Männer erleben Horror: Unbekannter lässt sie gefesselt im Wald zurück

In Darmstadt haben zwei Männer einen Albtraum erlebt: Sie wurden von Unbekannten in ihrem Transporter mit einer Waffe bedroht und in einen Wald gebracht.

Darmstadt - Zwei 34 Jahre alte Männer sollen nach ersten Erkenntnissen in der Nacht zum Donnerstag (16. Januar 2020) von maskierten Tätern überfallen worden sein. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor. Demnach wollten die beiden 34-Jährigen gegen Mitternacht in Darmstadt mit ihrem Transporter von einem Bürogebäude in der Wittichstraße losfahren, als sie von den Tätern mit einer schwarzen Waffe bedroht wurden und es zu dem Überfall kam.

Darmstadt: Zwei Männer nach Überfall gefesselt und in Wald gefahren

Laut den Angaben der Polizei sollen die beiden Männer dann von den Tätern gefesselt worden und in dem Transporter in ein Darmstadt nahegelegenes Waldstück gebracht worden sein. Dort wurden sie einige Stunden nach dem Überfall von Zeugen aufgefunden. Beide mussten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Aus dem Transporter erbeuteten die flüchtigen Täter Computerteile.

Polizei ermittelt nach Überfall in Darmstadt

Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen dieser Tat in Darmstadt sowie zur Schadenshöhe dauern noch an. Die Ermittlungsbehörden suchen nach Zeugen der Tat. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K10) in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Kriminalität in Hessen laut Polizei rückläufig

Insgesamt ist die Kriminalität in Hessen rückläufig. Sie sank im Jahr 2018 erneut, wie aus der Kriminalstatistik der hessischen Polizei hervorgeht. Mit rund 373.000 Straftaten wurden knapp 1 Prozent weniger gezählt als im Vorjahr 2017. Zehn Jahre zuvor, im Jahr 2008, waren noch mehr als 407.000 Straftaten registriert worden. Damit ist der Wert von 2018 laut hessischem Innenministerium der niedrigste seit 1980.

Auch die Anzahl der Straftaten pro Einwohner ging im Jahr 2018 zurück: Sie ist auf 5971 Straftaten pro 100.000 Einwohner gesunken. Im Jahr 2017 waren es 6039, im Jahr 2008 noch 6708 Straftaten pro 100.000 Einwohner. Die Gefahr, in Hessen Opfer von Kriminalität zu werden, ist damit im Jahr 2018 so gering wie seit 40 Jahren nicht mehr, heißt es vom Innenministerium.

