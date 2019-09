Unfall: Kran lässt Last fallen – direkt auf junge Frau (25) 

Bei einem Arbeitsunfall ist eine junge Frau schwer verletzt worden. Es war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Darmstadt – Bei einem Arbeitsunfall am Mittwoch (04.09.2019) kam es in Darmstadt-Wixhausen zu einem Arbeitsunfall auf dem Baustellengelände in der Messeler-Park-Straße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei löste sich ein Holzteil, das an einem Kran befestigt war.

Darmstadt: Holzteil fällt auf Arbeiterin

Das vom Kran fallende Teil traf eine 25 Jahre alte Arbeiterin. Sie wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Es wurde ein Sachverständiger informiert, um den Unfall zu rekonstruieren, wie die Polizei mitteilt.

marv

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Zusammenstoß mit Folgen: Autofahrer übersieht Radfahrer

Auf der L3117 zwischen Neu-Isenburg und Gravenbruch übersieht ein Autofahrer einen Radfahrer.

Frontalcrash im Kreis Bergstraße - Baby im Auto

Auf der L3261 bei Lampertheim ist ein schwerer Unfall passiert. Eine junge Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch ihr Baby war an Bord.