Frankfurter Eisenbahnbrücke nach Lkw-Unfall weiter gesperrt – ICE und IC fahren weiter Umleitungen

Nach einem Unfall bleibt eine Brücke in Frankfurt wohl monatelang gesperrt. Betroffen sind vor allem ICE und IC.

Frankfurt – Rund zwei Wochen nach dem Lkw-Unfall an einer Frankfurter Eisenbahnbrücke hat ein Gutachten erhebliche Schäden an dem Bauwerk ergeben. Die Brücke bleibe vorerst gesperrt, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag (1. August) in Frankfurt mit.

Dadurch komme es im Fernverkehr auf einzelnen Strecken weiterhin zu Verspätungen. Der Anfahrschaden durch einen Sattelschlepper sei so groß, dass die Reparatur voraussichtlich zwei Monate dauern werde.

+ Die beschädigte Brücke über die Mörfelder Landstraße in Frankfurt. © Deutsche Bahn

Deutsche Bahn: Eisenbahnbrücke in Frankfurt bleibt gesperrt – S-Bahnen und Regionalzüge kaum betroffen

Die Eisenbahnbrücke, über die die zweigleisige Strecke „Frankfurt Stadion - Frankfurt Süd“ sowie die eingleisige Verbindungskurve „Forsthaus - Frankfurt Niederrad“ führe, bleibe zunächst für den Bahnverkehr gesperrt. „Einzelne IC/ICE fahren weiter mit etwa 20 Minuten längerer Reisezeit über Umleitungen“, hieß es. Der S-Bahn- und Regionalverkehr sei von der Brückensperrung weitgehend nicht betroffen. (cas)

