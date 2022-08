Darmstadt-Dieburg: 39-Jährige bei Unfall tödlich verletzt

Von: Constantin Hoppe

Auf der B26 im Kreis Darmstadt-Dieburg stoßen in der Nacht zwei Autos an einer Ampelanlage zusammen – eine Frau wird dabei tödlich verletzt.

Dieburg – In der Nacht auf Samstag (20. August) wurde eine Frau bei einem Unfall bei Dieburg (Landkreis Darmstadt-Dieburg) tödlich verletzt. Gegen 00.15 Uhr wollte die 39-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis an einer Ampel mit ihrem PKW von der B26 kommend nach links auf die K128 in Richtung Dieburg abbiegen. Dabei stieß ihr PKW mit dem eines 36-jährigen Hanauers zusammen.

Der Hanauer war nach Polizeiangaben aus bislang noch ungeklärter Ursache mit seinem Mercedes von der Fahrspur abgekommen und raste in das Heck des Wagens der Frau. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 39-Jährige so schwer verletzt, dass sie kurze Zeit später im Krankenhaus verstarb. Der 36-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Die Ermittlungen und Räumungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis in die Morgenstunden hinein. © Keutz TV

Tödlicher Unfall im Kreis Darmstadt-Dieburg: 36-Jähriger kam von der Fahrbahn ab

Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehren Dieburg und Roßdorf an der Unfallstelle und unterstützten die Rettungs- und Räumungsarbeiten.

Mit der Klärung des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft einen Unfall-Sachverständiger beauftragt. Die Fahrbahn musste beidseitig für rund fünf Stunden voll gesperrt werden. Außer den Fahrzeugen wurde auch die dortige Lichtzeichenanlage beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 22.000 EUR geschätzt. (con)

