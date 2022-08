Moossalbe dm und Rossmann: Was kostet sie in der Drogerie?

Von: Swenja Hedjal

Die Biovolen Moossalbe ist eine besondere Anti Falten Creme © rossmann dm

Moossalbe ist aus dem Kosmetikschränkchen vieler Frauen nicht mehr wegzudenken. Vom Konzept “Anti Aging mit Moos” sind viele Anwender begeistert und mittlerweile ist die Auswahl an verschiedenen Moossalben sehr groß. In verschiedenen Tests und Vergleichen ist unter den zahlreichen Herstellern sticht vor allem die Biovolen Aktiv Moossalbe als Preis-Leistungs-Sieger hervor. Nicht nur online ist die Nachfrage nach der Moossalbe sehr groß - auch in der Drogerie wird immer häufiger danach gesucht.

Ist Moossalbe in den Drogeriemärkten dm und Rossmann erhältlich?

Die Drogeriemärkte dm und Rossmann sind die erste Anlaufstelle für die meisten Frauen und auch Männer in Sachen Hautpflege. Hier gibt es unzählige Anti Aging Cremes verschiedener Marken und Hersteller - von super günstig bis etwas hochpreisiger ist hier die Auswahl groß. Wer auf der Suche nach der Biovolen Moossalbe ist, der wird beim Gang in die Drogerie allerdings enttäuscht. Denn bisher ist die Anti Falten Creme mit Moos weder bei dm, noch bei Rossmann oder Müller erhältlich.

Doch was ist der Grund dafür?

Für zahlreiche Anwender ist die Biovolen Moossalbe schon lange kein unbekanntes Produkt mehr, schließlich ist das Produkt bereits seit einigen Jahren auf dem Markt. Allerdings ist die Anti Aging Creme mit Moos im Gegensatz zu anderen überregional bekannten und seit Jahrzehnten etablierten Marken noch nicht so weit verbreitet. Oftmals erfordert es eine längere Einführungszeit, bis ein Produkt in der Drogerie verkauft wird.

Ein weiterer möglicher Grund ist die Preisgestaltung der Drogeriemärkte. Der Preis für die Biovolen Aktiv Moossalbe liegt über dem durchschnittlichen Preis für andere Anti Aging Produkte aus der Drogerie. Oft lohnt sich der Verkauf nicht für den Hersteller, da die Umsatzbeteiligung der Märkte hoch sein kann und die Preiserhöhung an den Kunden weitergegeben wird.

Der Verkauf der Biovolen Aktiv Moossalbe in den Drogerien dm und Rossmann wird nicht ausgeschlossen. Wann genau die Salbe dort erhältlich sein wird, ist unklar.

Bis dahin kann der Moossalbe-Testsieger zum Bestpreis im herstellereigenen Online-Shop risikofrei dank 30-tägiger Geld-zurück-Garantie bestellt werden.

Was ist Moossalbe?

Um auch im Alter noch in jugendlichem Glanz zu erstrahlen, sind Hautprodukte mit Anti Aging Wirkung unverzichtbar. Sie tragen - je nach Wirkstoff - auf unterschiedliche Weise zu einem strafferen und ebenmäßigeren Hautbild bei und beugen der Entstehung von Falten vor.

Die Biovolen Moossalbe ist eine besondere Anti Falten Creme. Sie enthält Moos-Extrakt, das in einem biotechnologischen Prozess hergestellt wird. Diese Technik ermöglicht es, die positiven Eigenschaften der Pflanzen in einen kosmetischen Wirkstoff zu übertragen. Anstatt Falten mit Hilfe von Feuchtigkeit nur optisch aufzupolstern, kann mit Hilfe der Moossalbe der Alterungsprozess verlangsamt werden.

Moossalbe vereint Tages- und Nachtcreme in einem und kann sowohl im Gesicht und in der Augenpartie als auch am Hals und im Dekolleté regelmäßig angewendet werden. Im Vorher-Nachher-Vergleich von Anwendern überzeugt die Biovolen Aktiv Moossalbe nicht nur mit einer guten Verträglichkeit, sondern auch mit positiven Effekten auf der alternden Haut. Die Moossalbe ist online und in der Apotheke erhältlich.

Wie wirkt die Moossalbe?

Jede Anti Aging Creme birgt ein anderes Wirkgeheimnis. Produkte mit Kollagen und Hyaluronsäure sind in erster Linie dazu da, feine Linien und Trockenheitsfältchen optisch aufzupolstern und die Haut zu glätten. Langfristig gesehen kann der Prozess der Hautalterung damit jedoch nicht vorgebeugt oder gar verlangsamt werden.

Die innere Hautalterung setzt beim Menschen mit ca. 25 Jahren ein. Dieser genetisch festgelegte Zeitpunkt bestimmt, ab wann die Zellen ihre Stoffwechsel- und Regenerationsfunktionen einschränken und Kollagen in der Haut abgebaut wird. Vor allem aber sind es äußere Umweltfaktoren, die zur Faltenbildung beitragen und die Gesichtshaut deutlich schneller altern lassen.

Hinter der Biovolen Aktiv Moossalbe steckt ein anderer Ansatz - und zwar inspiriert von der Pflanze selbst.

Moose gehören zu den ersten Landlebewesen und existieren bereits seit mehreren hundert Millionen Jahren. Ihre lange Existenz haben sie ihrer außergewöhnlichen Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit zu verdanken. Diese Eigenschaften lassen sich dank Moos-Extrakt auch auf die Haut übertragen. Folgende Effekte kann Moossalbe auf die Haut ausüben:

verbesserte Zellkernvitalität in alternden Zellen

durchfeuchtete Haut dank feuchtigkeitsbindender Wirkstoffe

Stärkung der hauteigenen Schutzbarriere

weniger Verdunstung von Feuchtigkeit aus der Haut

bessere Regeneration der Hautbarriere nach dem Waschen

Minimierung von Trockenheitsfältchen

Welche Moossalbe ist der Testsieger?

Im Netz finden sich zahlreiche Übersichten mit einem Vergleich verschiedener Moossalben unterschiedlicher Marken und Hersteller. Hierbei werden die Moossalben anhand verschiedener Kriterien untersucht. Zu diesen Testkriterien gehören u.a. die Qualität der Inhaltsstoffe, die Erfahrungen von Anwendern und Bewertungen im Netz sowie die Preisgestaltung und Verfügbarkeit des Produkts. Testsieger dieser Vergleiche mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ist fast immer die Biovolen Aktiv Moossalbe.

Der Testsieger überzeugt in vielerlei Hinsicht im Vergleich zur Konkurrenz: im Netz gibt es zur Aktiv Moossalbe die meisten positiven Bewertungen echter Anwender auf unterschiedlichen Plattformen. Außerdem wird die Salbe nach ISO Norm in Deutschland produziert und nicht nur online, sondern auch in Apotheken verkauft. Dabei wird großer Wert auf hochwertige und hautfreundliche Inhaltsstoffe gelegt, deren Hautverträglichkeit in einem dermatologischen Test bestätigt wurde. Der Testsieger Biovolen Moossalbe hat außerdem den größten Bekanntheitsgrad und sogar überzeugt, prominente Anwender.

Die Suche nach einem offiziellen Testurteil bekannter Testinstitute wie Stiftung Warentest oder Öko-Test ist vergeblich. Es gibt Testurteile aus früheren Vergleichen, in denen Anti Aging anderer namhafter Hersteller bewertet wurden, die Biovolen Aktiv Moossalbe jedoch nicht Teil des Tests war.

Was zahlt man für die Moossalbe?

Die Biovolen Moossalbe ist ein Hautpflegeprodukt aus dem höheren Preissegment. Qualitativ hochwertige Inhaltsstoffe in Bio-Qualität, strenge Herstellungsrichtlinien und der größere Tiegel lassen den Preis im Vergleich zu günstigen Produkten aus der Drogerie steigen.

Vor dem Kauf der Aktiv Moossalbe lohnt sich ein Preisvergleich, denn nicht in allen Online-Shops ist die Anti Aging Pflege so günstig wie beim Hersteller. Dort gibt es das beste Angebot mit 69,90 Euro pro 100 ml Tiegel. Beim Kauf von zwei Packungen kann man zusätzlich 20 Euro sparen.

In den Versandapotheken ist der Preis für die Moossalbe höher. Ein Tiegel wird hier ab ca. 78 Euro angeboten und je nach Versandapotheke kann der Preis schwanken. Weitere Rabattaktionen oder eine Zufriedenheitsgarantie werden meist nicht angeboten.

In den örtlichen Apotheken und bei Douglas im Online-Shop ist der Preis für die Moossalbe am höchsten. Hier wird in den meisten Fällen der UVP von 100 Euro verlangt. Allerdings kann auch hier die Preisgestaltung von Apotheke zu Apotheke abweichen.

Fazit

Bisher ist weder die Biovolen Aktiv Moossalbe, noch Moossalbe anderer Marken in den Drogeriemärkten dm und Rossmann erhältlich. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass die die originale Aktiv Moossalbe irgendwann auch im Handel erhältlich sein wird. Bis dahin kann die Anti Aging Salbe entweder im Online-Shop, in Versandapotheken und bei Douglas oder in der Apotheke des Vertrauens gekauft werden.