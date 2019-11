Mann bei Feuer in Altenheim schwer verletzt 

Ein 78 Jahre alter Mann ist bei einem Feuer in einem Darmstädter Altenheim schwer verletzt worden. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden.

Darmstadt - In Darmstadt ist es am Sonntagmittag (03.11.2019) in einem Altenheim zu einem Brand gekommen. Ein Bewohner wurde dabei schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hantierte ein 78 Jahre alter Bewohner der Einrichtung in der Emilstraße in Darmstadt in seinem Bett mit brennbarer Flüssigkeit, um sein Feuerzeug aufzufüllen. Dabei entzündete es sich und die Kleidung fing Feuer. Dem Mann gelang es zwar, sich die brennende Kleidung vom Leib zu reißen, Bettlaken, Matratze und Teile des Mobiliars gerieten dabei aber in Brand.

Bewohner eines Altenheims schwer verletzt – Rettungshubschrauber bringt ihn in Klinik

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der 78 Jahre alte Bewohner erlitt bei dem Feuer aber schwere Brandverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Das Altenheim musste glücklicherweise nicht evakuiert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

