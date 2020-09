Schwerer Unfall: Teenager (16) schwer verletzt

Bei einem schweren Unfall in Griesheim nahe Darmstadt wird eine 16-Jährige schwer verletzt. Außerdem gibt es vier leicht verletzte Menschen.

Schwerer Unfall in Griesheim nahe Darmstadt.

Eine 16-Jährige wird schwer verletzt.

Außerdem gibt es vier leicht verletzte Menschen.

Griesheim – Bei einem schweren Unfall in Griesheim nahe Darmstadt ist eine 16-Jährige schwer verletzt worden. Sie wurde, wie vier leichtverletzte Menschen, in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.

Griesheim / Darmstadt: Mercedes gerät vor Unfall ins Schleudern

Was war geschehen? Der Unfall ereignete sich am Samstag (26.09.2020) gegen 19.44 Uhr auf dem Nordring in Höhe der Goethestraße. Dort fuhr ein 19 Jahre alter Mann aus Griesheim einen hochmotorisierter Mercedes, in dem vier Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren aus Darmstadt und Roßdorf mitfuhren. Wahrscheinlich fuhr der 19-Jährige in einer langgezogenen Rechtskurve zu schnell und geriet bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn, teilte die Polizei mit.

Anschließend kam es in Griesheim nahe Darmstadt zum Unfall. Ein entgegenkommender Kia Ceed, besetzt mit einem 43-jährigen Griesheimer, konnte nicht mehr ausweichen und fuhr frontal in die Beifahrerseite des Mercedes. Die 16-jährige Beifahrerin im Mercedes wurde bei dem Unfall schwer verletzt, auch die drei Mitfahrer auf der Rückbank, darunter ein Geschwisterpaar, erlitten Verletzungen. Außerdem wurde der Fahrer des Kia notärztlich versorgt.

Griesheim / Darmstadt: Hoher Schaden nach Unfall

Bei dem Unfall in Griesheim nahe Darmstadt waren neben zwei Notärzten noch insgesamt sechs Rettungsfahrzeuge eingesetzt. Alle Verletzten wurden auf umliegende Krankenhäuser verteilt, einzig der Fahrer des Mercedes wurde nach kurzer Untersuchung als unverletzt entlassen. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt, beide Pkw mussten vor Ort durch Abschleppdienste geborgen werden.

+ Bei einem Unfall in Griesheim nahe Darmstadt ist eine 16-Jährige schwer verletzt worden. © Keutz TV

Während der Unfallaufnahme war der Nordring bis etwa 21.10 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt. Den 19-jährigen Fahrer des Mercedes erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. (chw)

In Griesheim nahe Darmstadt ist jüngst ein Fahrradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Erschreckend: Gaffer schauen bei den Rettungsmaßnahmen zu.