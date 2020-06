Corona in der Region: Neue Covid-19-Fälle in Dreieich

Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Offenbach steigt – neue Fälle gibt es in einem Einkaufszentrum in Dreieich. Der Corona-News-Ticker für die Region.

Das Coronavirus* ist noch immer in der Region um Offenbach , Darmstadt und Hanau aktiv.

, und aktiv. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen* bleibt weiterhin niedrig.

+++20.29 Uhr: Nach dem Corona-Ausbruch in einem Großhandels-Einkaufszentrum in Dreieich sind nach Angaben des Kreises Offenbach mittlerweile 22 Personen, die in dem Center arbeiten, positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. Vier der 22 Infizierten mussten im Krankenhaus versorgt werden, so die Kreissprecherin.

Das Gesundheitsamt hat zudem „eine hohe zweistellige Zahl“ an direkten Kontaktpersonen ermittelt. Sie wurden nach Informationen der Frankfurter Rundschau unter Quarantäne gestellt, konnten zum Teil aber auch schon wieder aus der Corona-Quarantäne entlassen werden*.

Das „Fashion Center Frankfurt“ ist ein Großhandelsmarktplatz für Bekleidung, der etwas abgelegen in einem Gewerbegebiet fernab der Sprendlinger Einkaufsstraße liegt.

Corona in Offenbach: Inzwischen 170 Menschen positiv getestet

+++Montag, 22.06.2020, 12.41 Uhr: Die Stadt Offenbach meldet, dass inzwischen 179 Menschen in Offenbach positiv auf Covid-19 getestet wurden. Seit gestern gab es eine Neuinfektion. 120 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne - darunter 19 positiv getestete Menschen. Todesfälle gibt es keine neuen.

Im Odenwaldkreis hat sich die Corona-Lage entspannt, es gibt mit bisher 409 positiv getesteten Menschen keine Neuinfektionen. Weitere Todesfälle wurden bisher ebenfalls nicht gemeldet. Zwei Patienten werden in Krankenhäusern stationär betreut.

Eltern, deren Kinder im Odenwaldkreis in die Kita gehen, müssen für April bis Juli möglicherweise keine Gebühren zahlen. Das haben die Bürgermeister der Odenwälder Städte und Gemeinden ihren Gremien vorgeschlagen. Damit wollen sie den Eltern entgegenkommen, die Kita-Gebühren bezahlt haben, obwohl die Einrichtungen Mitte März aufgrund der Corona-Pandemie schließen mussten.

Corona: Neue Fälle in der Region

Update vom Samstag, 20.06.2020, 17.30 Uhr: Das Sozialministerium in Hessen hat die aktuellen Corona-Fallzahlen bekanntgegeben.

Die offiziellen Fallzahlen des Ministeriums stellen sich für die Kreise und Städte in der Region wie folgt dar:

Kreis Bergstraße: Infizierte 363 (+3), Todesfälle 3

Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 427, Todesfälle 20

Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 767 (+2), Todesfälle 47

Odenwaldkreis: Infizierte 409, Todesfälle 61

Kreis Offenbach: Infizierte 666 (+7), Todesfälle 40

Stadt Darmstadt: Infizierte 223, Todesfälle 18

Stadt Offenbach: Infizierte 175 (+4), Todesfälle 9

Corona in der Region: Zahlreiche neue Fälle in „Fashion Center“ festgestellt

+++19.01 Uhr: Im Kreis Offenbach sind aktuell 54 Personen mit dem Corona-Virus infiziert, acht Personen mehr als gestern. Derzeit werden in den beiden Krankenhäusern im Kreis sechs an COVID-19 Erkrankte versorgt. Die Gesamtzahl der Personen, bei denen das Corona-Virus SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, ist auf 659 Personen gestiegen. In dieser Gesamtzahl sind sowohl die wieder Genesenen als auch die inzwischen 40 Verstorbenen mitgezählt.

Innerhalb der letzten sieben Tage gab es insgesamt 24 Neuinfektionen im Kreis Offenbach. Dies entspricht etwa sieben Personen je 100.000 Einwohner. Insgesamt 20 der während der vergangenen Tage gemeldeten Neuinfektionen stehen in Verbindung mit dem „Fashion Center Frankfurt“ in Dreieich-Sprendlingen. Bei den Erkrankten handelt es sich um Betreiber und Personal einiger Läden sowie um Personen aus deren Umfeld. Eine hohe zweistellige Zahl an direkten Kontaktpersonen wurde durch das Gesundheitsamt darüber hinaus ermittelt und unter Quarantäne gestellt. Die Recherchen laufen weiter.

Update vom Freitag, 19.06.2020, 13.00 Uhr: Nach langem hin und her steht nun fest: Die Sommerschließung der Kitas in Hanau wird ausgesetzt. „Die Corona-Pandemie hat viele Pläne zunichte und längerfristige Planungen unmöglich gemacht, doch jetzt lassen es die Infektionszahlen zu, dass wir zu einem Ausnahme-Alltag zurückkehren“ so Bürgermeister Axel Weiss-Thiel.

Ab dem 06. Juli öffnen die Kitas wieder für alle Kinder, bis zum 03. Juli ist der eingeschränkte Regelbetrieb vorgesehen. Dieser beinhaltet eine Kita-Betreuung von 8 bis 12 Uhr, im Falle der Ganztagesbetreuung bis 13 Uhr. Abgesehen von der Verpflegungspauschale fallen für die meisten Eltern in dieser Zeit keine Gebühren an.

Hanau: Kita-Ferienbetreuung während der Corona-Pandemie

Was die Ferienbetreuung angeht, so äußerte sich Weiss-Thiel in einem Schreiben wie folgt: „In Hanau bleiben alle städtischen Einrichtungen während der sechswöchigen Sommerferien geöffnet“, und weiterhin: „In der Phase der ursprünglich geplanten Schließung ist der Besuch allerdings nur für die Kinder möglich, die einen Ferienplatz brauchen, weil die Eltern arbeiten gehen müssen.“

Astrid Weiermann, Leiterin des Eigenbetriebs Kindertagesbetreuung geht von einem hohen Andrang während der Ferienzeit aus. Die meisten Eltern mussten ihre Urlaubstage bereits weitgehend aufbrauchen oder kriegen während der momentanen Anlaufphase keinen Urlaub genehmigt.

Kita-Betreuung in Hanau: Corona-Maßnahmen berücksichtigen

Für einen Ferien-Notplatz ist eine vom Arbeitgeber digital auszufüllende Bescheinigung notwendig. Diese ist ab sofort auf der Internetseite www.corona-hanau.de zu finden. Die Rückkehr zum Regelbetrieb wird unter Berücksichtigung der Hygiene Maßnahmen vorgenommen.

Der Bürgermeister betonte, eine erneute Schließung, wie sie in anderen Städten nötig war, könne durch gemeinsame Zusammenarbeit verhindert werden. Weitermann äußerte sich auch zum Thema Neuaufnahmen. Hier sei Geduld gefragt, bis sich die mehr als 50 Kitas in welchem Umfang Neuaufnahmen von Kindern möglich sei. „Wir wissen um die Probleme und Sorgen der Eltern, die Planungssicherheit erhoffen, und arbeiten mit Hochdruck daran, möglichst schnell verlässliche Zusagen machen zu können.“

Corona in Hanau, Offenbach, Darmstadt: Weitere Neuinfektionen mit Covid-19

Update vom Donnerstag, 18.06.2020, 14.07 Uhr: Das Sozialministerium in Hessen hat die aktuellen Corona-Fallzahlen bekanntgegeben. Demnach sind im Kreis Offenbach sowie in fast allen Städten und Kreisen der Region in den vergangenen Tagen Neuinfektionen dazugekommen. Auch ein weiterer Todesfall im Main-Kinzig-Kreis wurde bestätigt. Einzig in Darmstadt gab es weder Neuinfektionen, noch neue Todesfälle.

Die offiziellen Fallzahlen des Ministeriums stellen sich für die Kreise und Städte in der Region wie folgt dar:

Kreis Bergstraße: Infizierte 359, Todesfälle 3

Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 427, Todesfälle 20

Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 765, Todesfälle 46

Odenwaldkreis: Infizierte 408, Todesfälle 61

Kreis Offenbach: Infizierte 649, Todesfälle 40

Stadt Darmstadt: Infizierte 223, Todesfälle 18

Stadt Offenbach: Infizierte 169, Todesfälle 9

Corona in Hanau, Offenbach, Darmstadt: Neue Fälle im „Fashion Center Frankfurt“

Update vom Dienstag, 16.06.2020, 20.35 Uhr: In den vergangenen Tagen sind acht neue Covid-19-Fälle im Kreis Offenbach bestätigt worden, die nach den Recherchen des Gesundheitsamtes mit drei Läden im „Fashion Center Frankfurt“, in der Otto-Hahn-Straße 24 in Dreieich-Sprendlingen, in Verbindung stehen. Die Anzahl der Kontaktpersonen liegt bislang im höheren zweistelligen Bereich, weitere werden aktuell ermittelt.

Parallel dazu waren am Dienstag Kräfte des Gesundheitsamtes, des städtischen Ordnungsamtes und der Polizei gemeinsam vor Ort. Da zuvor nur lückenhafte Auflistungen über die Geschäfte im Gebäudekomplex vorlagen, verschafften sich zwei Teams ein umfassendes Bild und informierten zuvor noch nicht erfasste Personen über die im jeweiligen Einzelfall zu ergreifenden Schritte.

Ministerium meldet aktuelle Corona-Fallzahlen: Positive Nachrichten für die Region

Update vom Sonntag, 14.06.2020, 16.06 Uhr: Das Sozialministerium in Hessen hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für Sonntag (14.06.2020) für Offenbach, Hanau, Darmstadt und die Region veröffentlicht. Und die Daten zeigen sehr positive Nachrichten: Im Vergleich zum Vortag ist kein Covid-19-Todesfall hinzugekommen – und auch keine einzige Neuinfektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2.

Die offiziellen Fallzahlen des Ministeriums sind aus diesem Grund die selben wie noch am Vortag – und stellen sich für die Kreise und Städte in der Region wie folgt dar:

Kreis Bergstraße: Infizierte 356, Todesfälle 3

Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 426, Todesfälle 20

Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 764, Todesfälle 45

Odenwaldkreis: Infizierte 407, Todesfälle 61

Kreis Offenbach: Infizierte 638, Todesfälle 40

Stadt Darmstadt: Infizierte 223, Todesfälle 18

Stadt Offenbach: Infizierte 165, Todesfälle 9

Corona in der Region: Ausschließlich Neuinfektionen im Kreis Offenbach

Update vom Samstag, 13.06.2020, 15.20 Uhr: Das Sozialministerium in Hessen meldet die aktuellen Fallzahlen (Stand 13.06.2020, 14.00 Uhr) für Offenbach und die Region. Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus ist im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen. Es gibt drei weitere Corona-Infektionen im Kreis Offenbach. Weitere Todesfälle in Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19 wurden nicht gemeldet.

Die aktuellen Fallzahlen laut Ministerium in den Städten und Kreisen der Region im Überblick:

Kreis Bergstraße: Infizierte 356, Todesfälle 3

Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 426, Todesfälle 20

Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 764, Todesfälle 45

Odenwaldkreis: Infizierte 407, Todesfälle 61

Kreis Offenbach: Infizierte 638 (+3), Todesfälle 40

Stadt Darmstadt: Infizierte 223, Todesfälle 18

Stadt Offenbach: Infizierte 165, Todesfälle 9

Die Zahlen des Ministeriums können sich aber aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung von der Anzahl der Fälle, in den einzelnen Kreisen unterscheiden.

Corona in der Region: Nach positiven Tests - Flüchtlingsunterkunft unter Quarantäne

+++ 16.26 Uhr: Das Gesundheitsamt hat am Freitag eine Flüchtlingsunterkunft in Maintal im Main-Kinzig-Kreis unter Quarantäne* gestellt. Vorausgegangen waren zwei positive Corona-Tests von Bewohnern der Einrichtung. Nach ersten Erkenntnissen des Gesundheitsamts könnten sich die zwei Personen unabhängig voneinander mit dem Coronavirus infiziert haben, das befindet sich derzeit aber noch in Abklärung.

Vorsorglich werden nun alle rund 100 Bewohner häuslich isoliert. Vor Ort wurden bereits am Freitag weitere Testungen auf das Coronavirus vorgenommen. Am Sonntag hatte es einen ersten Fall in der Flüchtlingsunterkunft gegeben. Das Gesundheitsamt hatte die infizierte Person, sowie alle ermittelten Kontaktpersonen in den Räumlichkeiten isoliert. Alle Kontaktpersonen haben in dieser Woche bereits einen Corona-Test erhalten. Die Ergebnisse erreichten den Main-Kinzig-Kreis erst am Freitagnachmittag: Demnach hat der erste Infizierte einen weiteren Bewohner angesteckt.

Flüchtlingsunterkunft im Main-Kinzig-Kreis unter Quarantäne

Der zweite Covid-19-Fall zählte nicht zu diesem Personenkreis und hatte nach eigenen Angaben auch keinen Kontakt zum Ersten. Die Quarantäne sei wie in vergleichbaren Situationen in anderen Einrichtungen auch eine Vorsichtsmaßnahme, teilt der Main-Kinzig-Kreis mit.

„Aufgrund der noch ausstehenden Laborergebnisse haben wir heute keine Kenntnis darüber, ob noch weitere Bewohner unserer Einrichtung betroffen sind und falls ja, wie viele. Deshalb begrüße ich diese präventive Maßnahme ausdrücklich, denn Menschen vor einer Infektion zu schützen, hat Vorrang“, sagt Bürgermeisterin Monika Böttcher.

Corona in der Region: Aktuelle Fallzahlen - Wieder Neuinfektionen gemeldet

Update vom Freitag, 12.06.2020, 14.29 Uhr: Im Kreis Offenbach sind im Vergleich zum Vortag drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Das teilte das hessische Sozialministerium mit (Stand 12.06.2020). Auch im Kreis Darmstadt-Dieburg gibt es einen weiteren Fall. Insgesamt steigen die Zahlen jedoch weiterhin nur langsam an. In einigen Kreisen gibt es schon seit mehreren Tagen keine neuen Fälle.

Die aktuellen Zahlen laut Ministerium in den Städten und Kreisen der Region im Überblick:

Kreis Bergstraße: Infizierte 356, Todesfälle 3

Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 426 (+1), Todesfälle 20

Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 764, Todesfälle 45

Odenwaldkreis: Infizierte 407, Todesfälle 61

Kreis Offenbach: Infizierte 635 (+3), Todesfälle 40

Stadt Darmstadt: Infizierte 223, Todesfälle 18

Stadt Offenbach: Infizierte 165 (-1), Todesfälle 9



Die Zahlen des Ministeriums können sich aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung von der Anzahl der Fälle, in den einzelnen Kreisen unterscheiden.

Corona in Offenbach, Hanau und Darmstadt: Sozialministerium Hessen meldet Neuinfektionen

+++14.32 Uhr:Im Kreis und der Stadt Offenbach sind im Vergleich zum Vortag neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Im Kreis gab es eine Neuinfektion, in der Stadt Offenbach vier. Das meldete das Sozialministerium von Hessen am Donnerstag (11.06.2020).

Die aktuellen Zahlen laut Ministerium in den Städten und Kreisen der Region im Überblick:

Kreis Bergstraße: Infizierte 356, Todesfälle 3

Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 425, Todesfälle 20

Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 764, Todesfälle 45

Odenwaldkreis: Infizierte 407, Todesfälle 61

Kreis Offenbach: Infizierte 632 (+1), Todesfälle 40

Stadt Darmstadt: Infizierte 223, Todesfälle 18

Stadt Offenbach: Infizierte 166 (+4), Todesfälle 9

Die Zahlen des Ministeriums können sich aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung von der Anzahl der Fälle, in den einzelnen Kreisen unterscheiden.



Corona in Offenbach und der Region: Aktuelle Zahlen aus zwei Kreisen

Update vom Donnerstag, 11.06.2020, 13.01 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus stagniert weiter. Im Main-Kinzig-Kreis hat das Gesundheitsamt auch am Donnerstag (11.06.2020) keine neuen Corona-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt somit weiterhin bei 760, aktuell infiziert sind 125 Personen.

Auch im Odenwaldkreis gibt es im Vergleich zu gestern keine Neuinfektionen. Es bleibt bei insgesamt 401 Fällen, davon sind 343 Menschen wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 61.

Corona in Offenbach, Hanau und Darmstadt: Kind positiv getestet – Schüler in Quarantäne

+++ 18.31 Uhr: Nach vielen Tagen ohne Neuinfektionen hat nun der Ausbruch des Coronavirus in einer Familie zu bislang vier neuen Fällen in Offenbach geführt. Das Stadtgesundheitsamt hat am Dienstag (09.06.2020) und Mittwoch (10.06.2020) jeweils zwei neue Corona-Fälle registriert. Laut Dr. Bernhard Bornhofen, dem Leiter des Stadtgesundheitsamtes, ist nicht ausgeschlossen, dass es zu weiteren Infektionen unter Angehörigen sowie Freunden gekommen ist. „Wir haben noch nicht alle Testergebnisse erhalten. Bislang wurden vier Familienmitglieder positiv getestet“, sagte Bornhofen am Mittwochnachmittag.

Das Stadtgesundheitsamt Offenbach hat vorsorglich sämtliche Angehörigen, die in der gemeinsamen Wohnung zusammenleben oder sich in den letzten Tagen untereinander getroffen haben, zu engen Kontaktpersonen erklärt und unter eine 14-tägige häusliche Quarantäne gestellt. Dazu gehören auch zehn Schülerinnen und Schüler sowie drei Lehrkräfte der Geschwister-Scholl-Schule, da eines der Kinder aus der Familie dort in den Unterricht ging. „Das Kind selbst ist positiv getestet worden, deshalb gehen wir hier auf Nummer sicher und haben vorsorglich alle weiteren Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrer desselben Kurses, mit dem das Kind in einem Unterrichtsraum gemeinsam war, für 14 Tage nach Hause geschickt“, sagt Bornhofen.

Corona in der Region: Neue Infizierte in Offenbach und Darmstadt

+++ 15.51 Uhr: Das Sozialministerium Hessen gab am Mittwoch (10.06.2020) neue Fallzahlen zum Coronavirus bekannt. Demnach gibt es insgesamt drei neueCorona-Fälle im Kreis Offenbach, Stadt Offenbach und Darmstadt. Todesfälle meldete das Ministerium keine neuen.

Die aktuellen Zahlen laut Ministerium in den Städten und Kreisen der Region im Überblick:

Kreis Bergstraße: Infizierte 356, Todesfälle 3

Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 425, Todesfälle 20

Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 764, Todesfälle 45

Odenwaldkreis: Infizierte 407, Todesfälle 61

Kreis Offenbach: Infizierte 631 (+1), Todesfälle 40

Stadt Darmstadt: Infizierte 223 (+1), Todesfälle 18

Stadt Offenbach: Infizierte 162 (+1), Todesfälle 9

Allerdings hatte die Stadt Offenbach zuvor schon vier Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Zahlen des Ministeriums unterscheiden sich wegen Verzögerungen bei den Meldungen teilweise von der Anzahl der Fälle, die die einzelnen Kreise melden.

Coronavirus: Stadt Offenbach meldet vier neue Fälle

Update vom Mittwoch, 10.06.2020, 14.11 Uhr: Die Stadt Offenbach meldet vier Neuinfektionen. Die Zahl der positiv getesteten Personen steigt damit auf 165. Fünf Menschen werden nach wie vor im Krankenhaus behandelt. Drei der betroffenen Personen haben sich in einem Pflegeheim mit dem Coronavirus infiziert.

Coronavirus: Ein neuer Corona-Fall im Main-Kinzig-Kreis

+++16.22 Uhr: Das Gesundheitsamt im Main-Kinzig-Kreis meldet am Dienstag einen neuen Coronavirus-Fall aus Linsengericht. Zwei weitere Infizierte aus dem Kreis wurden als genesen eingestuft. Damit stieg die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle im Main-Kinzig-Kreis auf insgesamt 760 an, davon gelten 580 Personen laut Gesundheitsamt als genesen.

Zieht man die bislang 46 Verstorbenen ebenfalls ab, so sind aktuell 134 Menschen aus dem Kreisgebiet nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Stationär behandelt werden derzeit fünf Personen. Die Zahlen unterscheiden sich leicht von denen des Ministeriums.

Coronavirus: Aktuelle Zahlen für Offenbach, Hanau und Darmstadt

+++14.54 Uhr: Nach den aktuellen Zahlen vom hessischen Sozialministerium gibt es nur im Kreis Bergstraße Neuinfektionen mit dem Coronavirus (Stand 09.06.2020). In den anderen Kreisen und Städten der Region gibt es keine Unterschiede im Vergleich zum Vortag. Die Zahlen des Ministeriums unterscheiden sich teilweise leicht von der Anzahl der Fälle, die die einzelnen Kreise melden.

Kreis Bergstraße: Infizierte 356 (+2), Todesfälle 3

Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 425, Todesfälle 20

Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 764, Todesfälle 45

Odenwaldkreis: Infizierte 407, Todesfälle 61

Kreis Offenbach: Infizierte 630, Todesfälle 40

Stadt Darmstadt: Infizierte 222, Todesfälle 18

Stadt Offenbach: Infizierte 161, Todesfälle 9

Corona: Neue Infektionen in Offenbach

+++ 13.20 Uhr: In Offenbach wurden inzwischen insgesamt 163 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. Seit gestern wurden zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen.

Aktuell werden fünf Menschen im Krankenhaus behandelt, ihr Zustand ist stabil. Sieben positiv getestete Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne. 62 weitere Personen befinden sich ebenfalls in häuslicher Quarantäne, weil sie Kontakt zu einem positiv Getesteten hatten. 142 Menschen sind inzwischen wieder genesen. Unter den Betroffenen sind auch drei positive Fälle aus einem Pflegeheim. Zwei der Betroffenen werden im Krankenhaus behandelt, eine Person wurde in ihrer Einrichtung isoliert. Alle Angehörigen wurden von der betroffenen Einrichtung informiert.

Weiter neun Corona-Todesfälle in Offenbach

In Offenbach gab es bisher neun Todesfälle, drei von ihnen waren in einer Pflegeeinrichtung untergebracht. Bei den Verstorbenen handelt es sich um Personen im Alter zwischen 59 und 102 Jahren.

+++ Dienstag, 09.06.2020, 12.44 Uhr:Gute Nachrichten gibt es aus dem Odenwaldkreis: Die Zahl der positiv Getesteten liegt unverändert bei 407, während es abermals mehr Genesene gibt. Deren Zahl stieg gegenüber gestern um vier auf 341. Neue Todesfälle gibt es nicht.

Somit liegt das Infektions-Saldo bei fünf. Dabei handelt es sich um jene fünf Patienten, die derzeit in Krankenhäusern außerhalb des Kreises behandelt werden. Die vom Land Hessen errechnete Sieben-Tage-Inzidenz zur Messung von Neu-Infektionen liegt bei 1.

Corona in Offenbach, Hanau und Darmstadt: Ministerium aktualisiert Zahlen

+++14.44 Uhr: Nach den aktuellen Corona-Zahlen vom hessischen Sozialministerium gibt es nur im Main-Kinzig-Kreis und im Kreis Offenbach jeweils eine Neuinfektion mit dem Virus (Stand 08.06.2020). In den anderen Kreisen und Städten der Region gab es keine Unterschiede im Vergleich zum Vortag.

Kreis Bergstraße: Infizierte 354, Todesfälle 3

Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 425, Todesfälle 20

Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 764 (+1), Todesfälle 45

Odenwaldkreis: Infizierte 407, Todesfälle 61

Kreis Offenbach: Infizierte 630 (+1), Todesfälle 40

Stadt Darmstadt: Infizierte 222, Todesfälle 18

Stadt Offenbach: Infizierte 161, Todesfälle 9

Corona in Offenbach, Hanau und Darmstadt: Stadt und Kreis melden neue Zahlen

Update vom Montag, 08.06.2020, 13.28 Uhr: Die Stadt Offenbach und der Odenwaldkreis haben neue Zahlen zu den Corona-Infektionen in ihrem Gebiet bekannt gegeben. In der Stadt Offenbach gibt es weiterhin keinen neuen registrierten Corona-Fall. Der letzte wurde vor vier Tagen, am Donnerstag (04.06.2020) registriert. Weitere Todesfälle wurden in Offenbach ebenfalls nicht registriert.

Im Odenwaldkreis gibt es ebenfalls keine neue registrierten Infektionen oder Todesfälle durch das Coronavirus. Dort wurde die letzte Neuinfektion ebenfalls am 04.06.2020 registriert.

Aktuelle Zahlen für die Region Offenbach, Darmstadt und Hanau zeigen weiterhin positives Bild

+++ Son ntag, 07.06.2020, 15.09 Uhr: Zwar sind die Zahlen der Corona-Infektionen im Bundesland um 32 gestiegen, aber davon entfällt nur ein geringer Teil auf die Region Offenbach, Hanau und Darmstadt. Das zeigen die aktuellen Fallzahlen des Hessischen Sozialministeriums. So wurden lediglich zwei neue Corona-Infektionen regsitrierit, aber auch einen neuen Todesfall durch die Lungenkrankheit Covid-19. Im Detail verteilen sich die Fälle wie folgt.

Kreis Bergstraße: Infizierte 354, Todesfälle 3

Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 425 (+1), Todesfälle 20

Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 763 (+1), Todesfälle 45 (+1)

Odenwaldkreis: Infizierte 407, Todesfälle 61

Kreis Offenbach: Infizierte 629, Todesfälle 40

Stadt Darmstadt: Infizierte 222, Todesfälle 18

Stadt Offenbach: Infizierte 161, Todesfälle 9

Der Odenwaldkreis hat eigenen Zahlen zu den Corona-Infektionen und Todesfällen im Kreis veröffentlicht. Diese decken sich mit denen des Sozialministerium.

+++ Samstag, 06.06.2020, 15.23 Uhr: Weiterhin steigt die Zahl der Corona-Infektionen in der Region Offenbach, Darmstadt und Hanau nur langsam an. Das Hessische Sozialministerium hat seit dem Vortag (05.06.2020) insgesamt zwei neue Corona-Fälle in der Region registriert. Ein weiterer Todesfall wurde ebenfalls verzeichnet. Alle Fälle ereigneten sich im Kreis Darmstadt-Dieburg.

Kreis Bergstraße: Infizierte 354, Todesfälle 3

Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 424 (+2), Todesfälle 20 (+1)

Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 762, Todesfälle 44

Odenwaldkreis: Infizierte 407, Todesfälle 61

Kreis Offenbach: Infizierte 629, Todesfälle 40

Stadt Darmstadt: Infizierte 222, Todesfälle 18

Stadt Offenbach: Infizierte 161, Todesfälle 9

Großteil der Infizierten im Kreis Offenbach wieder geheilt

Derhat ebenfalls eigene Zahlen zu den Infizierten veröffentlicht. Auch die Behörden auf Kreiseben registrierten keine neuen Fälle im Odenwaldkreis.

+++ 15.35 Uhr: Gute Nachrichten zu Corona gibt es aus dem Kreis Offenbach: Von kreisweit 629 bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Virus gelten 506 Menschen wieder als geheilt. „Akut sind 83 Personen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, sieben weniger im Vergleich zu gestern“, so der Kreis in einer Meldung vom Freitag (05.06.2020). Sechs Covid-19-Patienten liegen zur Zeit in den beiden Krankenhäusern im Kreis.

Corona in Offenbach, Hanau und Darmstadt: Offizielle Fallzahlen des Sozialministeriums

+++ 15.19 Uhr: In der Region Offenbach, Darmstadt und Hanau breitet sich das Coronavirus Sars-CoV-2 zwar weiterhin aus, jedoch steigen die Fallzahlen nur noch sehr langsam an. Das geht aus dem täglichen Corona-Bulletin des Hessischen Sozialministeriums hervor. Demnach gab es von Donnerstag auf Freitag (05.06.2020) nur fünf neue Infektionen mit dem Virus. Ein Covid-19-Todesfall kam nicht hinzu.

Kreis Bergstraße: Infizierte 354, Todesfälle 3

Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 422, Todesfälle 19

Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 762 (+4), Todesfälle 44

Odenwaldkreis: Infizierte 407, Todesfälle 61

Kreis Offenbach: Infizierte 629 (+1), Todesfälle 40

Stadt Darmstadt: Infizierte 222, Todesfälle 18

Stadt Offenbach: Infizierte 161, Todesfälle 9

161 positive Corona-Tests in der Stadt Offenbach

+++ 13.04 Uhr: In Offenbach wurden bisher 161 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Wie die Stadt mitteilte, sind im Vergleich zum Vortag keine Neuinfektionen dazugekommen. In Offenbach gibt es bisher neun Todesfälle.

Auch der Odenwaldkreis teilte seine aktuellen Fallzahlen mit. Auch hier stagniert die Zahl der Neuinfektionen. Immer mehr Menschen gelten nach einer Coronavirus-Infektion als genesen. Bisher gab es im Odenwaldkreis 407 Infizierte. Neue Todesfälle gab es nicht, die Zahl liegt weiter bei 61.

Corona-Krise in der Region: Schülerin in Babenhausen infiziert – Schule bleibt geöffnet

+++ Freitag, 05.06.2020, 07.49 Uhr: An der Bachgauschule, dem Oberstufengymnasium in Babenhausen im Landkreis Darmstadt-Dieburg, wurde eine Schülerin positiv auf das Corona-Virus getestet*. Jetzt wird begonnen, alle Mitschüler und Lehrer zu testen.

Der gesamte Klassenverbund ist jetzt in Quarantäne, ebenso die Lehrkräfte, die dort unterrichtet haben. Unabhängig von den Testergebnissen bleiben die Mitschüler und die Lehrkräfte der positiv getesteten Schülerin in Quarantäne, bis kein Ansteckungsverdacht mehr besteht. Der bisherige Schulbetrieb geht wie gewohnt weiter. „Da es sich um einen Fall handelt und der Unterricht unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln durchgeführt wird, besteht derzeit kein Grund, die Schule zu schließen“, informiert der Kreis.

Corona-Krise in der Region: Die aktuellen Fallzahlen

+++ Donnerstag, 04.06.2020, 16.41 Uhr: Das Coronavirus breitet sich weiter nur langsam in der Region Offenbach, Darmstadt und Hanau aus. Das geht aus den Fallzahlen des Hessischen Sozialministeriums. Hier die Übersicht:

Kreis Bergstraße: Infizierte 354 (+1), Todesfälle 3

Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 422 (+3), Todesfälle 19

Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 758 (+1), Todesfälle 44

Odenwaldkreis: Infizierte 407 (+1), Todesfälle 61

Kreis Offenbach: Infizierte 628, Todesfälle 40

Stadt Darmstadt: Infizierte 222, Todesfälle 18

Stadt Offenbach: Infizierte 161 (+1), Todesfälle 9

Corona in der Region Offenbach: Dutzende akute Corona-Fälle verbleiben

Ergänzende Angaben zur Situation vor Ort liefern wie immer die Gesundheitsämter in den hessischen Landkreisen. Der Kreis Offenbach berichtet etwa, das von den insgesamt 498 registrierten Corona-Fällen im Kreis noch 90 akut krank sind. Elf Covid-19-Patienten liegen demnach zur Zeit in den beiden Krankenhäusern im Kreis.

Im Odenwaldkreis bleiben die Corona-Zahlen weiter stabil. Von den insgesamt 407 dokumentierten Corona-Fällen sind 329 wieder genesen – zwei mehr als gestern. 17 Menschen sind noch akut an Covid-19 erkrankt, sechs von ihnen sind zur Behandlung im Krankenhaus.

In der Stadt Offenbach sind von den 161 bekannten Corona-Fällen noch 22 akut. 18 der Infizierten sind in häuslicher Quarantäne, vier im Krankenhaus, einer von ihnen schwebt in kritischen Zustand. 130 Menschen sind seit Beginn der Pandemie inzwischen wieder genesen.

Corona im Kreis Offenbach: Fallzahlen liefern gute Nachrichten

+++ 17.46 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Offenbach ist den zweiten Tag in Folge stagniert. Das teilte der Kreis mit. Es sind weiter 628 Personen als infiziert registriert. In der Gesamtzahl sind sowohl die wieder Genesenen als auch die inzwischen 40 Verstorbenen mitgezählt. 90 Menschen sind noch akut krank, zwei weniger als am Vortrag. 498 gelten als geheilt, zwei mehr als am Vortag. In den Krankenhäusern im Kreis liegen noch elf Patienten mit Covid-19.

+++ 14.34 Uhr: Das Hessische Sozialministerium hat die tagesaktuellen Corona-Zahlen veröffentlicht. Am zweiten Tag infolge verzeichnet das Sozialministerium in der Region Offenbach, Hanau und Darmstadtkeine einzige Neuinfektion und keinen weiteren Todesfall. So sehen die aktuellen Zahlen der Behörde aus:

Kreis Bergstraße: Infizierte 353, Todesfälle 3

Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 419, Todesfälle 19

Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 757, Todesfälle 44

Odenwaldkreis: Infizierte 406, Todesfälle 61

Kreis Offenbach: Infizierte 628, Todesfälle 40

Stadt Darmstadt: Infizierte 222, Todesfälle 18

Stadt Offenbach: Infizierte 160, Todesfälle 9

Die Angaben des Hessischen Sozialministerium weichen allerdings leicht von den Zahlen ab, die die Kreise selbst melden. Sowohl die Stadt Offenbach als auch der Odenwaldkreis haben bereits Neuinfektionen im Vergleich zum Dienstag (02.06.2020) gemeldet. Das ergibt sich aus Verzögerungen durch den Meldeweg.

Corona in Offenbach: Eine Neuinfektion gemeldet

+++14.13 Uhr: Die Stadt Offenbach meldet am Mittwoch eine Neuinfektion mit dem Coronavirus. Damit wurden in der Stadt insgesamt 161 Personen positiv auf das Virus getestet. Außerdem werden aktuell vier Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, der Zustand einer Person ist weiterhin kritisch.

In Offenbach gab es bisher neun Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Drei von ihnen waren in einer Pflegeeinrichtung untergebracht. Bei den Verstorbenen handelt es sich um Personen im Alter von 59 bis 102 Jahren. Lesen Sie alle Zahlen in unserem aktuellen Ticker zu Corona in Hessen*.

Corona-Krise in der Region: Letzte Pflegeheim-Quarantäne im Odenwaldkreis endet

Update vom Mittwoch, 03.06.2020, 12.55 Uhr:An diesem Mittwoch läuft die Quarantäne für das letzte Pflegeheim im Odenwaldkreis aus. Damit ist diese Maßnahme zurzeit in keiner Einrichtung im Kreis mehr nötig, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Im Odenwaldkreis gibt es im Vergleich zum Dienstag eine weitere Corona-Infektion (Stand 03.06.2020, 12.00 Uhr). Die Gesamtzahl im Kreis steigt damit auf 407.

Corona-Krise in der Region: Große Überraschung bei aktuellen Fallzahlen

++ 19.46 Uhr: Im Kreis Offenbach gelten Stand heute (Dienstag, 02.06.2020) 496 Personen als geheilt von Corona. Dies sind fünf Personen mehr als am Vortag, wie es vom Kreis hieß. Akut sind 92 Personen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, fünf weniger als gestern. Die Gesamtzahl der Personen, bei denen Corona nachgewiesen wurde, stagniert. 628 Personen sind kreisweit als infiziert registriert. In dieser Zahl sind sowohl die wieder Genesenen als auch die inzwischen 40 Verstorbenen mitgezählt.

+++ 14.17 Uhr: Große Überraschung in den Corona-Zahlen des Hessischen Sozialministeriums: In den vergangenen 24 Stunden wurde in der Region Offenbach, Hanau und Darmstadt keine einzige Neuinfektion und kein weiterer Todesfall registriert. So sehen die aktuellen Zahlen der Behörde aus:

Kreis Bergstraße: Infizierte 353, Todesfälle 3

Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 419, Todesfälle 19

Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 757, Todesfälle 44

Odenwaldkreis: Infizierte 406, Todesfälle 61

Kreis Offenbach: Infizierte 628, Todesfälle 40

Stadt Darmstadt: Infizierte 222, Todesfälle 18

Stadt Offenbach: Infizierte 160, Todesfälle 9

Die Angaben sind aber mit Vorsicht zu genießen: Das Hessische Sozialministerium bezieht seine Zahlen zur Ausbreitung des Coronavirus vom Robert-Koch-Institut (RKI), bei dem wiederum die Gesundheitsämter Meldung machen. Vor allem durch Feiertage, wie nun Pfingsten, kann es dabei zu zeitlichen Verschiebungen kommen.

Corona im Odenwaldkreis: Keine Neuinfektionen, ein Covid-19-Patient erholt sich

++ 13.32 Uhr: Seit mehreren Tagen musste der Odenwaldkreis keine weiteren Corona-Neuinfektionen melden. Die Gesamtzahl derer, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, liegt am Dienstag (02.06.2020) nach Angaben des Kreises nach wie vor bei 406. Eine Person mehr ist genesen, insgesamt sind es nun 326.

Neue Todesfälle sind nicht hinzugekommen. Es sind 61 Menschen verstorben. Rechnerisch gibt es damit noch 19 akut Corona-Kranke im Odenwaldkreis. In Kliniken werden derzeit sieben Patienten behandelt, davon einer im Gesundheitszentrum Odenwaldkreis und sechs in Krankenhäusern außerhalb des Odenwaldkreises.

Corona in Offenbach: Mehrere Tage ohne bestätigte Neuinfektionen

Update vom Dienstag, 02.06.2020, 13.22 Uhr: Gute Nachrichten aus Offenbach: Seit vergangenen Freitag (29.05.2020) sind beim Gesundheitsamt keine weiteren Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet werden. Die Zahl, derer die in Offenbach seit Beginn der Pandemie an Corona erkrankt sind, bleibt laut Stadt somit bei 160.

Derzeit gibt es noch 27 akute Corona-Fälle in Offenbach. Vier der Infizierten liegen im Krankenhaus, bei einem von ihnen ist der Zustand kritisch. 23 positiv getestete Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne. 124 Genesenen stehen neun Todesfälle gegenüber.

Unter den akuten Corona-Fällen befinden sich laut Stadt Offenbach derzeit auch drei positive Fälle aus einem Pflegeheim. Zwei der Betroffenen werden im Krankenhaus behandelt, eine Person wurde in ihrer Einrichtung isoliert. Alle Angehörigen wurden von der betroffenen Einrichtung informiert.

Corona in Hanau, Offenbach, Darmstadt: Die tagesaktuellen Fallzahlen - Weiterer Todesfall

+++ 15.14 Uhr: Das Sozialministerium hat neue Zahlen zu Corona-Infektionen in der Region Offenbach, Hanau und Darmstadt bekannt gegeben. Ein weiterer Todesfall durch die Lungenkrankheit Covid-19 wurde im Kreis Offenbach bekannt. Ebenfall im Kreis Offenbach wurden vier neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Jeweils eine neue Infektionen gab es im Kreis Bergstraße und im Main-Kinzig-Kreis.

Kreis Bergstraße: Infizierte 353 (+1), Todesfälle 3

Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 419, Todesfälle 19

Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 757 (+1), Todesfälle 44

Odenwaldkreis: Infizierte 406, Todesfälle 61

Kreis Offenbach: Infizierte 628 (+4), Todesfälle 40 (+1)

Stadt Darmstadt: Infizierte 222, Todesfälle 18

Stadt Offenbach: Infizierte 160, Todesfälle 9

Keine weiteren Corona-Infektionen im Odenwaldkreis

+++ Montag, 01.06.2020, 14.19 Uhr: Die Corona-Zahlen im Odenwaldkreis bleiben weiter stabil. Im Vergleich zu Sonntag ist erneut kein positives Testergebnis auf das Virus hinzugekommen (Stand: 01.06., 11:30 Uhr). Die Gesamtzahl bleibt somit konstant bei 406. Davon sind 325 Personen bereits genesen (drei mehr als gestern) und 61 verstorben (konstant). Dadurch ergibt sich Saldo von 20 Infektionsfällen im Kreis.

Gute Nachrichten zu Corona im Kreis Offenbach

+++ 18.09 Uhr: Gute Nachrichten zu Corona gibt es aus dem Kreis Offenbach. Von den kreisweit registrierten Fällen gelten am Sonntag (31.05.2020) 480 Personen wieder als geheilt – fünf mehr als noch am Vortag. „Akut sind 105 Personen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, vier weniger als noch am Vortag“, hieß es in einer Meldung.

Corona in Offenbach, Darmstadt und Hanau: Sozialministerium veröffentlicht aktuelle Fallzahlen

+++ 15.36 Uhr: Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration hat die aktuellen Fallzahlen zur Verbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 in der Region Offenbach, Darmstadt und Hanau veröffentlicht. Es kamen sechs neue Fälle hinzu, womit die Zahl der Infizierten nun bei 2.939 liegt. Die Zahl der Covid-19-Toten stieg auf 193, am Vortag war es noch ein Todesfall weniger.

Kreis Bergstraße: Infizierte 352 (+1), Todesfälle 3

Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 419 (+4), Todesfälle 19 (+1)

Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 756, Todesfälle 44

Odenwaldkreis: Infizierte 406, Todesfälle 61

Kreis Offenbach: Infizierte 624 (+1), Todesfälle 39

Stadt Darmstadt: Infizierte 222, Todesfälle 18

Stadt Offenbach: Infizierte 160, Todesfälle 9

Corona in der Region: Gute Nachrichten aus dem Odenwald

+++ 13.30 Uhr: Der Odenwaldkreis hat gute Nachrichten. Schon den vierten Tag in Folge gab es keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der Infizierten bleibt damit bei 406 - aktuell erkrankt sind 23. Auch die Zahl der Todesfälle blieb stabil bei 61. Als Genesen gelten 322 (+2).

Auch in der Stadt Offenbach wurde seit Freitag (29.05.2020) keine Neuinfektion nachgewiesen. Die Zahl der bislang bestätigten Corona-Fälle bleibt bei 160. In Offenbach gab es bisher neun Todesfälle. Genesen sind 124 Fälle.

Club muss wegen Corona-Pandmie dicht machen

Update vom Sonntag, 31.05.2020, 13.15 Uhr: Die Corona-Krise spielt Gastronomen und Lokalbesitzern übel mit. Viele Betreiber kämpfen nach der wochenlangen Schließung darum, ihr Lokal erhalten zu können. Diesen Kampf hat Serkan Karahan, der den Paliclub in Gelnhausen betreibt, jetzt aufgegeben: Er teilte auf Facebook mit, den Paliclub aufgrund der Corona-Krise zu schließen.

Karahan hatte den Paliclub Ende 2018 übernommen. Das Kino, über dem der Club liegt, ist von der Schließung nicht betroffen.

Corona in der Region: Aktuelle Fallzahlen - 475 Personen genesen

+++ 16.45 Uhr: Im Kreis Offenbach gelten inzwischen 475 Personen als geheilt von SARS-CoV-2. Dies sind acht Personen mehr als am Vortag. Akut sind 109 Personen mit dem Coronavirus infiziert, sechs weniger als noch am Vortag. Derzeit werden in den beiden Krankenhäusern im Kreis 10 an COVID-19 Erkrankte versorgt.

Die Gesamtzahl der Personen, bei denen das Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, ist weiter angestiegen. 623 Personen sind kreisweit als infiziert registriert. Dies sind zwei Personen mehr als am Vortag. In dieser Zahl sind sowohl die wieder Genesenen als auch die inzwischen 39 Verstorbenen mitgezählt. Innerhalb der letzten sieben Tage gab es insgesamt 25 Neuinfizierte im Kreis Offenbach. Dies entspricht etwa sieben Personen je 100.000 Einwohner.

Im Odenwaldkreis ist die Zahl der von einer Infektion mit dem Coronavirus Genesenen von gestern auf heute um vier gestiegen. Neue Fälle sind nicht hinzugekommen. Es gibt demnach insgesamt nach wie vor 406 Infektionsfälle. Die Zahl der Genesenen liegt nun bei 320. Weitere Todesfälle gibt es nicht. Verstorben sind 61 Menschen, davon haben 40 in Pflegeheimen gelebt.

Corona in der Region: Ministerium veröffentlicht neue Zahlen

+++ 15.40 Uhr: Das hessische Sozialministerium hat aktuelle Zahlen zur Ausbreitung des Coronavirus in der Region Offenbach, Darmstadt und Hanau veröffentlicht. Es kamen 11 neue Fälle hinzu, womit die Zahl der Infizierten nun bei 2.933 liegt. Die Todesrate blieb mit 192 Verstorbenen gleich.

Kreis Bergstraße: Infizierte 351 (+1), Todesfälle 3

Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 415, Todesfälle 18

Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 756 (+7), Todesfälle 44

Odenwaldkreis: Infizierte 406, Todesfälle 61

Kreis Offenbach: Infizierte 623 (+2), Todesfälle 39

Stadt Darmstadt: Infizierte 222, Todesfälle 18

Stadt Offenbach: Infizierte 160 (+1), Todesfälle 9

Update vom Samstag, 30.05.2020, 10.27 Uhr: Ein 41 Jahre alter Mann aus Münster (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sitzt seit Mitte März wegen der Corona-Krise in einem kleinen marokkanischen Dorf fest. Eigentlich wollte er nur einen Motorradtrip machen.

Bis mindestens 11. Juni gilt dort noch der Lockdown. Doch auch danach wird der 41-Jährige vermutlich nicht zurüchfliegen, denn sein Motorrad möchte der Globetrotter* nicht dort lassen. Er hofft, dass er nach dem Corona-Lochdown auch wieder zurück in die Heimat fahren kann.

Corona in Hanau, Offenbach, Darmstadt: Aktuelle Zahlen - Infektion in Flüchtlingsheim

+++ 19.55 Uhr: Am Freitag (29.05.2020) ist in der Flüchtlingsunterkunft in „Sportsfield Housing“ in Hanau ein bestätigter Covid-19 Fall aufgetreten. Das teilte die Stadt Hanau am Freitag mit. Die betroffene Person wurde unmittelbar in Quarantäne versetzt, die Mitbewohner und weitere Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Absonderung.

Noch am Vormittag begann die Nachverfolgung möglicher Infektionsketten. Mehrere Bewohner sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt, des Sicherheits- und des Reinigungsdienstes wurden umgehend getestet.

„Es zahlt sich jetzt aus, dass wir für die Flüchtlingsunterkunft schon direkt zu Beginn der Pandemie besondere Vorsichts- und Aufklärungsmaßnahmen ergriffen haben“, so Oberbürgermeister Claus Kaminsky. So wurde beispielsweise eine Anlaufstelle und eine medizinische Beratung vor Ort installiert, die von der Johanniter-Unfall-Hilfe betreut wird. Die Stadt Hanau und der Main-Kinzig-Kreis werden sich an diesem Samstag (30.05.2020) zu einer Dringlichkeitssitzung treffen, um über eventuell erforderliche weitere Maßnahmen zu beraten.

Corona in der Region: Die aktuellen Zahlen

Update vom Freitag, 29.05.2020, 17.17 Uhr: Es liegen aktuelle Zahlen zur Ausbreitung des Coronavirus in der Region Offenbach, Darmstadt und Hanau vor. Die Übersicht des Hessischen Sozialministeriums vom Freitag, 29.05.2020, (Stand 14 Uhr) sieht so aus:

Kreis Bergstraße: Infizierte 350 (+1), Todesfälle 3

Infizierte 350 (+1), Todesfälle 3 Kreis Darmstadt-Dieburg : Infizierte 415 (+3), Todesfälle 18

: Infizierte 415 (+3), Todesfälle 18 Main-Kinzig-Kreis : Infizierte 749 (+2), Todesfälle 44 (+2)

: Infizierte 749 (+2), Todesfälle 44 (+2) Odenwaldkreis : Infizierte 406, Todesfälle 61

: Infizierte 406, Todesfälle 61 Kreis Offenbach : Infizierte 621 (+8), Todesfälle 39 (+1)

: Infizierte 621 (+8), Todesfälle 39 (+1) Stadt Darmstadt : Infizierte 222, Todesfälle 18

: Infizierte 222, Todesfälle 18 Stadt Offenbach: Infizierte 159 (+2), Todesfälle 9

Die Zahlen der einzelnen Landkreise zeigen den gleichen Trend: Corona breitet sich derzeit auf konstant niedrigem Niveau rund um Offenbach, Darmstadt und Hanau aus. Der Odenwaldkreis meldete lediglich, ein weiterer Corona-Kranker sei genesen. Akut erkrankt sind noch 29 Menschen.

Corona in Offenbach: 31 akute Covid-19-Fälle – Aktuelle Fallzahlen

Die Stadt Offenbach hat bereits eine Neuinfektion mehr vermeldet als das Sozialministerium. 160 Corona-Fälle zählte das Gesundheitsamt bislang. Fünf Menschen mit Covid-19 liegen derzeit im Krankenhaus, weitere 26 positiv Getestete sind in häuslicher Quarantäne.

Auch der Kreis Offenbach kann weitere Gesundete vermelden. 467 Menschen mit Corona gelten inzwischen wieder als geheilt, fünf mehr noch als am Vortag. Akut sind 115 Personen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Derzeit werden in den beiden Krankenhäusern im Kreis zehn an Covid-19-Erkrankte versorgt

Corona in Hanau, Offenbach, Darmstadt: Zahl der Todesfälle steigt weiter - Wenige Neuinfektionen

+++ 19.03 Uhr: Der Kreis Offenbach meldet einen weiteren Corona-Todesfall. Insgesamt 39 Personen sind seit dem Beginn der Pandemie im Kreis an einer Covid -19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Infizierten liegt bei insgesamt 616. Akut mit dem Coronavirus infiziert sind im Kreis Offenbach derzeit 115 Personen.

Innerhalb der vergangenen sieben Tage gab es 28 Neuinfektionen im Kreis Offenbach. Das entspricht etwa acht Personen je 100.000 Einwohner.

+++ 15.39 Uhr: Das Sozialministerium hat neue Zahlen für die Kreise und Städte in der Region Hanau, Offenbach und Darmstadt veröffentlicht. Die Zahl der Infizierten in der Region ist um insgesamt einen neuen Corona-Fall gestiegen. Für den Main-Kinzig-Kreis wurden am Mittwoch (27.05.2020) zwei Fälle zu viel gemeldet, im Kreis Offenbach sind drei Corona-Infektionen neu entdeckt worden. Außerdem ist eine weitere Person im Kreis Offenbach an der Lungenkrankheit Covid-19 verstorben.

Kreis Bergstraße: 349 Infizierte, 3 Todesfälle

Kreis Darmstadt-Dieburg: 412 Infizierte, 18 Todesfälle

Main-Kinzig-Kreis: 745 Infizierte (-2), 42 Todesfälle

Odenwaldkreis: 406 Infizierte, 61 Todesfälle

Kreis Offenbach: 616 Infizierte (+3), 38 Todesfälle (+1)

Stadt Darmstadt: 222 Infizierte, 18 Todesfälle

Stadt Offenbach: 157 Infizierte, 9 Todesfälle





Der Odenwaldkreis hat zusätzlich eigenen Zahlen veröffentlicht. Diese decken sich mit denen des Sozialministeriums. Die Stadt Offenbach zählt einen weiteren Infektionsfall und damit 158 Corona-Infektionen. Der Unterschied in den Zahlen kommt dadurch zustand, dass die Zahlen des Ministeriums bereits früher am Tag veröffentlicht werden.

Eine weitere Corona-Infektion in der Stadt Offenbach

Update vom Donnerstag, 28.05.2020, 13.27 Uhr: Das Gesundheitsamt in Offenbach hat in den vergangenen 24 Stunden einen weiteren Corona-Fall registriert. Seit Beginn der Pandemie wurde in Offenbach somit bei 158 Menschen das Coronavirus nachgewiesen.

Aktuell liegen noch fünf Covid-19-Patienten im Krankenhaus. Ihr Zustand ist laut Stadt Offenbach stabil. 28 positiv Getestete sind in häuslicher Quarantäne. 117 ehemals Erkrankte sind genesen.

Unter den genannten Zahlen befinden sich derzeit auch drei positive Fälle aus einem Pflegeheim. Zwei der Betroffenen werden im Krankenhaus behandelt, eine Person wurde in ihrer Einrichtung isoliert. Zu den neun bekannten Todesfällen aus Offenbach ist seit mehr als eineinhalb Wochen keiner hinzugekommen.

Offenbach, Hanau, Darmstadt: Das sind die Corona-Fallzahlen vom 27.Mai

+++ 20.50 Uhr: Immer mehr Menschen im Kreis Offenbach erholen sich wieder vom Coronavirus. 451 Erkrankte gelten laut Kreis mittlerweile als geheilt, vier mehr also als noch am Vortrag. In der gleichen Zeit sind nur drei weitere Neuinfektionen bestätigt worden, sodass nun 613 Menschen im Kreis als Corona-Fälle registriert sind. Akut erkrankt sind noch 124 Personen

+++ 27.05.2020, 15.26 Uhr: Das Hessische Sozialministerium hat seine aktuellen Fallzahlen zur Ausbreitung des Coronavirus herausgegeben. Gleich mehrere Kreise in der Region Offenbach, Darmstadt und Hanau blieben demnach in den vergangenen 24 Stunden (27.05.2020, Stand 14 Uhr) von bestätigten Neuinfektionen verschont:

Kreis Bergstraße: 349 Infizierte, 3 Todesfälle

Kreis Darmstadt-Dieburg: 412 Infizierte, 18 (+1) Todesfälle

Main-Kinzig-Kreis: 747 Infizierte 8 (+17), 42 Todesfälle

Odenwaldkreis: 406 Infizierte (+3), 61 Todesfälle

Kreis Offenbach: 613 Infizierte, 37 Todesfälle

Stadt Darmstadt: 222 Infizierte, 18 Todesfälle

Stadt Offenbach: 157 Infizierte, 9 Todesfälle

Auffällig sind die 17 Neuinfektionen im Main-Kinzig-Kreis. Das örtliche Gesundheitsamt, das Meldungen über Corona-Neuinfektionen früher erhält, hatte diesen Anstieg bereits gestern vorhergesagt. Ein deutlicher Anteil entfällt demnach auf Hanau. Infolge eines Corona-Ausbruchs nach einem Gottesdienst in Frankfurt hatten sich dort offenbar gleich mehrere Personen infiziert.

Corona: Hanau hat gute Nachrichten für Paare – Aktuelle Fallzahlen

+++13.57 Uhr: Im Odenwaldkreis hat sich seit Dienstag (26.05.2020) eine weitere Person mit Corona angesteckt, wie der Kreis mitteilte. Somit beläuft sich die Zahl der bisher bestätigten Fälle auf 406. Als genesen gelten bislang 311 (+2).

Weitere Todesfälle wurden nicht bestätigt, die Zahl blieb konstant bei 61. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Odenwaldkreis bei vier und damit weit unter der Grenze von 50 pro je 100.000 Einwohner. Die 7-Tage-Inzidenz hatten Bund und Länder festgelegt. Wenn sie überschritten wird, sollen in den betroffenen Städten oder Kreisen wieder mehr Beschränkungen verhängt werden.

Corona: Aktuelle Zahlen für Offenbach - Infos zu Neuinfektionen

+++ 13.09 Uhr: In Offenbach wurden nun insgesamt 158 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. Seit Dienstag (26.05.2020) wurde damit eine Corona-Neuinfektion nachgewiesen.

Aktuell werden fünf Menschen im Krankenhaus behandelt, ihr Zustand ist stabil. 28 positiv getestete Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne. 39 weitere Personen befinden sich ebenfalls in häuslicher Quarantäne, weil sie Kontakt zu einem positiv Getesteten hatten. 116 Menschen sind inzwischen wieder genesen. Unter den genannten Zahlen befinden sich derzeit auch drei positive Fälle aus einem Pflegeheim. Zwei der Betroffenen werden im Krankenhaus behandelt, eine Person wurde in ihrer Einrichtung isoliert. Alle Angehörigen wurden von der betroffenen Einrichtung informiert.

In Offenbach gab es bisher neun Todesfälle, drei von ihnen waren in einer Pflegeeinrichtung untergebracht. Bei den Verstorbenen handelt es sich um Personen im Alter von 59 bis 102 Jahren.

Corona in Hanau: Gute Nachrichten für Paare – Trauungen wieder möglich

Update vom Mittwoch, 27.05.2020, 12.13 Uhr: Gute Nachrichten aus Hanau: Ab Freitag (29.05.2020), sind Trauungen im Schloss Philippsruhe wieder möglich. „Wir sind froh, dass wir nun schneller als angenommen mit den Hochzeiten in den Trausaal zurückkehren können“, erklärt Ordnungsdezernent Thomas Morlock.

Die Paare, die ihre Termine bereits gebucht hätten, würden aktuell telefonisch über die Änderung des Trauortes und die damit einhergehenden Regeln informiert. Denn klar ist: Bei aller Freude über das romantische Umfeld gilt es, besondere Corona-Maßnahmen einzuhalten. So sind neben dem Brautpaar und den beiden Trauzeugen nur weitere zehn Gäste bei der Hochzeit zugelassen – dies gilt übrigens für die Zeremonie selbst genau so wie für hinterher. „Auch im Schlosshof oder im Park sind keine größeren Gesellschaften erlaubt“, macht der Leiter des Ordnungsamtes, Thorsten Wünschmann, deutlich, der auf „größtmögliche Sicherheit in dem feierlichen Ambiente“ hofft.

Corona in der Region: 15 neue Covid-19-Fälle im Main-Kinzig-Kreis

+++ 17.53 Uhr: Das Gesundheitsamt hat für den Main-Kinzig-Kreis insgesamt 15 weitere laborbestätigte Covid-19-Fälle gemeldet, darunter allein neun aus Hanau, das auch vom Infektionsausbruch nach dem Gottesdienst in Frankfurt betroffen ist. Mit den 15 neuen bestätigten Covid-19-Fällen liegt die Gesamtzahl jetzt bei 741. Aktuell gelten insgesamt 198 Personen im Main-Kinzig-Kreis als mit Covid-19 infiziert. Stationär behandelt werden derzeit noch acht Personen aus dem Main-Kinzig-Kreis.

+++ 17.44 Uhr: Der Kreis Offenbach hat einen weiteren Covid-19-Todesfall bestätigt. 38 sind es nun insgesamt im Kreisgebiet. Akut infiziert mit Corona sind demnach noch 125 Menschen, sieben weniger als am Vortag. 447 ehemals Corona-Kranke gelten als geheilt.

Die Gesamtzahl der Personen im Kreis Offenbach, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde, ist auf 610 Personen angestiegen – eine mehr als am Vortrag. In dieser Zahl sind sowohl die wieder Genesenen als auch die Verstorbenen mitgezählt. Innerhalb der letzten sieben Tage gab es insgesamt 37 Neuinfizierte im Kreis Offenbach. Dies entspricht etwa elf Personen je 100.000 Einwohner.

Corona in der Region: Neue Zahlen zu Infizierten - Kreis meldet neuen Todesfall

+++ 26.05.2020, 15.11 Uhr: Für die Landkreise in der Region Offenbach, Darmstadt und Hanau sind neue Zahlen zu den Corona-Infektionen veröffentlicht worden. Das Hessische Sozialministerium zählte dabei folgende Neuinfektionen.

Kreis Bergstraße: 349 Infizierte (+8), 3 Todesfälle

Kreis Darmstadt-Dieburg: 412 Infizierte (+5), 17 Todesfälle

Main-Kinzig-Kreis: 730 Infizierte 8 (+2), 42 Todesfälle

Odenwaldkreis: 403 Infizierte, 61 Todesfälle (+1)

Kreis Offenbach: 613 Infizierte (+9), 37 Todesfälle

Stadt Darmstadt: 222 Infizierte, 18 Todesfälle

Stadt Offenbach: 157 Infizierte (+1), 9 Todesfälle

Der Odenwaldkreis zählte nach eigenen Angaben 405 Infizierte. Diese unterschiedlichen Zahlen kommen dadurch zustande, dass das Sozialministerium seine Zählung bereits früher durchführt und die Fälle des Odenwaldkreises im Tagesverlauf hinzugekommen sind. Die Stadt Offenbach hat ebenfalls neue Zahlen gemeldet, diese sind mit denen des Ministeriums identisch.

Corona-Ausbruch erreicht den Kreis Darmstadt-Dieburg

+++ 21.37 Uhr: Offenbar ist die Zahl der Corona-Infizierten nach einem Baptisten-Gottesdienst in Frankfurt deutlich höher als zunächst gedacht. Denn wie der Pressesprecher der Stadt Darmstadt der „Frankfurter Rundschau“ am Montagabend bestätigte, kommen zu den bisher 112 bestätigten Corona-Fällen 16 Infizierte im Landkreis Darmstadt-Dieburg hinzu.

Schon am Samstag hatte die „FR“ von dem Corona-Hotspot in Frankfurt berichtet. Laut dem hessischen Sozialministerium wohnen die restlichen mit dem Coronavirus infizierten Personen in Frankfurt, dem Main-Kinzig-Kreis, dem Hochtaunuskreis, dem Wetteraukreis und in Wiesbaden.

Corona in Hanau, Offenbach: Aktuellen Fallzahlen - Kreis meldet erneut keine Neu-Infektionen

+++ 18.20 Uhr: Das Kreisgesundheitsamt meldet für den Main-Kinzig-Kreis, wie auch am Vortag, am Montag keine neuen Corona-Fälle. Zudem vermeldet der Kreis elf weitere Personen als genesen. Damit liegt die Gesamtzahl aller laborbestätigten Fälle im Main-Kinzig-Kreis seit Samstag unverändert bei 726. Die Zahl der Genesenen ist mit dem heutigen Tag auf insgesamt 500 gestiegen. Die Todesfälle belaufen sich auf 43 Personen.

Damit gelten aktuell noch 183 Menschen im Main-Kinzig-Kreis als mit dem Coronavirus infiziert. Stationär behandelt werden derzeit noch acht Personen aus dem Main-Kinzig-Kreis.

Die offiziellen Fallzahlen des Ministeriums zum Coronavirus können von den Daten der Kreise abweichen. Grund dafür sind Verzögerungen im Meldesystem.

Corona in Offenbach: Aktuelle Fallzahlen - Neun neue Corona-Infizierte

+++16.40 Uhr: Nach den aktuellen Zahlen des Kreises Offenbach wurde bisher bei 609 Menschen das Coronavirus nachgewiesen, das sind neun mehr als am Vortag. Damit weichen die Zahlen des Kreieses von denen des hessischen Sozialministeriums ab. Grund dafür sind Verzögerungen im Meldesystem.

Laut Kreis sind derzeit akut 132 Personen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, als Genesen gelten 440 Menschen (+2). Innerhalb der letzten sieben Tage gab es insgesamt 40 Neuinfizierte im Kreis Offenbach. Das entspricht etwa 11 Personen je 100.000 Einwohner.

Corona in Hanau, Offenbach: Aktuellen Fallzahlen - Kreis meldet neuen Todesfall

+++ 14.52 Uhr: Nun hat auch das hessische Sozialministerium die aktuellen Corona-Fallzahlen bekanntgegeben. In Stadt und Kreis Offenbach, Hanau und der Region sind im Vergleich zum Vortag keine Neuinfektionen dazugekommen. Auch weiteren Todesfälle wurden nicht gemeldet. Es bleibt daher bei diesen Angaben zu den bestätigten Fällen:

Kreis Bergstraße: 341 Infizierte, 3 Todesfälle

Kreis Darmstadt-Dieburg: 407 Infizierte, 17 Todesfälle

Main-Kinzig-Kreis: 728 Infizierte, 42 Todesfälle

Odenwaldkreis: 403 Infizierte, 60 Todesfälle

Kreis Offenbach: 604 Infizierte, 37 Todesfälle

Stadt Darmstadt: 222 Infizierte, 18 Todesfälle

Stadt Offenbach: 156 Infizierte, 9 Todesfälle

Die offiziellen Fallzahlen des Ministeriums zum Coronavirus können von den Daten der Kreise abweichen. Grund dafür sind Verzögerungen im Meldesystem.

Corona in der Stadt Offenbach und dem Odenwaldkreis: Ein weiterer Todesfall

+++13.13 Uhr: Aus Offenbach gibt es gute Nachrichten. Wie die Stadt mitteilte, wurden seit gestern keine Neuinfektionen nachgewiesen. Damit bleibt es bei insgesamt 157 Menschen, die bislang positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Genesen sind inzwischen 109 Personen, die Zahl der Todesfälle blieb bei neun.

Auch im Odenwaldkreis blieben die Zahlen weitgehend stabil. „Es gab keine weiteren positiven Testergebnisse“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises. Dort haben sich bisher 403 Menschen mit Corona angesteckt - 307 gelten inzwischen als Genesen (+1). Jedoch gibt es einen weiteren Todesfall zu beklagen. Eine Person mit Vorerkrankung im Alter zwischen 80 und 89 Jahren ist in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf nun insgesamt 61.

Corona in Hanau: Kinopolis bleibt auch weiterin dicht

+++ Montag, 25.05.2020, 10.43 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie mussten Kinobetreiber ihre Häuser schließen. Seit dem 9. Mai dürfen sie nun wieder öffnen. Wenn auch nur unter bestimmten Hygieneauflagen. Diese seien teilweise jedoch so streng, dass sich eine Öffnung für manche Betreiber wirtschaftlich nicht lohnt. So auch in Hanau. „Unter den derzeitigen Bedingungen und Vorgaben ist ein wirtschaftlicher Betrieb des Lichtspielhauses nicht darstellbar“, sagte Dr. Gregory Theile dem Hanauer Anzeiger*.

Laut der Aussage des Geschäftsführenden Gesellschafters der Kinopolis Management Multiplex GmbH bleibe das Kinopolis auch weiterhin geschlossen. Laut Theile wäre nach den derzeitigen Regelungen in einem Kinosaal mit 80 Plätzen nur eine Auslastung von zehn Prozent möglich. Ausschlaggebend für die weitere Schließung sei jedoch, dass auch bei dem Gang auf die Toilette zwischen den Gästen Abstandsregeln eingehalten werden müssten. „Gerade in den kleinen Sälen mit nur einem Aufgang dürfte dann in jeder zweiten Reihe nur ein Gast sitzen, damit er nicht in derselben Reihe nahe an einem anderen Besucher vorbeigehen muss, wenn ihn ein Bedürfnis plagt, verdeutlicht Dr. Gregory Theile.

Corona in der Region: OB fordert Informationen über mögliche Infizierte nach Gottesdienst

+++ 19.39 Uhr: Der Oberbürgermeister von Hanau, Claus Kaminsky, erhebt Vorwürfe gegen die Informationspolitik zur Häufung von Corona-Infektionen nach einem Baptisten-Gottesdienst. „Das grenzt an organisierte Unverantwortlichkeit“, kritisiert er den Mangel an Informationen.

„Die fragliche Veranstaltung soll vor nunmehr zwei Wochen stattgefunden haben – die einzige Information, die uns als offenbar betroffene Kommune bislang vorliegt, ist die Zahl der möglichen Infektionsfälle. Wir wissen nicht, um wen es sich handelt, welches Alter die Betroffenen haben und ob und wo sie sich in den vergangenen Tagen in unserer Stadt bewegt haben", stellt Kaminsky fest. Deshalb könne die Stadt auch nicht reagieren, geschweige denn mögliche Kontaktpersonen identifizieren.

Der Oberbürgermeister von Hanau fordert deshalb angesichts der Corona-Infektionen: „Die Menschen erwarten zurecht, dass sie diese Informationen unverzüglich bekommen, damit sie sich schützen können. Ich fordere deshalb, dass wir von den zuständigen Stellen, auch vom Land Hessen, unverzüglich und vollumfänglich informiert werden.“

Corona in der Region: Aktuelle Fallzahlen – Viele Infizierte nach Gottesdienst

+++ 14.35: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen rund um Offenbach, Hanau und Darmstadt ist in den vergangenen 24 Stunden nur minimal angestiegen. Lediglich die Zahl im Main-Kinzig Kreis reißt wegen der Infektionen im Zusammenhang mit einem Gottesdienst in Frankfurt aus. Das geht aus den Angaben des Hessischen Sozialministeriums vom Samstag (24.05.2020) hervor. Es wurden keine weiteren Todesfälle gemeldet.

Kreis Bergstraße: 341 Infizierte (+1), 3 Todesfälle

Kreis Darmstadt-Dieburg: 407 Infizierte (+2), 17 Todesfälle

Main-Kinzig-Kreis: 728 Infizierte (+12), 42 Todesfälle

Odenwaldkreis: 403 Infizierte, 60 Todesfälle

Kreis Offenbach: 604 Infizierte (+3), 37 Todesfälle

Stadt Darmstadt: 222 Infizierte, 18 Todesfälle

Stadt Offenbach: 156 Infizierte (+1), 9 Todesfälle

Die offiziellen Fallzahlen des Ministeriums zum Coronavirus können von den Daten der Kreis abweichen. Grund dafür sind Verzögerungen im Meldesystem.

Corona in der Region: Aktuelle Fallzahlen – Viele Infizierte nach Gottesdienst

+++ 14.02 Uhr:Städte und Landkreise in der Region melden weiterhin nur wenige Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Eine Ausnahme bildet die Zahl der Corona-Infektionen, die im Zusammenhang mit einem Baptisten-Gottesdienst in Frankfurt stehen. Nach dem Main-Kinzig-Kreis, der 16 Infektionen meldete, hat nun auch der Wetteraukreis in Südhessen zahlreiche neue Infizierte gemeldet. Dem Kreis zufolge gibt es 26 weitere positive Covid-19-Fälle, die auf den Gottesdienst vom 10. Mai zurückgeführt werden können. Insgesamt steigt die Zahl auf mehr als 80 Infektionen in Zusammenhang mit dem Gottesdienst.

Odenwaldkreis

Im Odenwaldkreisbleiben die Zahlen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Vergleich zum Samstag nahezu unverändert (Stand 24.05.2020, 12.00 Uhr). Die Statistik verzeichnet weiterhin insgesamt 403 positive Testergebnisse, 306 genesene Personen und 60 Todesfälle (39 aus Pflegeheimen).

Lediglich die Zahl der Patienten in Krankenhäusern erhöht sich um eins: Aktuell werden insgesamt 10 Personen im Kreis stationär betreut. Im Gesundheitszeitrum (GZO) wartet außerdem noch eine Person, bei der der Verdacht auf eine Corona-Erkrankung besteht, auf ihr Testergebnis.

Stadt Offenbach

In Offenbach wurden inzwischen insgesamt 157 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. Seit Freitag wurden zwei neue Infektionen nachgewiesen. Aktuell werden zehn Menschen im Krankenhaus behandelt, ihr Zustand ist stabil.

109 Menschen sind in der Stadt Offenbach inzwischen wieder genesen. In Offenbach gab es bisher neun Todesfälle, drei von ihnen waren in einer Pflegeeinrichtung untergebracht. Bei den Verstorbenen handelt es sich um Personen im Alter von 59 bis 102 Jahren.

„Ein Stück Normalität“ in der Corona-Krise: Ist der Müll-Ärger bald Geschichte?

Update vom Sonntag, 24.05.2020, 10.26 Uhr: Nachdem es in der Corona-Zeit immer mal wieder Ärger mit illegal entsorgtem Abfall gab, kehrt die Abfallentsorgung in Hanau langsam zur Normalität zurück. Für alle, die ihren Garten fit für den Sommer machen wollen, sind ab dem 6. Juni alle Grünschnitt-Annahmestellen in den Stadtteilen wieder geöffnet. Die Annahmestellen sind dann wieder regelmäßig samstags von 9 bis 13 Uhr zugänglich.

Im Wertstoff an der Daimlerstraße gibt es ab dem 9. Juni dienstags einen dritten Annahmetag über Samstag und Mittwoch hinaus. Nur die Gratis-Sperrmüllabholung bleibt aus Hygiene- und Sicherheitsgründen vorerst weiter ausgesetzt.

An den Annahmestellen gelten weiterhin die Corona-bedingten Hygiene- und Sicherheitsvorschriften:

Maskenpflicht für Anliefernde

Sicherheitsabstand von 1,50 Metern

kein Verlassen des Fahrzeugs im Wartebereich

Verlassen des Fahrzeugs beim Entladen nur durch eine Person

Anlieferung nur für Hanauer Einwohner.

Lage nach Corona-Infektionen in Gemeinde angespannt – Hanau sagt Fastengebet ab

+++ 20.11 Uhr: Die Stadt Hanau und der Main-Kinzig-Kreis haben am Samstagmorgen (23.05.2020) in einer Dringlichkeitssitzung gemeinsam beschlossen, dass das für Sonntag (24.05.2020) geplante Fastengebet verschiedener muslimischer Institutionen im Herbert-Dröse-Stadion nicht stattfinden darf. „Angesichts der jüngsten Entwicklungen beim Infektionsgeschehen in Hanau ist das Risiko zu groß“, sagten die Erste Kreisbeigeordnete Susanne Simmler und der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky in einer gemeinsamen Erklärung.

Die Lage in der Stadt und im Rhein-Main-Gebiet habe sich durch den Corona-Ausbruch nach einem Gottesdienst-Besuch verändert, teilte die Stadt Hanau mit. Derzeit sei noch nicht abzusehen, welche Folgen die Ereignisse in Frankfurt für die Region hätten. „Vor diesem Hintergrund wäre es unverantwortlich, wenn in Hanau mehrere hundert Muslime zum gemeinsamen Fastengebet zusammenkämen“, sagten Simmler und Kaminsky.

+++ 15.21 Uhr: Im Kreis Offenbach gelten 437 Corona-Patienten wieder als geheilt. Das teilte der Kreis mit. Derweil sind 124 Menschen akut mit dem Coronavirus infiziert. „Die Gesamtzahl der Personen, bei denen das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, ist weiter angestiegen“, so eine Sprecherin des Kreises. 598 Menschen wurden demnach bis Samstag (23.05.2020) positiv auf Corona getestet, am Vortag waren es noch zwei weniger.

Coronavirus rund um Offenbach, Hanau und Darmstadt: Offizielle Fallzahlen des Ministeriums

+++ 15.11 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen rund um Offenbach, Hanau und Darmstadt ist in den vergangenen 24 Stunden nur minimal angestiegen. Das geht aus den Angaben des Hessischen Sozialministeriums vom Samstag (22.05.2020) hervor. Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet.

Kreis Darmstadt-Dieburg: 405 Infizierte, 17 Todesfälle

Main-Kinzig-Kreis: 716 Infizierte, 42 Todesfälle

Odenwaldkreis: 403 Infizierte (+1), 60 Todesfälle

Kreis Offenbach: 601 Infizierte, 37 Todesfälle

Stadt Darmstadt: 222 Infizierte, 18 Todesfälle

Stadt Offenbach: 155 Infizierte (+1), 9 Todesfälle

Die offiziellen Fallzahlen des Ministeriums zum Coronavirus können von den Daten der Kreis abweichen. Grund dafür sind Verzögerungen im Meldesystem.

Coronavirus in der Region: Menschen stecken sich nach einem Gottesdienst an – viele Infektionen in Hanau

+++ 12.38 Uhr: Nach einem Gottesdienst der Evangeliums-Christen-Baptisten-Gemeinde in Frankfurt hat sich eine größere Zahl von Menschen mit Corona infiziert. Nicht nur Gläubige aus Frankfurt, sondern auch aus umliegenden Landkreise seien betroffen; etwa der Wetterau-, der Hochtaunuskreis oder der Main-Kinzig-Kreis.

Nach Angaben des Main-Kinzig-Kreises wurden alleine in Hanau 16 Infektionen bestätigt, die mit dem Gottesdienst in Verbindung gebracht werden können.

Coronavirus in Offenbach: Pop-Up-Radweg für die Stadt

Update vom Samstag, 23.05.2020, 10.27 Uhr: Wer in Zeiten von Corona die öffentlichen Verkehrsmittel lieber meidet, der steigt auch in Offenbach gerne aufs Fahrrad um. Doch allzu oft fehlt es vielerorts an Radwegen. Das will die Initiative Radentscheid Frankfurt ändern – Und startet eine Pop-Up-Aktion.

Am heutigen Samstag (23.05.2020) von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr gibt es in Offenbach einen Pop-Up-Fahrradweg auf der Waldstraße. Die Initiative will damit ihre Forderungen unterstreichen, auf wenig genutzten Straßen mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer zu machen.

Corona in der Region: Aktuelle Zahlen – Neue Todesopfer in mehreren Kreisen

Update vom Freitag, 22.05.2020, 14.38 Uhr: Im Kreis Offenbach sind drei Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gestorben. Das teilte neben dem Hessischen Sozialministerium nun auch der Kreis selbst mit. Die Zahl der Verstorbenen seit Beginn der Pandemie stieg im Kreis Offenbach damit auf 37. 596 bestätigte Corona-Infektionen sind insgesamt bekannt. Es gelten inzwischen 430 Personen als geheilt. Akut sind noch 129 Menschen infiziert. Dies sind zwei Personen weniger als am Vortag. Derzeit werden in den beiden Krankenhäusern im Kreis 23 Covid-19-Kranke versorgt.

Corona: Die Fallzahlen vom 22. Mai für die Region Offenbach, Hanau und Darmstadt

Update vom Freitag, 22.05.2020, 14.26 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen rund um Offenbach, Hanau und Darmstadt ist in den vergangenen 24 Stunden leicht angestiegen. Das geht aus den Angaben des Hessischen Sozialministeriums vom Freitag (22.05.2020, 14 Uhr) hervor. Es wurden auch mehrere Todesfälle bekannt.

Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 405 (+6), 17 Todesfälle

Main-Kinzig-Kreis: 716 Infizierte (+5), 42 Todesfälle

Odenwaldkreis: 402 Infizierte, 60 Todesfälle

Kreis Offenbach: 601 Infizierte (+3), 37 Todesfälle (+3)

Stadt Darmstadt: 222 Infizierte, 18 Todesfälle (+1)

Stadt Offenbach: 154 Infizierte (+6), 9 Todesfälle

Wie immer kann die Auswertung des Ministeriums von denen der lokalen Behörden abweichen. So liegt die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle nach Angaben des Odenwaldkreises dort bereits bei 403. Der Kreis konnte am Freitag zudem gute Nachrichten liefern: 305 der Erkrankten sind inzwischen wieder gesund, es kamen keine Neuinfektionen oder Todesfälle hinzu.

Coronavirus in Offenbach: Aktuelle Fallzahlen aus der Stadt

Update vom Freitag, 22.05.2020, 13.20 Uhr: Die Stadt Offenbach hat aktuelle Zahlen zur Ausbreitung des Coronavirus vorgelegt. Seit Beginn der Pandemie wurden demnach 155 Menschen aus Offenbach positiv auf Covid-19 getestet*. Seit Mittwoch (20.05.2020) wurden demnach sieben Neuinfektionen nachgewiesen.

Aktuell sind laut der Mitteilung zehn Corona-Patienten aus Offenbach im Krankenhaus, ihr Zustand sei stabil. 35 positiv getestete Personen befinden sich demnach in häuslicher Quarantäne. 101 Menschen ehemals Corona-Kranke sind inzwischen wieder genesen. Neun Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben bislang.

Corona: Region Offenbach, Hanau und Darmstadt im Ausnahmezustand

Erstmeldung vom Freitag, 22.05.2020, 13.08 Uhr: Offenbach – Die Corona-Krise ist in Hessen das alles bestimmende Thema. Ob in Offenbach, Hanau oder Darmstadt: Strenge Hygiene-Regeln*, Kontaktverbote*, Maskenpflicht*, geschlossene Restaurants, Schulen und Sporthallen – die Menschen in der Region standen in den vergangenen Wochen vor immensen Herausforderungen.

Dank Lockerungen und zurückgehender Neuinfektionen hat sich die Lage im Kreis Offenbach, im Main-Kinzig-Kreis, im Kreis Darmstadt-Dieburg und im Odenwaldkreis zuletzt etwas entspannt. Die täglich vom Hessischen Sozialministerium veröffentlichten Zahlen zeigen, dass die Geschwindigkeit, mit der sich das Coronavirus ausbreitet, durch die Einschränkungen gebremst wurde.

Coronavirus: RKI liefert tagesaktuelle Zahlen für Offenbach, Darmstadt und Hanau

Am Donnerstag (21.05.2020, 14 Uhr) sahen die Corona-Zahlen des Sozialministeriums für die Region Offenbach, Hanau und Darmstadt wie folgt aus:

Kreis Darmstadt-Dieburg: 399 Infizierte, 17 Todesfälle

Main-Kinzig-Kreis: 711 Infizierte, 42 Todesfälle

Odenwaldkreis: 402 Infizierte, 60 Todesfälle

Kreis Offenbach: 588 Infizierte, 34 Todesfälle

Stadt Darmstadt: 222 Infizierte, 17 Todesfälle

Stadt Offenbach: 148 Infizierte, 9 Todesfälle

Die Inzidenz, also die Zahl Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage gemittelt auf 100.000 Einwohner, hat bislang noch in keinem Land- oder Stadtkreis in Hessen die Grenze von 50 überschritten. Ab dieser würden Lockerungen lokal zurückgenommen. Sogar im Odenwaldkreis, der lange als Sorgenkind galt, ist die Inzidenz inzwischen auf acht gesunken.

Corona: Gesundheitsämter in Offenbach, Hanau oder Darmstadt sind schneller als das Ministerium

Die Gesundheitsämter in Offenbach, Hanau oder Darmstadt erheben vor Ort die Daten zur Ausbreitung des Coronavirus. Den Kreisen liegen den Stadt- und Landkreisen deshalb früher vor, als dem Hessischen Sozialministerium, das diese aus dem elektronischen Meldesystems des Robert Koch-Instituts (RKI) bezieht. Die Angaben der Behörden können deshalb zwischenzeitlich voneinander abweichen.

Auch in Detailfragen informiert das Ministerium nicht. So berichten die Kreise beispielsweise fast täglich, wie viele Covid-19 Patienten bereits wieder genesen sind, wie viele noch akut krank sind und wo Infektionsherde liegen. Vom Odenwald ist beispielsweise bekannt, dass sich dort überdurchschnittliche viele Bewohner von Pflegeheimen mit Corona infizierten.

(ag)

