Defektes Heizkissen für Brand in Nidderau verantwortlich

Teilen

Ein Mitglied der Feuerwehr spritzt aus einem Schlauch mit Wasser. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein defektes Heizkissen hat in einem Haus in Nidderau (Main-Kinzig-Kreis) einen Brand ausgelöst. Eine Matratze sei durch den technischen Defekt angezündet worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Das habe zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Vier Menschen wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Feuerwehr gelang es aber in der Nacht zum Samstag, durch die Löscharbeiten ein Gebäudeschaden zu verhindern.