Kurzer Abstecher zum Kiosk wird zum Alptraum 

Ein kurzer Abstecher beim Kiosk ist einem 39-Jährigen in Dietzenbach zum Verhängnis geworden.

Dietzenbach - Ein 39 Jahre alter Mann aus Aschaffenburg hat am Mittwochabend (04.03.2020) in Dietzenbach bei Offenbach einen Schock erlebt. Der Mann hatte sich etwas in einem Kiosk gekauft und war gegen 21.30 Uhr gerade den Rückweg zu seinem Auto angetreten – da tauchte in der Rodgaustraße auf Höhe der Hausnummer 58 ein Fremder vor ihm auf.

Dietzenbach bei Offenbach: Mann mit Messer angegriffen

Der Fremde in Dietzenbach (Kreis Offenbach )forderte Geld von dem Aschaffenburger. Als dieser sich zur Wehr setzte, zückte der Angreifer ein Messer. Der Unbekannte verletzte sein Opfer leicht mit dem Messer am Ohr. Der 39 Jahre alte Überfallene konnte sich in sein Auto retten. Daraufhin floh der Täter ohne Beute.

Dietzenbach bei Offenbach: Polizei hofft auf Hinweise

Der Überfallene aus Aschaffenburg hat den Täter von Dietzenbach bei der Polizei wie folgt beschrieben: Er soll etwa 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Weiterhin hatte er braune Haare und trug einen Schnauzbart. Das Opfer erinnert sich daran, dass der Räuber einen dunklen Kapuzenpulli und Jeans getragen haben soll.

Die Kriminalpolizei Offenbach bittet bei der Suche nach dem Täter um Hilfe. Hinweise können unter der Nummer 069/80981234 abgegeben werden.

Trotz Fällen wie Dietzenbach: Kriminalität in Hessen geht zurück

Insgesamt ist die Kriminalität in Hessen rückläufig. Sie sank im Jahr 2018 erneut, wie aus der Kriminalstatistik der hessischen Polizei hervorgeht. Mit rund 373.000 Straftaten wurden knapp 1 Prozent weniger gezählt als im Vorjahr 2017. Zehn Jahre zuvor, im Jahr 2008, waren noch mehr als 407.000 Straftaten registriert worden. Damit ist der Wert von 2018 laut hessischem Innenministerium der niedrigste seit 1980.

Angriff mitten auf der Straße

Auch die Anzahl der Straftaten pro Einwohner ging im Jahr 2018 zurück: Sie ist auf 5971 Straftaten pro 100.000 Einwohner gesunken. Im Jahr 2017 waren es 6039, im Jahr 2008 noch 6708 Straftaten pro 100.000 Einwohner. Die Gefahr, in Hessen Opfer von Kriminalität zu werden, ist damit im Jahr 2018 so gering wie seit 40 Jahren nicht mehr, heißt es vom Innenministerium.

