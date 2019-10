Bundespolizei nimmt Grabscher im Zug nach Darmstadt fest

Darmstadt: Ein 35-Jähriger belästigt eine Frau und nimmt exhibitionistische Handlungen an sich vor. Für die Polizei ist er ein alter Bekannter.

Darmstadt - Die sexuelle Belästigung begann am Bahnhof Darmstadt-Nord, wo der 35-jährige Wohnsitzlose am Mittwoch, den 16.10.2019, am späten Nachmittag die 36-jährige Frau aus Wiesbaden anging.

Der Mann fasste die Frau an und nahm gleichzeitig exhibitionistische Handlungen an sich vor. Danach folgte er dem Opfer in den Zug Richtung Darmstadt Hauptbahnhof.

Darmstadt: Verdächtiger auch ein Dieb?

Dort wartete bereits die Bundespolizei auf ihn, um ihn festzunehmen. Gegen den Mann, der bei der Polizei kein Unbekannter ist, leiteten die Ermittler ein Verfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und exhibitionistischer Handlungen ein. Außerdem führte die Bundespolizei ihn dem Haftrichter vor.

Doch damit nicht genug: Wie die Polizei ermittelte, steht der Mann ebenso im Verdacht, verschiedene Diebstahlsdelikte im Zuständigkeitsbereich der Landespolizei Darmstadt begangen zu haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

In Darmstadt kam es bereits vor zwei Wochen zu einer sexuellen Belästigung, als ein Mann vor fünf Mädchen zu weit ging. Die Polizei staunte auch nicht schlecht, als sie in Darmstadt auf eine bisher unbekannte Naturdroge stieß.

Tobias Möllers