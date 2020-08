Schwerer Unfall: E-Bike-Fahrer (17) lebensgefährlich verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Mit einem Rettungshubschrauber ist der schwer verletzte E-Bike-Fahrer nach dem Unfall in Höchst im Odenwald nahe Darmstad) in eine Klinik geflogen worden. (Symbolbild)

Höchst im Odenwald/Darmstadt - Auf einer Landstraße bei Höchst im Odenwald nahe Darmstadt hat es einen schweren Unfall gegeben. Ein E-Bike-Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Laut Angaben der Polizei Südhessen bestand zum Zeitpunkt des Abtransports akute Lebensgefahr.

Der Unfall bei Höchst im Odenwald, etwa 30 Kilometer von Darmstadt entfernt, passierte laut den Beamten am Donnerstag (21.08.2020) um kurz vor 16.30 Uhr auf der L3106. Ein 17 Jahre alter E-Bike-Fahrer war gerade aus Brensbach in Richtung Höchst (Odenwaldkreis) unterwegs und wollte nach links auf einen Feldweg abbiegen, wie die Polizei mitteilte.

Bei Darmstadt: Schwerer Unfall bei Höchst im Odenwald - E-Bike-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Dabei habe er vermutlich das entgegenkommende Auto übersehen. Die Beiden seien frontal zusammengestoßen. Der 17-Jährige wurde nach dem Unfall bei Höchst bei Darmstadt mit lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber in die Klinik gebracht.

Der 30 Jahre alte Autofahrer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Die Straße nach dem Unfall war für knapp vier Stunden gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 7.000 Euro. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde von der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt.

Nahe Darmstadt: Schwerer Unfall bei Höchst im Odenwaldkreis - Polizei sucht nach bestimmten Zeugen

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang noch nach einem Zeugen. Der Fahrer eines schwarzen BMWs wird gesucht. Er soll den E-Bike-Fahrer vor dem Unfall nahe Darmstadt überholt haben. Der Autofahrer soll sich umgehend mit der Polizeistation Höchst im Odenwald in Verbindung setzen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. (svw)

