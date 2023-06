Darts-WM in Frankfurt: Anfahrt, Parkplätze, Teams, Übertragung in TV und Stream

Von: Florian Dörr

Neuer Modus, großer Rahmen: Die Team-WM im Darts, der sogenannte „World Cup of Darts“, gastiert in der Eissporthalle Frankfurt. Alle Infos im Überblick.

Frankfurt - Es ist soweit: Der „World Cup of Darts“ beginnt in Frankfurt. Auftakt ist am Donnerstag (15. Juni) um 19 Uhr. Bei der Team-WM geht es am Eröffnungstag auch für das deutsche Team mit Gabriel Clemens und Martin Schindler darum, in der Vorrundengruppe mit Hongkong und Japan gleich den Grundstein für den Einzug ins Achtelfinale zu setzen. Helfen soll die Unterstützung der Zuschauer in der Eissporthalle am Bornheimer Hang.

Insgesamt gilt es, ein Preisgeld von 450.000 britischen Pfund zu verteilen. Allein dem Gewinner-Team des „World Cup of Darts“ in Frankfurt winken 80.000 britische Pfund. Und das in einem neuen Modus: Denn die auf 40 Teams aufgestockte Team-WM in Frankfurt wird zu einem XXL-Event.

Und die Zuschauer dürften durchaus eine Rolle spielen. So sagt Weltmeister Michael „Bully Boy“ Smith, der auch die Weltrangliste anführt, mit Blick auf vergangene Darts-Events in der Mainmetropole etwa: „Die Fans in Frankfurt sind schon ein bisschen verrückt. Sie haben für eine tolle Stimmung gesorgt. Und ich hoffe, in diesem Jahr wird’s ebenso crazy.“

Darts-WM in Frankfurt: Tickets für den „World Cup of Darts“ in der Eissporthalle

Mehr als 13 000 Tickets für die Großveranstaltung wurden bislang verkauft. Doch Darts-Freunde, die eher kurzentschlossen sind, haben eventuell noch Glück: Zwar ist die Eissporthalle bereits ordentlich gefüllt, es gibt jedoch noch Tickets unter www.pdc-europe.tv. Dabei gehen die Preise auseinander: In verschiedenen Kategorien waren sie ursprünglich zwischen 14 und 72,50 Euro zu haben. Inzwischen allerdings sind viele Bereiche bereits ausverkauft.

Anfahrt zur Darts-WM in Frankfurt mit Auto oder ÖPNV - Parkplätze vor Eissporthalle zeitweise umkämpft

Die Eissporthalle Frankfurt, von Donnerstag (15. Juni) bis Sonntag (18. Juni) Austragungsort des „World Cup of Darts“, liegt am Bornheimer Hang 4 direkt am Festplatz und unweit des Ostparks. Insbesondere Zuschauern, die aus anderen Teilen Frankfurts kommen und die Darts-WM besuchen wollen, wird die Anreise mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nahegelegt. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten:

U-Bahn: U7 bis Haltestelle Eissporthalle/Festplatz

Straßenbahn: Linie 12 bis Haltestelle Eissporthalle/Festplatz

Bus: Linien 38, 103N oder 103 bis Haltestelle Eissporthalle/Festplatz

Natürlich ist die Eissporthalle auch mit dem Auto zu erreichen. So liegt der Veranstaltungsort der Team-WM im Darts nur wenige Minuten von der A661 entfernt. Ab der Ausfahrt Frankfurt-Ost ist die Eissporthalle ausgeschildert. Aus Richtung Westen fahren Darts-Fans derweil über den Alleenring direkt von der A66 kommend in Richtung Osten. In Richtung Hanau, Offenbach und Fulda geht es direkt zum Ratsweg, an den sich der Bornheimer Hang und damit der Schauplatz der Team-WM im Darts anschließt.

Parkplätze gibt es in unmittelbarer Nähe zum Eingangsbereich der Eissporthalle Frankfurt. Allerdings ist die Zahl begrenzt.

Darts-Profi Gabriel Clemens tritt bei der Darts-WM in der Frankfurter Eissporthalle mit Martin Schindler für Deutschland an. (Archiv) © Zac Goodwin/Press Association/dpa/Archivbild

„World Club of Darts“: Team-WM in Eissporthalle Frankfurt sowie in TV und Stream

Wer nicht dabei sein kann, die Darts-WM in Frankfurt aber trotzdem nicht verpassen möchte, der kann auf TV und Stream zurückgreifen. Denn der „World Cup of Darts“ wird von DAZN übertragen. Der Streaming-Anbieter hat alle Partien der Vor- und Hauptrunde im Programm.

Die Mannschaften der Team-WM im Darts in Frankfurt im Überblick

Der neue Modus der XXL-Darts-WM in Frankfurt weckt Assoziationen: Manche möchten denken an Großveranstaltungen von FIFA und UEFA. Paul Lim kommt ein anderer Vergleich in den Kopf. Beim „World Cup of Darts“ in der Eissporthalle ist der Routinier aus Singapur mit seinen fast 70 Jahren einmal mehr dabei. Er meint: „Für Dein Land zu spielen, ist etwas anderes. Man träumt immer von Olympia. Dieses Turnier ist ganz ähnlich und vergleichbar.“ Insgesamt 40 Mannschaften sind dabei. Die Teams im Überblick:

Australien: Damon Heta & Simon Whitlock

Österreich: Mensur Suljović & Rowby-John Rodriguez

Bahrain: Basem Mahmood & Abdulnasser Yusuf

Belgien: Dimitri Van den Bergh & Kim Huybrechts

Kanada: Matt Campbell & Jeff Smith

China: Zong Xiaochen & Wen Lihao

Kroatien: Boris Krčmar & Romeo Grbavac

Tschechien: Adam Gawlas & Karel Sedláček

Dänemark: Vladimir Andersen & Benjamin Drue Reus

England: Michael Smith & Rob Cross

Finnland: Marko Kantele & Paavo Myller

Frankreich: Thibault Tricole & Jacques Labre

Deutschland: Gabriel Clemens & Martin Schindler

Gibraltar: Craig Galliano & Justin Hewitt

Guyana: Norman Madhoo & Sudesh Fitzgerald

Hongkong: Man Lok Leung & Lee Lok Yin

Ungarn: Patrik Kovács & Levente Sárai

Island: Vitor Charrua & Hallgrímur Egilsson

Indien: Prakash Jiwa & Amit Gilitwala

Italien: Michele Turetta & Massimo Dante

Japan: Jun Matsuda & Tomoya Goto

Lettland: Madars Razma & Dmitrijs Žukovs

Litauen: Darius Labanauskas & Mindaugas Baršauskas

Niederlande: Dirk van Duijvenbode & Danny Noppert

Neuseeland: Ben Robb & Warren Parry

Nordirland: Brendan Dolan & Daryl Gurney

Philippinen: Christian Perez & Lourence Ilagan

Polen: Krzysztof Ratajski & Krzysztof Kciuk

Portugal: José de Sousa & Luis Ameixa

Irland: William O’Connor & Keane Barry

Schottland: Peter Wright & Gary Anderson

Singapur: Paul Lim & Harith Lim

Südafrika: Devon Petersen & Vernon Bouwers

Spanien: José Justicia & Tony Martinez

Schweden: Dennis Nilsson & Oskar Lukasiak

Schweiz: Stefan Bellmont & Marcel Walpen

Thailand: Attapol Eupakaree & Thanawat Gaweenuntawong

Ukraine: Wladyslaw Omeltschenko & Ilja Pekaruk

USA: Jules van Dongen & Leonard Gates

Wales: Gerwyn Price & Jonny Clayton

Die vier Topnationen Niederlande, Wales, England und Schottland haben bei der Darts-WM in Frankfurt in der ersten Gruppenphase ein Freilos. Das deutsche Duo aus Gabriel Clemens Martin Schindler muss in der Eissporthalle erst seine Dreiergruppe mit Hongkong und Japan gewinnen, um ins am Samstag (17. Juni) beginnende Achtelfinale einzuziehen.

Aus der Liste der Teams geht auch hervor: Superstar Michael van Gerwen verzichtet aus gesundheitlichen Gründen auf einen Start bei der Team-WM im Darts in Frankfurt. Das teilte der Weltverband PDC am Mittwoch (14. Juni) mit. Der 34-Jährige mit dem Spitznamen „Mighty Mike“ hatte sich Anfang der Woche einer länger geplanten Zahnoperation unterzogen, deren Nachwirkungen ihn nun von einem Start beim „World Cup of Darts“ in der Eissporthalle abhalten. (fd)