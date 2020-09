Explosion in Labor der Uni Darmstadt – Mann (29) wird schwer verletzt

Alarm an der TU Darmstadt: In einem Labor der Universität kommt es zu einer Verpuffung. Ein Mann wird schwer verletzt. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Darmstadt – Bei einer Explosion in einem Labor der Technischen Universität Darmstadt (TU) ist ein Mann (29) schwer verletzt worden. Gegen 14.30 Uhr am Donnerstag (03.09.2020) sei es in einem Gebäude der Ottilie-Bock-Straße zu einer Verpuffung von Metallstaub gekommen, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Die Ermittler sind derzeit noch vor Ort, auch die Feuerwehr ist ausgerückt. Das Unglück ereignete sich am Campus „Lichtwiese“.

Der ausgebrochene Brand sei mittlerweile unter Kontrolle, sagte eine Polizeisprecherin. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ob es sich um einen Studenten oder Mitarbeiter handelt, konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Auch zur Ursache für die Verpuffung in dem Darmstädter Labor wird noch ermittelt.

Die TU Darmstadt ist eine der renommiertesten technischen Universitäten Deutschlands. Mehr als 25.000 Studenten sind dort in 113 Studiengängen eingeschrieben. Neben der Ausbildung ist die Forschungsarbeit ein Aushängeschild der TU. Geforscht wird auch am Campus „Lichtwiese“, wo es zu der Verpuffung gekommen war. Dort sind unter anderem das Institut für Produktionstechnik, das Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen sowie das Fachgebiet Fahrzeugtechnik beheimatet. (ag)

Im Dezember 2019 geriet ein anderer Uni-Campus in Darmstadt wegen eines Polizeieinsatzes in die Schlagzeilen: Damals ereignete sich ein tragischer Unfall an einem Zebrastreifen vor dem Darmstadtium, mitten in der Innenstadt.