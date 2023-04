DGB ruft zu zahlreichen Mai-Kundgebungen in Hessen auf

1. Mai

Zum diesjährigen „Tag der Arbeit“ werden heute wieder Tausende Menschen bei Kundgebungen der Gewerkschaften in Hessen erwartet. Unter dem Motto „Ungebrochen solidarisch“ hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hessenweit zu 29 Veranstaltungen aufgerufen. In diesem Jahr stünden die Mai-Kundgebungen im Zeichen der fortwährenden Krisen, heißt es im Aufruf des DGB zum 1.

Frankfurt/Main - Mai.

Auf einer der Hauptkundgebungen in Kassel (10.30 Uhr) wird der Vorsitzende des DGB-Bezirks Hessen/Thüringen, Michael Rudolph, erwartet. Der Bundesvorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, spricht auf einer DGB-Kundgebung in Frankfurt (12.00 Uhr). Bei der Veranstaltung in Herborn (10.15 Uhr) ist Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zu Gast. dpa