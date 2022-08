Familienstreit eskaliert - vier Personen landen im Krankenhaus

Von: Constantin Hoppe

Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung ist es in Münster-Breitefeld gekommen. Vier Personen wurden bei dem Familienstreit verletzt.

Darmstadt/Münster - Eine Auseinandersetzung zwischen fünf Personen führte am Dienstag (2. August) zu einem Großeinsatz der Polizei in Münster-Breitefeld (Kreis Darmstadt-Dieburg). Zeugen hatten gegen 18:15 Uhr eine Schlägerei auf dem Gelände einer Fahrzeughandlung gemeldet. Familiäre Streitigkeiten zwischen den fünf Beteiligten waren derart eskaliert, dass die Fäuste flogen.

Vor Ort konnten die alarmierten Beamten den Streit schlichten. Vier der fünf Personen wurden bei der Schlägerei jedoch so schwer verletzt, dass sie per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Eine Schlägerei löste am am Dienstag einen Polizeieinsatz bei Darmstadt aus. © Keutz TVNews

Was die Streitigkeiten ausgelöst hatte und warum diese derart eskalierten, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. (con)

