Die dunkle Seite des Sonnenlichts: Arzt klärt über Risiken und den richtigen Sonnenschutz auf

Teilen

Sonnenschutz ist bei diesem Wetter das A und O, aber das bedeutet mehr als fleißiges Eincremen. Auch angemessene Kleidung und die Siesta gehören dazu. © DPA Deutsche Presseagentur

Der Sommer hat begonnen und damit auch die Zeit des Sonnenschutzes. Warum dieser so wichtig ist, erklärt ein Arzt aus Lich.

Lich/Kassel - Die Zahl der Hautkrebserkrankungen steigt in Deutschland nahezu stetig, die Todesfälle haben sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt.

Der Allgemeinmediziner Michael Thomas Knoll (69) aus Lich im Kreis Gießen, der seit 2003 Vorsorgeuntersuchungen durchführt, gibt Tipps zur Risikoreduzierung.

Blauer Himmel, Temperaturen um die 30 Grad. Seit Wochen scheint die Sonne nahezu ununterbrochen auf uns herab und mit ihr die Gefahr, an Hautkrebs zu erkranken. Was sollte man tun, um das Risiko so gering wie möglich zu halten?

Nicht zwischen 12 und 15 Uhr rausgehen, weil der Sonnenstand in dieser Zeit am höchsten ist und damit auch die UV-Strahlenbelastung. Wer sich im Freien aufhält, sollte unbedingt eine Kopfbedeckung tragen und die freie Haut schützen.

Durch das Auftragen eines Sonnenschutzes?

Ja, mit hohem Lichtschutzfaktor. Mindestens 30, besser 50. Außerdem ist das Tragen lockerer Kleidung über der freien Haut zu empfehlen. Ungeschützt sollte in unseren Breiten eine Aufenthaltsdauer von 30 Minuten in der Sonne nicht überschritten werden.

Welche Personengruppen müssen besonders vorsichtig im Umgang mit der Sonne sein und warum?

Helle und rötliche Hauttypen. Sie bekommen schneller einen Sonnenbrand, weil sie weniger Hautpigmente haben, die die UV-Strahlung blocken. Außerdem Menschen mit schütterem oder gar keinem Haar. Und Personen , die fototoxische Medikamente nehmen, zum Beispiel Johanniskraut.

Warum?

Weil es zwischen diesen, der UV-A-Strahlung und dem körpereigenen Gewebe zu Reaktionen kommen kann, die das Risiko eines Sonnenbrandes erhöhen.

Arzt aus Lich über Risiken beim Sonnenbrand im Sommer

Land- und Forstwirte, Bau- und Straßenarbeiter, Handwerker, Garten- und Landschaftsbauer, Bademeister - Menschen, die im Freien arbeiten, sind den gefährlichen Strahlen im Sommer täglich über viele Stunden ausgesetzt. Wie können sie dem Hautkrebs neben dem richtigen Eincremen vorbeugen?

Wer draußen arbeiten muss, für den gilt: keine freie Haut. Lockere Kleidung sollte den ganzen Körper bedecken, außerdem zwischen 12 und 16 Uhr Siesta gehalten werden. Wichtig ist es darüber hinaus, viel zu trinken, um die Durchblutung der Haut zu gewährleisten, da bei schlechter Hydratisierung die Gefahr eines Sonnenbrandes und damit des Hautkrebsrisikos steigt.

Die von Ihnen genannten Schutzvorkehrungen sind nicht neu. Dennoch hat die Zahl der Hautkrebserkrankungen laut Statistischem Bundesamt in den vergangenen 20 Jahren fast stetig zugenommen, bei den Todesfällen ist eine Steigerung um mehr als die Hälfte zu verzeichnen.Warum?

Das hat unterschiedliche Ursachen. Da ist zum einen das fehlende Bewusstsein für das Problem vor Jahrzehnten, das heute durchschlägt und zu den ansteigenden Hautkrebserkrankungen beiträgt. Außerdem hat sich die Medizin auf diesem Gebiet weiterentwickelt und ist heute in der Lage mehr Fälle zu diagnostizieren. Das macht sich natürlich in der Statistik bemerkbar.

Spielt der Klimawandel auch eine Rolle?

Auf jeden Fall. Die Ozonschicht in der Stratosphäre vermindert die UV Lichteinstrahlung auf der Erde bei Sonnenschein. Da sie dünner geworden ist, teilweise - wie über Australien - sogar komplette Löcher hat, brennt das UV Licht ungefiltert auf die Menschheit ein und damit steigt das Hautkrebsrisiko,

Arzt aus Lich über Hautkrebs und Klimawandel

Wie häufig treffen Sie in Ihrer Praxis auf Hautkrebs oder gefährliche Vorstufen?

Beides stelle ich bei Patienten im Rahmen des Hautkrebsscreenings durchschnittlich einmal pro Woche fest, dazu kommen so genannte »unklare Hautstellen«, die ich täglich mehrfach sehe.

Michael Thomas Knoll © Red

Wie erkenne ich ihn?

Durch farbliche Veränderungen der Hautflecken, außerdem durch seine unrunden Formen und Blutungen.

Worin unterscheiden sich der weiße und der schwarze Hautkrebs?

Möglichkeiten der Differenzierung sind beispielsweise Farbe und Ort des Auftretens, wobei immer wieder auch Ausnahmen gibt, weshalb eine finale Eingruppierung meistens erst nach einer Excision, also der Entfernung des betroffenen Gewebes, und anschließender histologischen Untersuchung möglich ist.

Welche Rolle spielt regelmäßige Vorsorge beim Schutz vor Hautkrebs?

Sie ist extrem wichtig für die frühzeitige Erkennung einer Erkrankung. Dazu zählt zum einen das sogenannte Hautkrebs-Screening, auf das gesetzlich Versicherte ab 35 Jahren seit Juli 2008 alle zwei Jahre einen Anspruch haben. Zum anderen aber auch die regelmäßige Selbstbeobachtung.

Kostenlose Sonnencreme: Modell aus den Niederlanden bald auch in Deutschland?

Gutes Stichwort. Bei welchen Anzeichen sollte man einen Arzt hinzuziehen?

Wenn ein Hautfleck relativ schnell wächst, wenn er sehr dunkel ist oder sich blutige Stellen bilden.

Die Niederlande gehen im Kampf gegen den Hautkrebs einen interessanten Weg, bieten in diesem Sommer an öffentlichen Orten kostenlose Sonnencreme an. Was halten Sie davon?

Es ist eine von zahlreichen Möglichkeiten, um auf die Problematik aufmerksam zu machen. Im Hinblick auf eine Reduzierung der Hautkrebserkrankungen bin ich aber skeptisch, was den Erfolg dieser Aktion angeht, sehe vor allem organisatorische und logistische Schwierigkeiten bei der flächendeckenden Umsetzung. Aber als Pilotprojekt ist es einen Versuch wert. (Christina Jung)

Mit den Temperaturen steigt die Menge an Müll im Stadtgebiet von Gießen. Und dies lockt verstärkt Ratten an. Um die Bevölkerung zu diesem Thema zu sensibilisieren, erneuern Stadt und Wasserbetriebe ihre Kampagne aus dem Jahr 2019: »No Food, No Rats«.