Autos krachen ineinander: Zwei Menschen schwer verletzt

Griesheim - Durch einen Frontalzusammenstoß von zwei Autos sind am Donnerstag (8.10.2020) die beiden Fahrzeugführer schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut dem Polizeipräsidium Südhessen gegen 6.55 Uhr auf der Bundesstraße 26 nahe Griesheim im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Der Streckenabschnitt war drei Stunden lang voll gesperrt.

Griesheim / Darmstadt: 21-Jähriger gerät in den Gegenverkehr und verursacht Unfall

Nach den Angaben der Polizei war ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Groß-Gerau mit einem BMW-Kombi auf regennasser Fahrbahn auf dem Weg von Griesheim bei Darmstadt in Richtung Wolfskehlen. Aus bisher noch ungeklärter Ursache sei er von seiner Fahrspur abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß der junge Mann mit einem weiteren Pkw zusammen, der von einem 58-Jährigen, der ebenfalls aus dem Landkreis Groß-Gerau kommt, gesteuert wurde. Beide Fahrzeuginsassen waren alleine in ihren Autos unterwegs.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 21-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Das berichtet die Polizei. Die Feuerwehr musste ihn mit technischem Gerät befreien. Beide Beteiligten wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es bestehe aber sowohl für den 58-Jährigen, als auch für den 21-Jährigen keine Lebensgefahr.

Straßenmeisterei beseitigt Ölspur auf B26 bei Griesheim nahe Darmstadt

Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Da durch den Unfall Öl auf die B26 gelaufen war, musste die Straßenmeisterei Groß Gerau ausrücken, um die Fahrbahn zu reinigen. Die Vollsperrungen des Fahrbahnabschnittes unweit von Griesheim bei Darmstadt wurde nach den Aufräumarbeiten wieder aufgehoben.

Jüngst ereignete sich ein weiterer Unfall in Griesheim bei Darmstadt. Dabei wurde eine 16-Jährige schwer verletzt. Ein 19 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr mit vier Jugendlichen im Alter von 16 bis 17 Jahren auf dem Nordring in Höhe der Goethestraße. Bei regennasser Fahrbahn kam er ins Schleudern und kollidiert mit einem Kia. (tob)