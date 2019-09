Autofahrerin übersieht Straßenbahn - Dann kracht es plötzlich richtig

Eine Autofahrerin übersieht eine Straßenbahn und stößt mit ihr zusammen. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Darmstadt - Eine 41-jährige Frau übersah am späten Freitagabend in der Heidelbergerstraße in Darmstadt eine neben ihr fahrende Straßenbahn. Die Frau wollte nach links in die Sandbergstraße abbiegen als es zu einem Zusammenstoß kam.

Unfall in Darmstadt: Sachschaden an beiden Fahrzeugen

Trotz einer Gefahrenbremsung des Straßenbahnfahrers konnte ein Unfall nicht vermieden werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 500 EUR. Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

