Mysteriöse Schüsse: Polizei steht vor Rätsel

Mysteriöse Schüsse auf ein Haus in Dietzenbach im Kreis Offenbach

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen

Dietzenbach – Die Bewohner eines Hauses im Finkenweg in Dietzenbach haben am Montagabend (06.04.2020) die Polizei gerufen, weil sie an einer Fensterscheibe ihres Hauses eine Beschädigung durch mögliche Schüsse festgestellt haben. Als die Polizei eintraf und am scheinbaren Tatort im Kreis Offenbach eine Spurensuche veranlasste, wurden tatsächlich Patronenhülsen am Straßenrand gefunden. Diese deuteten auf Schüsse hin, die auf das Haus in Dietzenbach abgesetzt wurden. Die Patronenhülsen wurden als Beweismittel sichergestellt.

Die Kriminalpolizei Offenbach geht davon aus, dass jemand mit einer Waffe Schüsse auf das Haus in Dietzenbach abgesetzt hat. Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass sowohl die Hausbewohner als auch benachbarte Anwohner bereits am Sonntagabend (05.04.2020) Geräusche gehört hatten, die mit den Schüssen in Verbindung stehen könnten. Da jedoch niemand die Geräusche zuordnen konnte, verständigten die Dietzenbacher die Polizei erst am Montag, nachdem sie die Schäden an der Fensterscheibe entdeckt haben.

Die Zweigstelle Offenbach der Staatsanwaltschaft Darmstadt hat nun die Ermittlungen in dem Fall aus Dietzenbach übernommen. Die Kriminalpolizei Offenbach bittet um Hinweise zu dieser mysteriösen Tat. Die Polizei bittet Zeugen, die am späten Sonntagabend, zwischen 22 und 23.00 Uhr, Beobachtungen im Finkenweg in Dietzenbach gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

