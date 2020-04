Doppelt dreist: Vier Männer ignorieren  Kontaktverbot – doch dabei bleibt es nicht

Durch Zufall hat die Polizei in der Orangerie in Darmstadt einen mutmaßlichen Drogendealer geschnappt.

Ziemlich dreist: Trotz Kontaktverbot während der Corona-Krise treffen sich vier junge Männer in der Orangerie in Darmstadt. Der Abend endet nicht wie erhofft.

Polizei kontrolliert Quartett in der Orangerie in Darmstadt

Ausflug der vier endet mit Festnahme und Wohnungsdurchsuchung

Mehrere Strafanzeigen gestellt

Darmstadt - Vier junge Männer im Alter zwischen 22 bis 27 Jahren wollten am frühen Mittwochabend (01.04.2020) offenbar gemeinsam ein kleines Picknick in der Orangerie in Darmstadt veranstalten. In Zeiten der Coronavirus*-Krise und des Kontaktverbots* ist das sowieso schon verboten. Doch als die Polizei die vier kontrollierte, stellten die Beamten fest, dass das nicht das einzige Vergehen der jungen Männer war. Die Kontrolle endete mit mehreren Anzeigen, einer Festnahme und einer Wohnungsdurchsuchung.

Darmstadt: Polizei kontrolliert in Corona-Krise vier junge Männer – und findet Verbotenes

Laut einer Mitteilung der Polizei stießen die Beamten am frühen Mittwochabend gegen 17 Uhr im Bereich der Orangerie in Darmstadt auf das Quartett im Alter von 22, 23 und 27 Jahren. Die vier jungen Männer waren ausgestattet mit Getränken – und verbotenen Substanzen. Bei der Kontrolle stellte die Polizei in der Corona-Krise laut Mitteilung nämlich bei drei der vier Männer jeweils eine geringe Menge von Cannabis sicher. Der vierte im Bunde, ein 22 Jahre alter Mann aus Pfungstadt, führte darüber hinaus jedoch auch noch rund 50 Gramm Marihuana, 400 Euro in Scheingeld und zwei Telefone in seinem Rucksack mit sich.

Darmstadt: Pfungstädter wird in Orangerie von Polizei verhaftet

Weil bei ihm der Verdacht des Handelns mit Rauschgift bestand, wurde der 22-jährige Pfungstädter noch in der Orangerie in Darmstadt verhaftet. Im Anschluss wurde seine Wohnung durchsucht. Dabei wurden die Beamten laut Mitteilung von einem Drogenspürhund unterstützt. Die Ermittler stellten in der Wohnung des 22 Jahre alten Mannes weitere Utensilien, die auf die Verwertung von Drogen hindeuten, sowie 2000 Euro Bargeld sicher.

Nach Ausflug in Orangerie in Darmstadt: Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Den drei Begleitern des 22-Jährigen wurde in der Orangerie in Darmstadt ein Platzverweis erteilt, sie müssen sich darüber hinaus wegen des illegalen Besitzes von Drogen sowie Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz wegen Corona verantworten. Der 22 Jahre alte Mann aus Pfungstadt muss sich wegen der selben Vergehen verantworten, er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen alle vier wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, das Quartett wird sich strafrechtlich verantworten müssen, teilt die Polizei mit.

