Neue Naturdroge in Südhessen: Polizei durchsucht Wohnung von Dealer-Brüdern

Polizeieinsatz in Darmstadt: Eine psychoaktive Naturdroge entdeckt die Polizei erstmals in Südhessen. Sie hat die Wohnung von zwei Dealer-Brüdern durchsucht.

Darmstadt - Erfolgreich waren aus ihrer Sicht die Rauschgiftermittler des Kommissariats 34 am Dienstag (01.10.2019) in Darmstadt. Sie hatten eine Wohnung im Stadtteil Arheilgen durchsucht. Wie die Polizei jetzt erst mitteilt, stellten die Beamten neben verschiedenen Drogen auch eine Schreckschusswaffe, Munition und einen Schlagstock mit integriertem Pfefferspray sicher.

Zuvor war die Polizei bei ihren Ermittlungen auf einen 30 Jahre alten Mann aufmerksam geworden, der mit Drogen handeln sollte. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hatte daraufhin beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss angeregt. Der Beschluss wurde am Dienstagmorgen vollstreckt.

Darmstadt: Polizei findet neue Naturdroge bei Dealer

Im Zimmer des 30-Jährigen und auch in dem seines 21 Jahre alten Bruders in Darmstadt fanden die Ermittler insgesamt rund 500 Gramm der psychoaktiven Naturdroge Mimosa Hostilis. Sie besteht laut Polizei aus der gemahlenen Rinde des Mimosa Baums, der in Zentral- und Südamerika beheimatet ist. Der Wirkstoff war demnach bereits bei den Azteken bekannt. „Die Wirkung wird ähnlich der von LSD oder sogar stärker beschrieben“, teilt die Polizei mit. Mimosa Hostilis wurde im Bereich Südhessen jetzt zum ersten Mal sichergestellt.

Außerdem entdeckten die Polizisten einige Gramm Marihuana, Haschisch und zwei Ecstasy-Tabletten in Darmstadt. Auch Verpackungsmaterial, eine Feinwaage und Konsumartikel konnten sichergestellt werden. Darüber hinaus fanden sie zudem verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz und mehrere Patronen.

Polizeieinsatz in Darmstadt: Dealer handelt mit neuer Naturdroge

„Aufgrund der sichergestellten Beweismittel wurde der Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln sowohl gegen den 30-Jährigen als auch gegen seinen 21-jährigen Bruder, gegen den ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde, erhärtet“, heißt es von der Polizei. Die Ermittlungen zu dem Fall in Darmstadt dauern an.

Weiterer Einsatz der Polizei in Darmstadt: Am gleichen Tag haben die Beamten einen Betrunkenen am Steuer erwischt. Der Mann fuhr mit 4,35 Promille durch Darmstadt. Er hatte durch seine Fahrmanöver an einem Bordstein die Aufmerksamkeit eines Rettungswagenteams auf sich gezogen. Erst die Polizei konnte ihn stoppen.

