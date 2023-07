Darmstadt 98 verleiht Stürmer Crosthwaite nach Halle

Darmstadts Henry Jon Crosthwaite. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 hat Stürmer Henry Jon Crosthwaite an den Fußball-Drittligisten Hallescher FC verliehen. Das teilten die Hessen am Freitag mit. Der 20 Jahre alte Deutsch-Brite, der im Nachwuchs der Lilien ausgebildet wurde, war zuletzt an den FC-Astoria Walldorf und zuvor an Rot-Weiß Koblenz verliehen worden.

Darmstadt - „Henry ist ein weiteres Beispiel dafür, dass unser vor zwei Jahren umfassend ausgeweitetes Nachwuchskonzept Früchte trägt. Die Leihe in die 3. Liga zeigt, dass wir durch unsere Arbeit jungen Spielern den Sprung in den Profifußball ermöglichen können“, sagte Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann. dpa