärt der Landrat Stefan Reuß. Grund für die geringe Corona-Fallzahlen seien wahrscheinlich die ländliche Struktur des Landkreises.

Update vom Freitag, 20.03.2020, 10.45 Uhr: Sondersituation aufgrund der weiteren Verbreitung des Coronavirus-SARS-CoV-2 auch in Eschwege. Ob vor dem Amtsgericht* verhandelt wird, liegt im Ermessen des Richters. „Die Unabhängigkeit des Richters ist unbedingt zu beachten“, sagt Kirsten Schmidt.

Die stellvertretende Leiterin des Amtsgerichts macht deutlich, dass in der gegenwärtigen Situation natürlich die Eilbedürftigkeit auch eine Rolle spielt, die richterliche Unabhängigkeit aber nicht außer Kraft setzt. Der Publikumsverkehr sei eingeschränkt, einen Notbetrieb gebe es allerdings noch nicht.

Corona-Krise im Werra-Meißner-Kreis: Abitur geht weiter

Heute geht es mit dem Abitur im Fach Physik weiter. In der Schule sei es etwas ungewohnt berichten Eschweger Schüler von den Prüfungen: „Außer den Lehrkräften und Prüflingen ist sonst niemand da und überall sind Schilder aufgehangen, auf denen steht, dass man an den Mindestabstand denken soll“, sagt Emma Schaub. Ansonsten sei aber alles ziemlich normal, bis auf das Desinfizieren der Tische vor dem Schreiben.

Update vom Freitag, 20.03.2020, 10.34 Uhr: Bei der DiaCom Altenhilfe mit ihrer Seniorenwohnanlage am Brückentor in Eschwege gelten derzeit strikte Besuchseinschränkungen, wie in allen Senioreneinrichtungen in Hessen. Da das neuartige Coronavirus SARS-Cov-2 für Senioren besonders gefährlich* ist, werden die Angehörigen gebeten, von Besuchen abzusehen. Erlaubt ist maximal ein Besuch pro Tag für eine Stunde.

In Sontra wächst der Zusammenhalt im Angesicht der weiteren Verbreitung des Coronavirus-SARS-CoV-2*. Über das Stadtportal werden Ehrenamtliche an aktuell Hilfsbedürftige vermittelt.

Erstmeldung vom Donnerstag, 19.03.2020, 13.45 Uhr: Im Werra-Meißner-Kreis gibt es aktuell nur einen offiziell bestätigten Coronavirus-Fall (Stand Mittwoch, 18.03.2020). Dennoch hat sich Landrat Stefan Reuß mit dringlichen Worten an die Menschen in der Region gewendet: „Alles scheint etwas unwirklich. Wir stehen hier bei strahlenden Sonnenschein.

Und trotzdem gibt es ein ganz ernstes Thema“, leitet Reuß seine Video-Ansprache zum Coronavirus ein. Die Menschen der Region sollten alle Hilfsangebote annehmen. Er bedankte sich bei allen Helfern.

Corona-Krise im Werra-Meißner-Kreis: Versorgung sei gesichert

Dr. Rainer Wallmann, Erster Kreisbeigeordneter des Werra-Meißner-Kreises, erklärte in dem veröffentlichten Video: „Die gesundheitliche Versorgung im Werra-Meißner-Kreis ist nach wie vor gesichert“.

Auch die Versorgung mit Gütern des täglichen Gebrauches sei gewährleistet. Alle Maßnahmen, die von Kreis-, Landes und Bundesseite verfügt worden, um die Pandemie einzudämmen, seien dringend erforderlich, so Wallmann. Nur so könne man die Ausbreitung des Coronavirus stark verlangsamen, damit das Gesundheitssystem der Bundesrepublik nicht zusammenbreche.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Regeln zum Besuch der Kreisverwaltung

Für die Kunden der Kreisverwaltung werden ab Donnerstag neue Regelungen zum Besuch der Dienststellen eingeführt. Wenn eine persönliche Kontaktaufnahme in den Räumen der Verwaltung notwendig ist, wird dazu im Rittersaal in Eschwege eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet. Von dort aus können sich Kunden ab sofort dann telefonisch mit den zuständigen Sachbearbeitern im Haus in Verbindung setzen.

Werra-Meißner-Kreis: Industrie bereitet sich auf Corona-Krise vor

Auch die Industrie in Eschwege bereitet sich auf die Corona-Krise* vor. Die Produktion läuft. Vorkehrungen zum Schutz der Mitarbeiter sind getroffen. Wer im Home-Office arbeiten kann, solle das tun. Wo das nicht geht, seien die Hygienestandards deutlich erhöht worden.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Kirchenkreis bleibt handlungsfähig

Der neue Kirchenkreis Werra-Meißner bleibt trotz der ausgefallenen Frühjahrssynode handlungsfähig. Das berichtet Dekanin Laakmann auf Anfrage unserer Zeitung. Die am vergangenen Samstag angesetzte Gremiensitzung ist jetzt bis Ende April verschoben, danach muss neu entschieden werden. Beschlüsse würden jetzt im Umlaufverfahren eingeholt. Dekanin Laakmann verweist darauf, von den bisherigen Gremien der Kirchenkreise gut unterstützt zu werden.

Auch die Schulen im Werra-Meißner-Kreis haben sich der Corona-Pandemie* bereits angepasst. Die Schulschließungen sind keine vorgezogenen Osterferien. Auch jetzt müssen die Schüler büffeln und Bücher wälzen.

Coronavirus Sars-CoV-2: Schulen im Werra-Meißner-Kreis sind gerüstet

Am Oberstufengymnasium in Eschwege informieren die Lehrer ihre Schüler unter anderem über die digitale Lernplattform Moodle. Die Digitalisierung helfe der Schule, viele Herausforderungen durch die Corona-Krise zu meistern, erklärt Schulleiterin Margret Schulz-Bödicker.

Vor allem organisatorische Probleme könnten gut bewältigt werden. Für die Abiturprüfungen habe die Schule extra Vorkehrungen getroffen: So habe man zusätzliche Prüfungsräume eingerichtet und die Zahl der Aufsichten erhöht.

Viele Sportler im Werra-Meißner-Kreis hingegen können sich gar nicht gegen die Corona-Krise wehren. In Hessen ist die Saison für Handballer, Basketballer und Volleyballer wegen der Ansteckungsgefahr beendet.

Coronavirus im Werra-Meißner-Kreis - Volleyballer: „Lage echt verrückt“

Jonas Wagner, Handballer beim TSV Eschwege, meinte nach dem ersten komplett spielfreien Wochenende wegen der Corona-Krise: „Es war ein völlig ungewohntes Wochenende. Eigentlich hätte ich in Bettenhausen selbst gespielt und dann in Röhrda gepfiffen. So haben wir die Grillsaison gestartet und das Beste aus der Situation gemacht“.

Volleyballer Tobias Schucht vom SG Herleshausen/Eisenach ergänzte: „Für meine Mannschaft ist die Lage echt verrückt, weil wir in der Tabelle im Abstiegskampf gesteckt haben und die Gefahr groß war, dass wir absteigen müssen. Durch die nun eingefrorene Tabelle haben wir als derzeit Drittletzter vielleicht die Chance, die Liga zu halten“.

Corona-Krise im Werra-Meißner-Kreis: Tafeln schließen

Nicht nur der Sportbetrieb ist eingestellt. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus müssen Tafeln in vielen Städten schließen - auch in Witzenhausen. Rund 600 Kunden mit niedrigem Einkommen sind bei der Einrichtung registriert. Zweimal pro Woche gibt es dort Lebensmittel.

„Zunächst wollten wir unsere ehrenamtlichen Helfer schützen, die in der Mehrzahl schon etwas älter sind und deshalb vom Virus gefährdet sind“, erklärt Leiterin Monika Hemann die Schließung der Tafel bis Ostern.

Hamsterkäufe hätten sich laut Hemann nicht sehr stark auf die Tafel ausgewirkt. „Wir erhalten vorwiegend frische Waren wie Obst, Gemüse und Molkereiprodukte, die in den Supermärkten übrig geblieben sind und sonst weggeworfen werden“. Lange haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis und Mehl würden nicht bei der Tafel landen - und auch kein Toilettenpapier.

Corona im Werra-Meißner-Kreis: Wie geht es mit Konfirmationen und Kommunionen weiter?

„Derzeit gibt es noch keine flächendeckende Entscheidung, ob und wie die anstehenden Konfirmationsgottesdienste stattfinden“, erklärt Dekanin Ulrike Laakmann. Die Entscheidung obliege letztendlich der einzelnen Kirchengemeinde. Der Pastoralverbund St. Gabriel Werra-Meißner wird die Erstkommunionsgottesdienste auf unbestimmte Zeit verschieben, das teilt Pfarrer Michael Sippel mit. Dies gilt auf jeden Fall für die Kirchengemeinden St. Elisabeth und Eschwege, St. Nikolaus in Wanfried und die Heilige Familie in Sontra; hier werden die Kinder nicht am 19. April ihre Kommunion feiern.

Von Jan Wendt

