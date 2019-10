Nazi-CDs und Disketten in Darmstadt: Angst vor vergifteten Datenträgern

In Darmstadt in Südhessen haben Anwohner Datenträger mit fragwürdigen Inhalten in ihren Briefkästen gefunden. Im Internet brodelt die Gerüchteküche, jetzt ermittelt der Staatsschutz.

Darmstadt - Im Darmstädter Stadtteil Eberstadt haben Anwohner Datenträger in ihren Briefkästen gefunden, die dort ungefragt eingeworfen wurden. Was sich genau auf den Disketten und CDs befindet, ist noch unklar.

Beschriftungen und Aufkleber weisen allerdings darauf hin, dass es sich um rechte oder rechtsextreme Inhalte handelt. Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilt, wurden bis Freitagvormittag (4.10.2019) rund 40 CDs und Disketten sichergestellt. Diese seien zum Teil mit Aufklebern oder Filzstiften beschriftet worden.

Darmstadt-Eberstadt: Nazi-CDs in Briefkästen

Die Datenträger sind demnach in Folie verpackt und tragen rechtsgerichtete Schriftzüge. Sie wurden im Bereich Eberstadt-Süd in "diversen verschiedenen Briefkästen" gefunden, so eine Polizeisprecherin gegenüber unserer Redaktion. Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen hat die Ermittlungen in diesem Zusammenhang übernommen.

In den sozialen Netzwerken breitete sich nach Bekanntwerden der Funde das Gerücht aus, dass die Datenträger vergiftet seien und sich sogar schon Menschen deshalb im Krankenhaus befänden.

Darmstadt: Gerüchte um vergiftete Datenträger bestätigt Polizei nicht

Das weist die Polizei zurück. Man bitte Finder in Darmstadt zwar, die Verpackungen der Datenträger nicht zu öffnen, dabei gehe es aber darum, möglichst keine Spuren zu zerstören. Eine Gesundheitsgefahr gehe von den Plastikverpackungen nicht aus. Die Mär der "vergifteten CDs" geht schon seit einigen Jahren durchs Internet. Es handele sich dabei aber um "Fake News", so die Polizei in Hessen.

Darmstadt-Eberstadt: Polizei bittet Betroffene sich zu melden

Die Polizei bittet alle Bürgerinnen und Bürger, die ebenfalls eine CD oder Diskette in ihrem Briefkasten in Eberstadt, einem Stadtteil von Darmstadt, gefunden haben und in den kommenden Tagen finden, sich an die nächste Polizeidienststelle zu wenden. Der Stadtteil Eberstadt befindet sich im Süden von Darmstadt.

