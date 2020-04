Schwerer Unfall auf B26: Motorradfahrer in Lebensgefahr - Komplikationen bei Rettung

Bei einem Unfall auf der B45 bei Dieburg ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war mit seiner Maschine in einer langen Kurve zu Fall gekommen.

Dieburg – Bei einem Unfall auf der Bundesstraße B26 bei Dieburg ist ein Motorradfahrer aus Hanau* schwer verletzt worden. Nach Informationen dieser Zeitung mussten Rettungskräfte den Mann noch vor Ort wiederbeleben. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Bei seiner Rettung gab es allerdings Komplikationen.

Der schwere Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Dienstagmittag (21.04.2020) gegen 13.20 Uhr auf der Auffahrt von der B45 auf die B26 bei Dieburg. In einer langgezogenen Kurve kam der Motorradfahrer aus Hanau mit seiner Maschine zu Fall und krachte in die Leitplanke. Vermutlich war er mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, hieß es von der Polizei.

Bei dem Sturz erlitt der 70-jährige Mann schwere Verletzungen. Sanitäter reanimierten ihn dem Vernehmen nach noch an der Unfallstelle. Demnach schwebte er kurzzeitig in Lebensgefahr. Eine Polizeisprecherin konnte dies auf Anfrage zunächst nicht bestätigen. Auch zum aktuellen Gesundheitszustand des Hanauers konnte sie keine Angaben machen.

Ein herbeigerufener Rettungshubschrauber konnte den Motorradfahrer aus Hanau wegen dessen instabilen Zustands nicht abtransportieren. Stattdessen wurde der Mann mit einem Krankenwagen in eine nahe Klinik gebracht.

Wegen des Unfalls sperrte die Polizei das Verbindungsstück zwischen B45 und B26 bei Dieburg für circa eine Stunde ab. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen noch. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an Motorrad und Leitplanke auf mehrere tausend Euro.

Immer wieder kommt es auf den Bundesstraßen, die an Dieburg vorbeiführen, zu schweren Unfällen. Manche dürften vielen in der 15.000-Einwohner-Stadt länger im Gedächtnis bleiben: Im November 2019 rutschte ein Mercedes bei einem Unglück ganze 200 Meter auf seinem Dach die B26 bei Dieburg entlang. Wie durch ein Wunder gab es nur zwei Leichtverletzte. Noch glimpflicher kamen die tierischen Opfer eines Unfalls bei Dieburg im Juli 2019 davon: Ein Schweinelaster geriet außer Kontrolle und jagte über die Leitplanke in eine Böschung.

