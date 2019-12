Radfahrerin (79) stößt mit Pkw zusammen und verletzt sich schwer

In Dieburg ist eine Radfahrerin von einem Auto schwer verletzt worden, als sie die Fahrbahn überqueren wollte. (Symbolbild)

Dieburg - Am Donnerstag (12.12.2019) kam es gegen 15 Uhr in der Aschaffenburger Straße/ Rodgaustraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin, bei dem sich die Fahrradfahrerin sehr schwere Verletzungen zuzog.

Den bisherigen Ermittlungen des Polizeipräsidiums Südhessens zufolge befuhr eine 79-jährige Frau aus Dieburg mit ihrem Fahrrad den ausgewiesenen Radweg entlang der Aschaffenburger Straße. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 30-jähriger Mann, ebenfalls aus der Stadt Dieburg, mit seinem Auto die Aschaffenburger Straße in gleicher Richtung.

Dieburg: Fahrradfahrerin wollte Straße überqueren

In Höhe der Rodgaustraße wollte die 79-jährige Radfahrerin die Fahrbahn überqueren, ohne jedoch auf den nachfolgenden Autofahrer zu achten. Dieser berührte die Radfahrerin mit seinem rechten Außenspiegel, wodurch die Radfahrerin zu Fall kam und sich schwere Kopfverletzungen zuzog.

Dieburg: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und PKW

Die Radfahrerin wurde vor Ort ärztlich versorgt und kam im Anschluss in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Sowohl am Auto, als auch am Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden. Während des Einsatzes von Notarzt und Rettungsdienst sowie der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen, teilte die Polizei mit.

