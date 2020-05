Schwerer Unfall: Sieben Menschen verletzt - Mann eingeklemmt 

Auf der B42 bei Darmstadt ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Mehrere Personen werden verletzt.

Auf der B42 bei Darmstadt ist es an der Anschlussstelle Weiterstadt zu einem schweren Unfall gekommen

bei ist es an der Anschlussstelle zu einem schweren Unfall gekommen An dem Unfall waren drei Fahrzeuge beteiligt – die Ursache ist bisher noch unklar

Sieben Personen sind verletzt worden

Weiterstadt – Auf der B42 bei Darmstadt ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der Unfall ereignete sich im Bereich der Abfahrt zum Segmüller und dem Anschluss Weiterstadt gegen 10.30 Uhr am Montag, dem 11.05.2020.

Weiterstadt bei Darmstadt: Schwerer Verkehrsunfall – Mann wird im Wagen eingeklemmt

An dem Unfall bei Darmstadt sollen laut Informationen des Polizeipräsidiums Südhessen drei Fahrzeuge, ein Audi, ein Mercedes und ein Opel, beteiligt gewesen sein. Die Ursache des Unfalls an der Anschlussstelle Weiterstadt sei laut einer Sprecherin des Polizeipräsidiums zunächst unklar. Die Umstände seien „Gegenstand laufender Ermittlungen“.

+ Die an dem Unfall beteiligten Autos wurden schwer beschädigt. © 5vision.media

Bei dem Unfall an der Anschlussstelle Weiterstadt auf der B42 bei Darmstadt sind mindestens sieben Personen verletzt worden. Keine der Verletzungen sei jedoch lebensbedrohlich, so die Sprecherin. Ein Mann sei in seinem Wagen eingeklemmt worden und musste befreit werden. Die Rettung soll etwa 40 Minuten gedauert haben. Im Anschluss wurde er in ein nahes Krankenhaus eingeliefert.

B42 bei Darmstadt: Schwerer Unfall bei Anschlussstelle Weiterstadt

Die Fahrbahn an der Anschlussstelle Weiterstadt der B42 bei Darmstadt wurde daraufhin gesperrt. Die drei involvierten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aktuell wird die Fahrbahn noch gereinigt, so die Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen.

Insgesamt gehen die Unfallzahlen in Deutschland zurück. Im ersten Halbjahr des Jahres 2019 kamen 1465 Menschen bei Unfällen auf deutschen Straßen ums Leben. Das sind 40 Menschen oder 2,7 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2018. In Hessen kamen im ersten Halbjahr 2019 bei Unfällen 101 Menschen ums Leben, das sind 11 weniger als im ersten Halbjahr 2018.

