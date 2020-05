Hausmeister macht ungewöhnlichen Fund im Keller: Die Polizei traut ihren Augen nicht

In Dietzenbach im Kreis Offenbach macht ein Hausmeister eine ungewöhnliche Entdeckung. Keller, die eigentlich leer sein sollten, bergen eine Überraschung.

Ein Hausmeister macht in mehreren Hochhauskellern in Dietzenbach eine ungewöhnliche Entdeckung

In den Kellern im Kreis Offenbach wird Diebesgut gelagert

Die Polizei sichert vor Ort Spuren

Update vom Dienstag, 26.05.2020, 13.34 Uhr: In mehreren Kellern eines Hochhauses in Dietzenbach im Kreis Offenbach wurde nur durch Zufall eine Menge Diebesgut entdeckt. Darunter etwa 250 Fahrräder, ein Aufsitzmäher und ein Motorrad.

Die Polizei wurde von einem Hausmeister über den ungewöhnlichen Fund informiert. Ermittelt werden muss nun, wem die Sachen gehören. Außerdem wer das Diebesgut in den Kellern gelagert hat. Denn nach neusten Erkenntnissen sind die Räumlichkeiten keinem Hausbewohner zugeordnet. Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Regionale Ermittlungsgruppe der Polizei unter den Telefonnummern 06103/5066-21 oder unter 06103/5066-22 entgegen.

Hängt der Fund im Keller mit der Straßenschlacht in Dietzenbach bei Offenbach zusammen? Die Polizei geht dem nach.

Kreis Offenbach: Ungewöhnliche Entdeckung in mehreren Kellern in Dietzenbach - Polizei staunt

Erstmeldung vom 26.05.2020: Dietzenbach – Ein Hausmeister hat bei einem Rundgang am Montagmorgen (25.05.2020) im Spessartviertel in Dietzenbach nur unweit von Offenbach eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht. Die Hausverwaltung der Hochhäuser wollte fünf leer stehende Keller im Marktheidenfelder Weg 2 bis 4 neu vermieten.

+ Die Polizei hat in Dietzenbach im Kreis Offenbach Diebesgut in Kellern gefunden. Auch dieser Keller war voller gestohlener Gegenstände. © Polizei Südosthessen

Doch als der Hausmeister zu den Kellern kam, bemerkte er, dass sie ganz und gar nicht ungenutzt sind. Die Hausverwaltung erstattete sofort eine Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Einbruch, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs.

Kreis Offenbach: Vier LKW-Ladungen Diebesgut in Keller in Dietzenbach entdeckt

Als die Polizei im Quartier in Dietzenbach (Kreis Offenbach) ankam und die Keller sah, traute sie ihren Augen nicht. Dort lagerten geschätzt 250 Fahrräder und weiteres mutmaßliches Diebesgut, darunter ein Aufsitzmäher, ein Mottorad, eine E-Bike, Generatoren, Baustellengeräte und Werkzeug „in sehr rauen Mengen“, berichtet Andreas Bamberg, der stellvertretende Dienstellenleiter auf der Dietzenbacher Wache.

Es sei aber auch „jede Menge Schrott mit dabei“ gewesen. In den Kellern hatten bislang Unbekannte die Schlösser aufgebrochen und neue drangehangen. Insgesamt 23 Polizeibeamte, darunter auch acht von der Bereitschaftspolizei, haben die Kellerfunde in Dietzenbach in vier 7,5-Tonner-LKW-Ladungen Richtung Seligenstadt (Kreis Offenbach) abtransportiert.

Kreis Offenbach: Diebesgut in Kellern gefunden - Polizei sichert Spuren

An der dortigen Polizeistation lagert es nun in vier großen Garagen. Die Tatortgruppe hat Spuren gesichert, es gebe aber noch keine Anhaltspunkte wegen der Täter. Die Ermittlungsgruppe West, Sachgebiet vier, die auf Fahrraddiebstähle spezialisiert ist, hat die Arbeit aufgenommen.

Die Fahrräder, darunter „mindestens zehn hochwertige“, werden nun katalogisiert und mit Diebstählen der vergangenen Wochen und Monate abgeglichen. Bamberg ist „recht guter Dinge“, einige gestohlene Fahrräder aufgefunden zu haben. Einen Anhaltspunkt, wer dahinter steckt, habe man noch nicht, sagt Bamberg. Es besteht der Verdacht, dass ein gezielter Angriff auf Feuerwehr und Polizei in Dietzenbach ein paar Tage später im Zusammenhang mit dem Fund steht.

Bei einem anderen Fall von Diebstahl im Kreis Offenbach ist eine Familie aus Obertshausen betroffen. Sie wendet sich an die Öffentlichkeit. Gleich vier Mal haben Einbrecher dort zugeschlagen.

Jetzt hofft sie auf Zeugen. Besitzer nach gestohlenen Fahrrädern wurden auch in Ober-Roden (Kreis Offenbach) gesucht. Es ging um hochwertige Fahrräder, die die Polizei in Ober-Roden sichergestellt hat.