Deutschland holt IS-Anhängerin und Kinder zurück - Laura H. soll aus Gießen kommen

Erstmals wird eine erwachsene Anhängerin der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat aus Syrien nach Deutschland zurückgeholt. Sie kommt offenbar aus Gießen.

Gießen - An diesem Wochenende soll erstmals mit Unterstützung der Bundesregierung eine Frau nach Deutschland zurückkehren, die vor Jahren ins Herrschaftsgebiet der Terrormiliz Islamischer Staat ausgereist war. Zuletzt saß sie im syrischen Gefangenenlager Al-Haul.

Nach Medienberichten kommt die Frau aus Gießen: Laura H. und ihre Kinder wurden inzwischen von Mitgliedern der kurdischen YPG-Miliz einer Delegation des Auswärtigen Amtes übergeben und anschließend über den syrisch-irakischen Grenzübergang Semalka nach Erbil gebracht.

Bisher hatte Deutschland nur bei der Ausreise von Kindern aus syrischen Gefangenenlagern geholfen.

Gießen: Ermittlungen gegen Laura H. nicht nur wegen Terrorverdacht

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es nun: "Wir können bestätigen, dass heute drei weitere deutsche Kinder, die sich in Nordsyrien in Gewahrsam befunden haben, von dort aus gemeinsam mit ihrer Mutter in den Irak ausreisen konnten." In Deutschland soll gegen Laura H. ermittelt werden. Laut spiegel.de nicht nur wegen Verdachts der Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe: Zudem läuft gegen sie ein Verfahren wegen der Verletzung der Fürsorgepflicht, weil sie ihre Kinder mit in die Krisenzone nahm.

Sie hat offenbar neben ihren eigenen Kindern auch ein zweijähriges Mädchen mit US-Staatsangehörigkeit in ihrer Obhut. An der Organisation der Ausreise in den Irak soll ein ehemaliger US-Diplomat beteiligt gewesen sein.

Laura H. aus Gießen soll laut Medienberichten vor drei Jahren über Ägypten und die Türkei nach Syrien gereist sein, um sich der Terrormiliz Islamischer Staat anzuschließen. Dort merkte die Frau, die einst Lehrerin werden wollte, aber offenbar bald, dass sie nicht zum IS gehören wolle.

Gießen: Laura H. sprach über Lage in Gefangenenlager

Über ihre Lage im syrischen Gefangenenlager Al-Haul, in dem sie seit Dezember 2018 saß, soll sie zuletzt gegenüber bild.de gesagt haben: "Ich habe blonde Haare und blaue Augen, ich bin Deutsche. Die werden mich so erniedrigen. Ich kann nur hoffen dass sie nichts mit meinen Kindern machen und meine Kinder hoffentlich nach Deutschland kommen."

Die Bundesregierung hatte mit Blick auf Frauen, die aus Gefangenenlagern in Syrien zurückkehren wollen, zuletzt erklärt, sie werde sich jeden Einzelfall anschauen. Im August waren drei Waisenkinder und ein schwer erkranktes Kind aus IS-Familien via Irak nach Deutschland gebracht worden. In den vergangenen Wochen hatte es zwei Gerichtsbeschlüsse des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg zu IS-Rückkehrerinnen gegeben. In beiden Fällen war die Bundesregierung aufgefordert worden, Frauen, die in einem von Kurden kontrollierten Lager in Syrien leben, gemeinsam mit ihren Kindern nach Deutschland zu holen.

In seiner Begründung führte das Gericht aus, die Kinder seien traumatisiert und auf die Betreuung der Mutter angewiesen. Das Auswärtige Amt hatte seinerseits Sicherheitsbelange geltend gemacht.

