Proteste zu A49-Ausbau: Ultimatum für Aktivisten – „Das ist lebensgefährlich“

Zu Rodungsarbeiten für den Weiterbau der A49 ist die Polizei mit einem Großaufgebot in den Herrenwald (Dannenröder Forst) bei Stadtallendorf vorgerückt. „Der Einsatz hat begonnen“, sagte ein Polizeisprecher.

Protest im Dannenröder Forst gegen Ausbau der der A49 zwischen Gießen und Kassel

+++ 10.22 Uhr: Die Rodungsarbeiten im Herrenwald laufen. Erste Bäume wurden gefällt. Derweil ist das Ultimatum für die Aktivisten, den Herrenwald zu verlassen, abgelaufen. Weiterhin jedoch befinden sich einige in den Baumhäusern, die Zahl ist unklar. Ihre Behausungen sind von der Polizei umstellt. Eine Räumung scheint anzustehen.

Inzwischen dürfen Pressevertreter auch in den eigentlich abgesperrten Bereich im Herrenwald. Das hatte die Polizei zuvor verboten, was für Ärger auch bei den Journalisten vor Ort gesorgt hatte. Die Aktivisten forderten ebenfalls einen Zugang für Medien.

+++ 09.51 Uhr: Am Donnerstag sollen erste Baumfällarbeiten im Dannenröder Forst durch die beauftragte Baufirma stattfinden. Hintergrund ist der umstrittene Ausbau der A49 bei Stadtallendorf. Die Polizei begleitet die Arbeiten, die aktuell im Bereich des Herrenwaldes begonnen haben.

+ Am Dannenröder Forst hat der Einsatz der Polizei begonnen. Aktuell ist ein Großaufgebot im Herrenwald bei Stadtallendorf unterwegs. © dpa/Boris Roessler

Vor Ort ist die Polizei aktuell mit einem Großaufgebot im Einsatz, um das betroffene Waldgebiet abzusperren und zu räumen. Momentan suchen Polizeibeamte den Kontakt etwa 40 Personen. Sie sollen sich noch im Bereich aufhalten. Die Polizei hat den Aktivisten ein Ultimatum gestellt: „Wer bis 10 Uhr den Herrenwald freiwillig verlässt, kann ohne weitere polizeiliche Maßnahmen gehen“, schreibt die Polizei auf Twitter.

Umstrittener A49-Ausbau: Rodung im Dannenröder Forst steht an

Im Herrenwald sowie in dem in der Nähe gelegenen Dannenröder Forst bei Homberg/Ohm stehen Rodungsarbeiten für den Lückenschluss der A49 an. Aus Protest dagegen haben sich in beiden Waldstücken Aktivisten in Baumhäusern eingerichtet und Plattformen sowie Barrikaden errichtet. Bei der Räumung rechnet die Polizei mit einem wochenlangen Großeinsatz und massivem Widerstand der Aktivisten.

Dannenröder Forst: Polizei rechnet mit „großem Widerstand“ bei Stadtallendorf

Erstmeldung vom Donnerstag, 01.10.20, 08.34 Uhr: Für die Polizei ist die Ausgangslage für den Einsatz im Dannenröder Forst sehr komplex, hieß es am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Polizeipräsidium Mittelhessen, das die Baumfäll- und Bauarbeiten ab Donnerstag und in den kommenden Wochen sichern soll. Probleme gibt es unter anderem durch die Wetterlage und das sehr große und schwierige Einsatzgebiet, sagten die Polizeisprecher Sylvia Frech und Jochen Wegmann. „Wir rechnen mit großem Widerstand.“ Das bedeute einen hohen Kräftebedarf seitens der Polizei.

Zahlen zum Einsatz rund um den umstrittenen Einsatz der A49 zwischen Gießen und Kassel will die Polizei nicht nennen, aber aus dem ganzen Bundesgebiet würden Polizisten angefordert. Der Umfang könne je nach Einsatzlage erheblich schwanken. Die Polizei soll die Bauarbeiten schützen, sagten Frech und Wegmann: „Weder den Arbeitern noch Polizeibeamten oder den Waldbewohnern soll etwas passieren.“ Um den schwierigen Spagat zu bewältigen, werde die Polizei deshalb mit größtmöglicher Sorgfalt vorgehen. Die Einsatzkräfte würden sich „Zeit lassen, auch wenn sich die eine oder andere geplante Maßnahme dadurch verzögert“. Sorgfalt vor Schnelligkeit sei die Devise, so die Polizeisprecher.