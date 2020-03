Frau lässt Autofenster runter: Plötzlich schlägt Motorradfahrer zu

Attacke in Darmstadt: Ein Motorradfahrer soll eine Frau angegriffen haben. Die Hintergründe sind unklar.

Darmstadt – In Darmstadt ist es an einer Kreuzung zu einem Zwischenfall zwischen einem Motorradfahrer und einer Autofahrerin gekommen. Der Motorradfahrer soll die Frau plötzlich attackiert haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Was war geschehen? Am Donnerstagabend (19.03.2020) um kurz vor 8 Uhr sollen der Motorradfahrer und die Autofahrerin an einer Ampel im Kreuzungsbereich der Pallaswiesenstraße und der Kasinostraße in Darmstadt aufeinandergetroffen sein. Dann kam es zu der Attacke, deren Hintergründe noch unklar sind. Laut dem Bericht der Polizei Südhessen, habe der Motorradfahrer zunächst, aus bisher unbekannten Gründen, mehrfach mit der Faust auf das Autodach der Frau aus Darmstadt geschlagen.

Anschließend öffnete die 45-Jährige ihr Fenster, woraufhin der Motorradfahrer die Frau beleidigte und mit der Faust gegen die Brust schlug. Daraufhin fuhr der unbekannte Mann davon. Der Grund für die Attacke in Darmstadt ist nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen.

Der bisher unbekannte Motorradfahrer wird auf ein Alter zwischen 55 und 65 Jahren geschätzt. Er wird als circa 1,80 Meter groß mit einem mitteleuropäischen Erscheinungsbild und einer „kräftigen“ Statur beschrieben. Eine Beschreibung des Motorrads, mit dem Mann nach der Attacke floh, liegt der den ermittelnden Beamten in Darmstadt nicht vor.

Die Polizei Darmstadt sucht jetzt nach Zeugen der Attacke, um Hinweise für die Suche nach dem Motorradfahrer zu bekommen. Bürger, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9693610 bei der Polizei zu melden.

