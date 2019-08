Schwerer Unfall: Radfahrer bricht sich Schlüsselbein

Bei einem Unfall in Dietzenbach ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Dietzenbach - Die Polizei sucht nach einem Unfall am Dienstag (27.08.2019) in Dietzenbach (Landkreis Offenbach) nach Zeugen. Um 18.20 Uhr soll eine 45-jährige Frau in ihrem schwarzen Skoda an der Einmündung Lindenstraße/Darmstädter Straße das Stoppschild missachtet haben.

Unfall in Dietzenbach: Radfahrer schwer verletzt

Es kam zum Zusammenstoß mit einem 65-jährigen Rennradfahrer. Er brach sich das Schlüsselbein und erlitt Schürfwunden. Der Mann musste ins Krankenhaus. Laut Polizei trug er „einen sehr guten Helm, der wohl schlimmere Verletzungen verhinderte“.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Dietzenbach unter 06074/837-0.

In Frankfurt hat sich ein Radfahrer bei einem Unfall ein Körperteil abgetrennt. Doch er lässt es einfach liegen und haut ab. In Bruchköbel sind in den vergangenen Tagen etliche schwere Unfälle mit Radfahrern passiert.

kke