Raubüberfall mitten in Darmstadt: Mann muss schwer verletzt ins Krankenhaus

Darmstadt, Pallaswiesenstraße, 4 Uhr: Ein 53-Jähriger wird Opfer eines Raubüberfalls. Am Tag danach bittet die Polizei um Mithilfe.

Kurz nach 4 Uhr auf der Pallaswiesenstraße in Darmstadt: Ein 53-Jähriger wird überfallen und schwer verwundet. Am Tag danach bittet die Polizei um Mithilfe.

Darmstadt - Nach einem mutmaßlichen Raubüberfall in Darmstadt ist ein 53-Jähriger mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag (10.10.2019) mit.

Kurz nach 4 Uhr soll der Darmstädter an einem Garagenhof in der Pallaswiesenstraße von einer oder mehreren Personen attackiert und verletzt worden sein. Die Angreifer entwendeten nach Angaben der Ermittler auch die Wertgegenstände, die der Mann mit sich führte.

Darmstadt: Viele offene Fragen bei Polizei rund um Raubüberfall

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes, die Beamten des Kommissariats 35 in Darmstadt haben sich der Sache angenommen.

Dazu, wie der 53-Jährige verletzt wurde und welche Wunden er davon trug, machte die Polizei auf Nachfrage keine Angaben. Man stehe noch ganz am Anfang der Ermittlungen, sagte ein Sprecher der Darmstädter Kriminalisten. Auch die genaue Anzahl der Täter sei noch nicht geklärt.

Polizei in Darmstadt hofft auf Hinweise zu Raubüberfall

Der bisher einzige Zeuge in dem Fall ist der Geschädigte selbst. Die Polizei hofft, dass sich weitere Hinweisgeber melden, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Konkrete Hinweise gebe es nicht, möglich sei aber, dass es auch ein Fluchtfahrzeug gebe, sagte der Polizeisprecher. Zeugen können sich unter 06151/969-0 an die Kriminalpolizei wenden.

