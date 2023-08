DLRG: Von Januar bis Juli 13 Menschen in Hessen ertrunken

Die DLRG berichtet in einer Pressekonferenz über den bisherigen Verlauf der Badesaison. © DLRG/Denis Foemer/DLRG e.V./obs

In Hessen sind in den ersten sieben Monaten 2023 mehr Menschen bei Badeunfällen gestorben als ein Jahr zuvor. Bis zum Stichtag am 25. Juli seien mindestens 13 Menschen ertrunken - zwei mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag in Hamburg mit. Bundesweit gab es dagegen deutlich weniger Tote:

Hamburg/Wiesbaden - 192 - das sind 21 weniger als im Vorjahreszeitraum. „Der Sommer macht nun schon eine längere Pause. Andernfalls läge die Zahl der Ertrunkenen sicher nahe der des Vorjahres“, sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt. Im gesamten Vorjahr starben mindestens 14 Menschen in Hessen bei Badeunfällen. dpa