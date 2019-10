Taxifahrer von Fahrgast geschlagen – Polizei ermittelt 

In Darmstadt ist ein Taxifahrer von einem Mann attackiert worden. (Symbolbild)

Drei junge Männer benehmen sich im Taxi daneben. Als der Taxifahrer sie daraufhin aus dem Auto verweist, eskaliert die Situation.

Darmstadt – Am späten Samstagabend (19.10.) stiegen drei junge Männer gegen 23.30 in ein Taxi, um sich von Kranichstein nach Arheilgen fahren zu lassen. Während der Fahrt riss einer der Männer unvermittelt den Rückspiegel des Autos aus der Verankerung.

Darmstadt: Taxifahrer ins Gesicht geschlagen

Der Taxifahrer verwies die drei Männer in der Jägertorstraße aus dem Auto. Hierauf schlug der unbekannte Randalierer dem 48-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Wegen Körperverletzung hat die dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Darmstadt nun ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Diese werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9693810 erbeten.

marv

