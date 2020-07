In Dietzenbach kommt es aktuell zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Der Brand der Überdachung einer Terrasse droht auf ein Wohnhaus überzugreifen.

Brand in Dietzenbach-Steinbach im Landkreis Offenbach.

im Landkreis Offenbach. Das Feuer ist an der Überdachung einer Terrasse ausgebrochen und droht auf das Gebäude überzugreifen.

Die Feuerwehr Dietzenbach ist im Großeinsatz.

Update von Dienstag, 07.07.2020 22.15 Uhr: Die Feuerwehr Dietzenbach teilt mit, dass der Brand mittlerweile gelöscht werden konnte. Das Übergreifen der Flammen auf die Wohnräume wurde erfolgreich verhindert. Der Einsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst endet damit in Kürze. Die Einsatzstelle wird zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben.

Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Es wurde niemand verletzt. Unser Einsatz endet in Kürze. Danke an @team_erd und & @DRK_Dtzb für die Unterstützung! ^os pic.twitter.com/LHKfMGKIFg — Feuerwehr Dietzenbach (@FF_Dietzenbach) July 7, 2020

Großbrand durch Terrassendach in Dietzenbach – Flammen drohen auf Wohnhaus überzugreifen

Erstmeldung von Dienstag, 07.07.2020: Dietzenbach – Die Feuerwehr Dietzenbach ist aktuell im Großeinsatz. Gegen 20.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer brennenden Garage alarmiert. Bei ihrem Eintreffen stellten die Feuerwehrleute fest, dass der Anbau eines Wohnhauses in Flammen steht. Der Brand einer Terrassenüberdachung im Stadtteil Steinbach droht auf ein Wohnhaus überzugreifen.

Es brennt ein Anbau an einem Wohnhaus. Wir sind mit starken Kräften vor Ort und am Löschen! ^os pic.twitter.com/RckWC15cIH — Feuerwehr Dietzenbach (@FF_Dietzenbach) July 7, 2020

Brand in Dietzenbach: Flammen drohen auf Wohnhaus überzugreifen

Als die Feuerwehr die Einsatzstelle erreichte, stand die Überdachung der Terrasse bereits in Vollbrand. Nach ersten Informationen haben die Flammen daraufhin direkt auf die Fassade übergegriffen. Die Außenfassade des Wohnhauses in der Taunusstraße in Dietzenbach-Steinbach brannte daraufhin bis ins zweite Obergeschoss.

Das Übergreifen der Flammen in den Wohnraum konnte verhindert werden. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Obwohl ein Übergreifen der Flammen in das Wohnhaus verhindert werden konnte, zog der Rauch in das Gebäude, sodass es aktuell nicht mehr bewohnbar ist. Zur Höhe des Sachschadens oder der Brandursache können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Die Feuerwehr ist derzeit noch im Einsatz.

Brand in Dietzenbach - Feuer Droht auf Wohngebäude überzugreifen

