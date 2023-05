Dampfleitung geplatzt: Wärmeversorgung unterbrochen

Teilen

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Die Wärmeversorgung in Teilen der Frankfurter Innenstadt ist nach einem schlagartigen Austritt von Wasserdampf in einem Heizkraftwerk bis zum frühen Dienstagmorgen unterbrochen worden. Durch den Dampfaustritt kam es zu einem Schaden an einer Dampfleitung am Block 2 des Heizkraftwerks West der Mainova, wie der Konzern mitteilte. Die Außenfassade wurde dadurch teilweise zerstört.

Frankfurt - Die Ursache war bislang ungeklärt. Es gab keine Verletzten.

In der Nacht zu Dienstag seien mehrere Notrufe wegen einer Verpuffung auf dem Dach des Gebäudes im Gutleutviertel eingegangen, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Trümmerteile der zerstörten Fassade lagen auf der Straße. Die Wärmeversorgung konnte nach Angaben von Mainova ab etwa 6.30 Uhr über andere Heizkraftwerke wieder hergestellt werden. dpa