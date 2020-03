Verfolgungsjagd wie im Fernsehen: Mann flüchtet quer durch Darmstadt

Bei einer Polizeikontrolle in Darmstadt flüchtet ein Mann vor der Polizei. Erst mit dem Auto, dann zu Fuß versucht er den Beamten zu entkommen.

Spektakuläre Flucht in Darmstadt

Polizei liefert sich mit Mann Verfolgungsjagd wie im Fernsehen

Darmstadt - Die Beamten der Polizei Darmstadt haben sich am späten Mittwochabend (04.03.2020) eine Verfolgungsjagd mit einem 22-Jährigen geliefert. Den Beamten war das Auto des Mannes am Steubenplatz aufgefallen. Bei einer routinemäßigen Kontrolle gab der junge Mann Gas und flüchtete in Richtung Friedrichstraße.

Darmstadt: Flucht vor Polizei wie im Fernsehen

Weil ihn dort die Schranke des Klinikums an der Weiterfahrt hinderte, setzte er seine Flucht durch Darmstadt kurzerhand zu Fuß fort. Der 22-Jährige fuhr über die Gagernstraße in Richtung der Rheinstraße.

Dort angekommen betrat er ein Café, rannte durch den Thekenbereich und über den Hinterausgang weiter die Rheinstraße entlang. Die Verfolgung endete schlussendlich in einem weiteren Lokal in der Rheinstraße, Ecke Saalbaustraße.

Darmstadt: Flucht wie im Fernsehen - Polizei macht überraschenden Fund

An der Theke des Lokals wurde der Mann schließlich von den Beamten festgenommen. Der mutmaßliche Grund für das Verhalten des Geflüchteten war laut Polizei Darmstadt schnell gefunden. Neben den Anzeichen von Drogenkonsum, stellten die Beamten bei dem Mann 0,5 Gramm Kokain sicher.

Was sie nicht fanden – und was der 22-Jährige auch nicht vorweisen konnte–, war eine gültige Fahrerlaubnis. Der Mann musste zur Blutentnahme mit auf die Wache Darmstadt kommen. Nun wird er sich in gleich mehreren Strafverfahren, unter anderem wegen Drogenbesitz und Fahren ohne Führerschein, verantworten müssen.

Von Luisa Ebbrecht

Insgesamt ist die Kriminalität in Hessen rückläufig. Sie sank im Jahr 2018 erneut, wie aus der Kriminalstatistik der hessischen Polizei hervorgeht. Mit rund 373.000 Straftaten wurden knapp 1 Prozent weniger gezählt als im Vorjahr 2017. Zehn Jahre zuvor, im Jahr 2008, waren noch mehr als 407.000 Straftaten registriert worden. Die Gefahr, in Hessen Opfer von Kriminalität zu werden, ist im Jahr 2018 so gering wie seit 40 Jahren nicht mehr, heißt es vom Innenministerium.