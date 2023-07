Deutlich weniger Unfälle mit E-Scootern in Frankfurt

E-Scooter stehen auf einem Gehweg. © Axel Heimken/dpa/Symbolbild

Die Zahl der Verkehrsunfälle mit E-Scootern ist in Frankfurt im Jahr 2022 deutlich gesunken. Es seien 353 Unfälle registriert worden und damit rund 18,5 Prozent weniger als im Jahr davor, teilte die Polizei Frankfurt am Dienstag in ihrer Verkehrsunfallstatistik mit. 200 Menschen wurden dabei verletzt, 38 von ihnen schwer. Bei den Unfällen mit Fahrrädern gab es dagegen einen Anstieg um rund 8,3 Prozent auf knapp 1100.

Frankfurt/Main - Insgesamt registrierte die Frankfurter Polizei rund 20.480 Verkehrsunfälle im Stadtgebiet und auf den Autobahnen - etwa 7,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 verringerte sich die Zahl jedoch um knapp 10 Prozent. 15 Menschen starben bei den Unfällen im Jahr 2022, das waren 7 mehr als 2021. Bei den schwerverletzten Menschen stieg die Zahl im Vorjahresvergleich um 17,7 Prozent. dpa