Polizei warnt vor Hundehasser - Er schreckt vor nichts zurück

Ein Hundehasser treibt sich im Landkreis Darmstadt-Dieburg herum. Dabei schreckt er vor schreckt vor nichts zurück.

Stadt Groß-Bieberau und Polizei warnt vor Hundehasser im Landkreis Darmstadt-Dieburg

im Landkreis Köder mit Rattengift

mit Täter schreckt auch nicht vor Privatgrundstücken zurück

Update von Montag, 13.01.2020, 13.19 Uhr: Nicht nur in der Gegend um Groß-Bieberau, auch in vielen anderen Teilen von Südhessen sind Giftköder gefunden worden. Hundebesitzer sollten vorsichtig sein, wie die Stadt Groß-Bieberau auf Facebook mitteilte. Nachdem Medien über die Funde berichtet hatte, gingen weitere Hinweise auf Giftköder bei der Polizei ein. Das berichtet das Polizeipräsidium Südhessen in einer Pressemitteilung.

Giftköder-Alarm: Auch in Darmstadt und Umkreis Gefahr für Hunde

Demnach wurden auch in Roßdorf und Nieder-Beerbach, in Darmstadt in der Nähe des Hauptbahnhofs und mehrere auch in Messel mehrere Köder gefunden. Auch in Gräfenhausen seien potentiell gefährliche Köder aufgetaucht. Die Polizei rät Hundehaltern, im ganzen Kreis Darmstadt-Dieburg vorsichtig zu sein. Das Perfide: Die Köder wurden überwiegend auf privaten Grundstücken gefunden. Ab Montag, 13.01.2020, soll weiter ermittelt werden.

Erstmeldung von Montag, 13.01.2020, 09.05 Uhr: Groß-Bieberau - Die Stadt Groß-Bieberau (Landkreis Darmstadt-Dieburg) warnt aktuell vor einem oder mehreren unbekannten Hundehassern. „In den letzten Tagen wurden Köder, die vermutlich mit Rattengift versetzt sind, im Bereich des Hundevereins/Schützenhauses sowie zwischen Sportplatz und Tennishalle gefunden“, heißt es in einem Beitrag der Stadt Groß-Bieberau auf Facebook.

Giftköder-Alarm: Hundehasser im Landkreis Darmstadt-Dieburg

Es soll zudem bereits auch vereinzelte Meldungen von Bürgern aus dem Stadtgebiet gegeben haben. Besonders dreist und heimtückisch: Einige der Giftköder hatte der Hundehasser auf Privatgrundstücken in Groß-Bierberau ausgelegt. Das ist ungewöhnlich, denn normalerweise finden Hundebesitzer die Giftköder eher in der Nähe von Wanderwegen, im Wald oder auf Fahrradwegen. Eben solche Strecken, auf denen Hunde oft ausgeführt werden.

Bei den Ködern handelt es sich laut Stadt Groß-Bieberau um Wurststücke und gepresste Pellets. Sie sehen aus wie klassische Hundeleckerlis - und können zur tödlichen Falle für Hunde werden.

Ordnungsamt der Stadt Groß-Bieberau ermittelt

Betroffene und Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Hundehasser geben können, werden gebeten sich mit dem Ordnungsamt der Stadt Groß-Bieberau unter der Telefonnummer 06162/8006-16 in Verbindung zu setzen.

Groß-Bieberau ist eine Stadt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg am Nordrand des Odenwalds mit rund 4600 Einwohnern. Über die Grenzen von Hessen ist die Stadt bekannt geworden durch den Handballverein MSG Groß-Bieberau/Modau. Die HSG spielt aktuell in der 3. Liga Staffel Ost.

dr/chw/agr

Immer wieder werden Hunde und andere Tiere durch Giftköder, die von Tierhassern ausgelegt werden, bewusst gefährdet. In Dreieich (Kreis Offenbach) wurde etwa ein Hund vergiftet: Er zuckte bei einem Spaziergang plötzlich zusammen. Weißer Schaum kam ihm aus dem Maul. Wenig später war das Tier tot.

Die Polizei in Darmstadt sucht aktuell außerdem nach Zeugen, die beobachtet haben, wie eine 11-Jährige mit einem Böller beworfen wurde. Das Mädchen wurde schwer verletzt.