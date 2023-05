Demokratiegeschichte-Netzwerk in Frankfurt, Weimar und Bonn

Die drei Kommunen Frankfurt am Main, Weimar und Bonn haben das Netzwerk „Verfassungsstädte“ gegründet. Alle drei seien Orte der deutschen Demokratiegeschichte, an denen die Verfassungen von 1849, 1919 und 1949 entstanden seien, teilte die Stadt Frankfurt am Freitag mit. Eine gemeinsame Erklärung zu dem Netzwerk sei im Rahmen der Festveranstaltung zu 175 Jahren Paulskirche in Frankfurt am Main von Vertreterinnen und Vertretern der drei Städte unterzeichnet worden.

Frankfurt/Main - Ziel seien gemeinsame Veranstaltungen und die Entwicklung von Projekten der historisch-politischen Bildung. dpa