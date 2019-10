Dietzenbach: Ätzende Flüssigkeit breitet sich aus - Fünf Verletzte

In der Messenhäuser Straße in Dietzenbach tritt am frühen Mittwochabend eine giftige Substanz aus. Fünf Menschen werden verletzt.

In der Messenhäuser Straße in Dietzenbach tritt am frühen Mittwochabend eine ätzende Flüssigkeit aus. Fünf Menschen werden verletzt.

Update vom Mittwoch, 23.10.2019, 21.49 Uhr: Zu dem Gefahrgutunfall in Dietzenbach, der einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst hat, werden nun neue Details bekannt. Fünf Menschen sind bei dem Unglück verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich um 16.45 Uhr an der Messenhäuser Straße auf dem Gelände der Logistik-Firma Rhenus. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr Dietzenbach der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Beim Umladen einer Palette mit acht Fässern sei eines der 200-Liter-Fässer beschädigt worden. Es war mit einer ätzenden, brennbaren Flüssigkeit gefüllt.

Dietzenbach: Gefahrgutunfall - Feuerwehr im Großeinsatz

Die Flüssigkeit habe sich auf 80 Quadratmetern ausgebreitet. Dabei seien Dämpfe ausgetreten, die laut Feuerwehr Dietzenbach „stark nach Fisch riechen“.

Die meisten Beschäftigten hätten das Gelände unbeschadet verlassen können. Einige Mitarbeitende seien jedoch in die Nähe der „Wolke“ geraten. Sie wurden leicht verletzt. Fünf wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht, fünf weitere vor Ort beobachtet.

Dietzenbach: Feuerwehr beseitigt ätzende Flüssigkeit

Der Unfall habe sich auf dem Firmengelände in einem Industriegebiet in Dietzenbach ereignet. Messungen in bewohntem Gebiet hätten kein Ergebnis gezeigt, sagte der Sprecher. Die Werksfeuerwehr sei nun dabei, den Stoff zu binden und zu beseitigen. Das werde noch mehrere Stunden dauern, hieß es gegen 21 Uhr.

Um welchen Stoff es sich genau handelt, war zunächst nicht bekannt. Die Feuerwehr nannte den Begriff Amine, das wären Abkömmlinge von Ammoniak.

Dietzenbach: Feuerwehr wegen ätzender Flüssigkeit im Großeinsatz

Update vom Mittwoch, 23.10.2019, 21.27 Uhr: Auf dem Gelände einer Spedition in Dietzenbach (Kreis Offenbach) sind bei einem Unfall mit Gefahrgut fünf Mitarbeiter leicht verletzt worden. Zuvor war die Rede von drei Verletzten gewesen.

Der Vorfall am Mittwochabend (23.10.2019) löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Zeitweise waren 120 Kräfte im Einsatz, teilweise mit Atem- und Chemikalienschutzanzügen. Die Bevölkerung sei jedoch nicht gefährdet, betonten das Polizeipräsidium Offenbach und die Feuerwehr vor Ort.

Dietzenbach: Feuerwehr im Großeinsatz

Erstmeldung vom Mittwoch, 23.10.2019, 20.05 Uhr: Dietzenbach - Am frühen Abend wurden Anwohner in Dietzenbach im Bereich Hexenberg, Messenhäuser Straße auf einen seltsamen Geruch aufmerksam und riefen die Feuerwehr. Es war die richtige Entscheidung, wie sich wenig später herausstellen sollte.

Dietzenbach: Feuerwehr wegen giftigen Dämpfe am Hexenberg im Einsatz

Die Feuerwehr Dietzenbach rückte aus und nahm Messungen vor, um festzustellen, was für eine Substanz für die Geruchsbelästigung in der Gegend sorgt. Schnell mussten die Retter feststellen, dass in einer Lagerhalle giftige Dämpfe austreten. Drei Menschen wurden durch das Einatmen der Substanz verletzt.

Dietzenbach: Verletzte mussten ins Krankenhaus

Um was für eine Substanz es sich handelt, ist derzeit noch unklar. Die Feuerwehr bestätigt auf Anfrage, dass die Verletzten in Krankenhäuser gebracht werden mussten.

