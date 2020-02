Mann steigt mit Messer am Hals in Bus - Fahrgäste geschockt

Ein Mann sorgt mit einem Messer für schockierende Momente in Darmstadt. Die Polizei greift mit mehreren Streifen ein.

Durch Darmstadt läuft ein Mann mit einem Messer am Hals

läuft ein mit einem am Hals Er steigt in einen Bus auf den Luisenplatz

auf den Luisenplatz Die Fahrgäste sind geschockt

Darmstadt - Schock in Darmstadt: Gegen 9.30 Uhr am Donnerstagmorgen (06.02.2020) riefen mehrere Menschen die Polizei an und meldeten einen Mann, der mit einem Messer an seinem Hals von der Luisenstraße in Richtung Luisenplatz unterwegs sei. Dann stieg er in einen Bus der Linie K ein, wie die Polizei berichtet.

Darmstadt: Mann steigt mit Messer am Hals in Bus