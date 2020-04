Grill setzt Balkon in Brand: Frau und Kind verletzt

Ein Grill setzt den Balkon einer Familie in Dieburg bei Darmstadt in Brand – Eine Frau und ein Kind werden verletzt.

Dieburg – Das leckere Abendessen vom Grill nahm bei einer Familie in Dieburg bei Darmstadt plötzlich ein dramatisches Ende. Die Familie saß am Sonntagabend (19.04.2020) beim Essen in der Wohnung, als der Grill, auf dem sie gerade noch das Abendessen zubereitet hatte, in Brand geriet. Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, geriet der Grill kurz darauf außer Kontrolle und entzündete die Möbel auf dem Balkon. Ein neben dem Grill stehender Holz-Geflecht-Stuhl fing Feuer.

Grill setzt Balkon in Dieburg bei Darmstadt in Brand: Aufmerksame Nachbarn verhindern Schlimmeres

Eine Nachbarin hat den Brand durch den hellen Feuerschein und den Brandgeruch zum Glück zeitnah erkannt. Die aufmerksame Nachbarin verständigte Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst.

Ein weiterer Nachbar in der Rheingaustraße in Dieburg bei Darmstadt versuchte den Brand von seinem Balkon aus mit einem Wassereimer zu löschen. Die Freiwillige Feuerwehr Dieburg konnte den brennenden Grill nach ihrem Eintreffen letztlich löschen.

Brand durch Grill in Dieburg bei Darmstadt: Frau und Kind verletzt

Bei dem Brand in Dieburg bei Darmstadt wurde ein 12-jähriges Kind und eine 35-jährige Frau verletzt. Nach Angaben der Polizei erlitten Frau und Kind jeweils eine Rauchgasvergiftung und wurden vom Rettungsdienst behandelt. Das Kind wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr belüftete das Gebäude und übergab die Einsatzstelle an die Polizei. Der Sachschaden dagegen fiel bei dem Brand durch den Grill geringer aus. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf circa 300 Euro.

+ Brand durch Grill in Dieburg bei Darmstadt: Frau und Kind werden verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. © Alexander Keutz/KretzTVNews

Besonders in der Silvesternacht geraten Balkone vermehrt in Brand. Die Feuerwehr in Darmstadt ist in der ersten Nacht des Jahres zu 18 Bränden ausgerückt.

Die Feuerwehr Dieburg wurde Ende letzten Jahres zum Lebensretter bei einem Brand in einem Wohnhaus. Eine Frau wurde bei dem Feuer in Dieburg bei Darmstadt verletzt.

iwe