Mann belästigt Mutter mit Kind: Bei seiner Flucht macht er munter weiter

Darmstadt - Ein scheinbar verwirrter Mann hat am Mittwochabend (20.05.2020) in Darmstadt einen großen Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagen ausgelöst. Er hatte eine Mutter mit Kind und andere Personen belästigt. Dann schlug er eine Scheibe ein.

Darmstadt: Mann belästigt Mutter mit Kind – Mehrere Streifen fahnden nach ihm

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in Darmstadt folgendermaßen: Am Mittwoch gegen 20.30 Uhr sprachen Passanten ein Team der Polizei in Darmstadt an. Ein Mann habe eine Mutter mit Kind an der Kreuzung Landgraf-Georg-Straße, Pützerstraße und Teichhausstraße belästigt, berichteten sie den Beamten.

Die Polizei Darmstadt machte Mutter und Kind ausfindig, die den Vorfall bestätigten. Außerdem wusste die Frau, in welche Richtung der 25-jährige Mann geflohen war. Mehrere Streifen fahndeten nach dem Mann.

Darmstadt: Mann läuft pöbelnd durch Darmstadt und belästigt mehrere Menschen

Auf seiner Flucht pöbelte der Mann einen Autofahrer sowie einen Motorradfahrer an. Aber verbale Belästigungen reichten dem scheinbar geistig verwirrten Mann nicht. Wie die Polizei Darmstadt auf Anfrage mitteilte, setzte sich der Mann plötzlich auf den hinteren Sitz des Motorrads. Der Fahrer konnte den 25-jährigen Mann aber erfolgreich vertreiben. Doch damit nicht genug.

Nachdem er eine Mutter mit Kind sowie weitere Personen in Darmstadt belästigt und angepöbelt hatte, geriet die Glasscheibe eines Mehrfamilienhauses ins Visier des Mannes. Er schlug die Scheibe ein und zog sich dabei Schnittverletzungen zu.

Darmstadt: Mann belästigt Mutter mit Kind und schlägt Scheibe ein, dann stellt ihn die Polizei

Die Polizei Darmstadt konnte den Mann letztlich in der Heinrich-Fuhr-Straße festnehmen. Laut Polizei machte er einen verwirrten Eindruck und konnte sich weder zusammenhängend noch verständlich äußern. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Es wird geprüft, ob er in eine Klinik eingewiesen wird. Der Sachschaden am Mehrfamilienhaus beläuft sich auf mindestens 800 Euro, so die Polizei.

