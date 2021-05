Unfall mit Gleitschirm: Frau verfängt sich in Baum – Höhenrettung und Feuerwehr im Einsatz

Absturz kurz vor Landeplatz

+ © Jürgen Strieder In Lindenfels bei Darmstadt stürzt eine Frau mit ihrem Gleitschirm ab und verfängt sich in einem Baum. © Jürgen Strieder

Der Flug einer Gleitschirmfliegerin in Lindenfels endet mit einem Einsatz von Feuerwehr und Höhenrettung. Doch die Frau hat großes Glück.

Lindenfels – Im südhessischen Kreis Bergstraße kam es zu einem größeren Rettungseinsatz. Der Polizei wurde eine abgestürzte Gleitschirmfliegerin in Lindenfels nahe Darmstadt gemeldet. Auch Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus.

Passiert ist der Vorfall am Samstagnachmittag (08.05.2021) in Litzelröder, einem Ortsteil von Lindenfels im Odenwald. Wie die Polizei Südhessen mit Sitz in Darmstadt berichtet, wurde der Einsatzzentrale eine abgestürzte Gleitschirmfliegerin gemeldet. Die Frau wollte eigentlich vom am „Alten Steinbruch“ befindlichen Startpunkt ins Tal fliegen. Doch der Flug endete ganz anders.

Lindenfels bei Darmstadt: Gleitschirmfliegerin landet in Baum – Feuerwehr im Einsatz

Kurz vor dem Landeplatz habe sich die Frau mit ihrem Schirm in einem Baum verfangen und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr und einem Höhenrettungsteam geborgen werden. Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden. Glücklicherweise wurde die 33-Jährige aus Mannheim bei dem Unfall nicht verletzt und kam mit dem Schrecken davon. (svw)

In Lindenfels kam es vor einiger Zeit bereits zu einem ähnlichen Unfall mit einem Gleitschirm. Dabei verletzte sich eine 53-jährige Frau.