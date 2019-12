Mann (90) stürzt von Balkon in Darmstadt - tot

Bei einem Sturz aus einem Balkon in Darmstadt ist ein Mann tödlich verletzt wurden. (Symbolbild)

Tragischer Vorfall in Darmstadt: Ein älterer Mann stürzt von einem Balkon in den Tod.

Darmstadt - Bei einem Sturz von einem Balkon in Darmstadt ist am Montag (9.12.2019) ein 90-jähriger Mann tödlich verletzt worden. Dies teilte die Polizei Südhessen am selben Tag mit.

Demnach stürzte der Mann am frühen Nachmittag aus dem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Pfannmüllerweg. Gegen 13.30 Uhr alarmierten Zeugen Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei. Der herbeieilende Notarzt konnte am Einsatzort nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Darmstadt (Hessen): Polizei geht von Unfall aus

Der Polizei lagen nach eigenen Angaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Einen Suizid konnten die Beamten ebenfalls ausschließen, berichtet die Deutsche Presse Agentur (dpa). „Die Ermittler gehen von einem tragischen Unfall aus“, teilt die Polizei Darmstadt mit.



Für weitere Nachfragen zum Vorfall war die Polizei nicht zu erreichen.

Auch in Frankfurt stürzte eine Frau vom Balkon. Die Polizei gab neue Details bekannt.



tvd/dpa