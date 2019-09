Kurz vor Zwangsräumung: Wohnhaus in Brand gesetzt - Anwohner macht interessante Beobachtung 

Ein Brand bricht in einem Wohnhaus in Dillenburg aus. Dann sieht ein Nachbar einen Mann von dort wegrennen. Die Polizei hat einen ernsten Verdacht.

Dillenburg - Für die Bewohner der Löhrenstraße in Dillenburg war es kein ruhiger und entspannter Montagmorgen (23.09.2019). Ein lauter Knall schreckte die Nachbarschaft schon um kurz nach sechs Uhr aus den Betten und sorgte für einige Aufregung in der Straße.

Einer der Anwohner ist von dem lauten Geräusch sofort alarmiert und meldet den Vorfall der Polizei. Zudem berichtet er den Beamten, dass er gesehen habe, wie ein Mann schnell von einem Wohnhaus weg gerannt ist. Die Rettungskräfte rücken an und stellen einen Brand in dem genannten Haus fest.

Dillenburg: Feuer in Wohnhaus - Polizei hat ernsten Verdacht

Laut Aussage der Polizei sei der laute Knall auf die Verpuffung von Benzin zurückzuführen. Die Einsatzkräfte gehen derzeit davon aus, dass der Treibstoff im Haus ausgegossen und anschließend entzündet wurde. Kleine Glutnester bildeten sich daraufhin in den Räumen. Ein größeres Feuer konnte glücklicherweise verhindert werden.

Innerhalb von einer halben Stunde hatte die Feuerwehr Dillenburg den Brand gelöscht. Der Einsatz konnte deshalb recht schnell beendet werden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand. Warum genau es zu dem Brand kam ist derzeit noch nicht ganz klar. Die Beamten haben jedoch schon einen ersten Verdacht.

Brand in Dillenburg - Kriminalpolizei ermittelt

Laut einem Polizeisprecher sollen in dem Gebäude drei Menschen als Bewohner gemeldet sein. Derzeit wird aufgrund der Zeugenaussagen und ersten Einschätzungen von Brandstiftung ausgegangen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Brandes aufgenommen. Da für Montag eine Zwangsräumung für das Wohnhaus angesetzt war, könnte der Brand damit in Zusammenhang gebracht werden.

svw/dpa

